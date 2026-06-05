Splashtop Invierte Fuertemente para Asegurar el Acceso Remoto Seguro

Con el incremento del trabajo a distancia, han aumentado los riesgos en ciberseguridad; ante esto, Splashtop ha invertido millones en infraestructura de seguridad y ha formado un Consejo Asesor de Seguridad, compuesto por expertos punteros en ciberseguridad de hoy día.
Desde el primer día, la seguridad ha sido la máxima prioridad de Splashtop.
Las soluciones de asistencia informática remota y acceso remoto de Splashtop las utilizan más de 30 millones de personas y millones de dispositivos más que se utilizan para conexiones remotas. Estas cifras no han hecho más que aumentar desde que el COVID-19 cerrara empresas e instituciones educativas. Los profesionales empresariales utilizan el software de escritorio remoto de Splashtop para conectarse a los ordenadores de su oficina para trabajar desde casa, mientras que las instituciones educativas usan Splashtop para mejorar la enseñanza a distancia al permitir que los estudiantes controlen de forma remota los ordenadores de la sala de informática desde sus dispositivos domésticos.
Dado que tantas personas, empresas, colegios y universidades cuentan con Splashtop, es de suma importancia que los usuarios puedan confiar en la capacidad de Splashtop a la hora de proteger su información confidencial, datos y privacidad.
Por eso en Splashtop nos tomamos la seguridad tan en serio, y por eso estamos haciendo grandes inversiones para mejorar continuamente nuestra infraestructura y medidas de seguridad. Además, hemos reunido a los principales expertos del mundo en ciberseguridad y cumplimiento para ayudarnos a asegurar aún más nuestra plataforma.
El Consejo Asesor de Seguridad de Splashtop
Splashtop acaba de anunciar la formación de su Consejo Asesor de Seguridad. El consejo ayudará a guiar a Splashtop en el logro de sus rigurosos objetivos de seguridad y cumplimiento.
Cada miembro del consejo posee una experiencia y un conjunto de habilidades únicos en lo que respecta a la ciberseguridad. El consejo podrá ofrecer a Splashtop orientación sobre las mejores prácticas de seguridad, recomendar herramientas específicas, como seguridad avanzada para puntos finales, y ayudar a establecer procesos de cumplimiento y evaluación de riesgos adecuados.
Los Miembros del Consejo Asesor de Seguridad incluyen:
Ronn Brashear, vicepresidente de ingeniería, Hewlett Packard Enterprise (HPE)
David Hahn, director de seguridad de la información, CDK Global
Michael McAndrews, vicepresidente de servicios de seguridad de red, PacketWatch
Terry O'Daniel , jefe de garantía de seguridad, Netflix
Rick Orloff, asesor de seguridad estratégica
Rob Ragan, investigador principal de seguridad, Bishop Fox
Justin Somaini, director de seguridad, Unity Technologies
Mira el anuncio de Splashtop sobre la formación del Consejo Asesor de Seguridad para obtener más información sobre los orígenes y las experiencias de cada miembro.
La Seguridad en el Acceso Remoto Sigue Siendo la Principal Prioridad de Splashtop
"La seguridad es algo que nunca se 'termina'; es un esfuerzo constante para mantenerse al día con las amenazas en constante evolución", dice Mark Lee, CEO de Splashtop. Con eso en mente, Splashtop ha invertido millones en el funcionamiento y la mejora de su infraestructura.
Splashtop escanea constantemente sus soluciones de acceso remoto para asegurar su integridad. Splashtop también trabaja con firmas de seguridad de primer nivel para realizar auditorías regularmente.
Splashtop complementa sus procesos internos con asesoramiento y servicios de firmas de seguridad externas como AWS Professional Services, PacketWatch, Bishop Fox, Improsec A/S, CrowdStrike y A-LIGN (además de aportes colaborativos de Bugcrowd) para realizar auditorías y análisis continuos de los sistemas y productos de Splashtop.
Recientemente, Splashtop ha implementado su infraestructura en múltiples proveedores cloud para reducir el riesgo de dependencia de la disponibilidad del servicio en un solo proveedor. Splashtop también ha logrado la Certificación SOC 2 Tipo 2 este año y ha reafirmado en gran medida la postura de seguridad de su infraestructura cloud.
Splashtop también lidera la lista para ofrecer una plataforma de acceso remoto segura y de confianza cero. La firma de investigación Gartner cree que las VPN serán eliminadas por el 60 % de las empresas a favor de soluciones de acceso a la red de confianza cero.
"Le debemos a nuestros clientes actuales y futuros hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el acceso remoto y las ofertas de soporte remoto de Splashtop sean lo más seguras posible", dijo Lee.
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