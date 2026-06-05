Nuevas funciones de Splashtop - Agosto de 2018, incluido el multimonitor

Estas son algunas de las nuevas funciones y productos que se introdujeron la semana del 20 de agosto de 2018 en la versión 3.2.6.0.
La mayoría de estas características requieren la actualización a las últimas aplicaciones y streamers 3.2.6.0 de Splashtop. Las aplicaciones y streamers de Splashtop actualizados se lanzarán mediante actualización automática, búsqueda de actualizaciones o notificaciones de actualización en las próximas semanas. También puede obtenerlas en https://www.splashtop.com/downloads.
Tenga en cuenta que las características varían según el producto. En muchos casos, puedes actualizar a las versiones más recientes, ediciones superiores o adquirir suscripciones adicionales a través de un botón de actualización o la página de suscripciones de tu consola my.splashtop.com. Contacta a Ventas en sales@splashtop.com o +1.408.886.7177 (7:30am-5pm PT, Lun-Vie) si necesitas ayuda.
Multi a Multi Monitor
Una de las nuevas capacidades más interesantes (disponible en determinados productos/ediciones*) es la posibilidad de ver y controlar a distancia ordenadores con varios monitores haciendo que el contenido de los monitores remotos aparezca en varios monitores locales. Esto permite a un usuario trabajar a distancia con un sistema multimonitor como si estuviera sentado frente a él.
Ventaja de Splashtop para varios monitores Mac: Otras soluciones de acceso remoto no admiten este tipo de funcionalidad entre Macs o requieren abrir una sesión de acceso remoto distinta para cada monitor. Splashtop ofrece una solución superior que proporciona acceso remoto de alto rendimiento de Mac a Mac, de Windows a Windows y entre Mac y Windows.
Más información en la entrada del blog (con vídeos) o en el artículo de soporte.
*Esta función está disponible en: Remote Access Pro, Remote Support.
*Esta función no está disponible en otros productos, incluidos: el antiguo Remote Access (suscripciones anteriores al 21 de agosto de 2018), Remote Access Solo, Splashtop Business for Remote Support, Remote Support MSP, Remote Support Basic. Consulta la información anterior sobre cómo actualizar a una edición que incluye esta función o contáctanos si tienes alguna pregunta.
Mostrar el nombre del dispositivo en la lista de ordenadores
Consulta el nombre del dispositivo original (nombre del host) en la lista de ordenadores.
En la Splashtop Business App, activa esta función en View | Show Device Name.
La consola web también muestra el nombre original del dispositivo.
Esta función está disponible en la mayoría de las suscripciones Splashtop que utilizan la aplicación Splashtop Business.
Mostrar vista compacta para listar los ordenadores en un formato más denso
La nueva Vista Compacta te permite ver más ordenadores a la vez en la pantalla.
Accede a esta función en Ver | Mostrar vista compacta en la aplicación Splashtop.
Esta función está disponible en la mayoría de las suscripciones Splashtop que utilizan la aplicación Splashtop Business.
Mostrar fondo de color sólido en el escritorio del ordenador remoto
Esta característica bloquea el fondo de escritorio en el ordenador remoto durante la sesión de acceso remoto (en lugar de mostrar el fondo de escritorio). Esto puede ayudar a mejorar el rendimiento en sesiones remotas a través de conexiones de red más lentas.
Accede a esta función en Archivo | Opciones | Mostrar fondo de color sólido en el escritorio del ordenador remoto
Así es como se ve con el fondo de escritorio de color sólido en una sesión de acceso remoto.
Nuevos atajos de teclado
Estos atajos están disponibles en las ediciones de producto en las que están disponibles las funciones relacionadas.
En una sesión de acceso remoto:
Cambiar a un monitor específico: Ctrl + Alt + # del monitor
Cambiar al siguiente monitor: Ctrl + Alt + Flecha derecha
Cambiar al monitor anterior: Ctrl + Alt + Flecha izquierda
En la app
Expandir todos los grupos: Alt + Win + Flecha derecha
Contraer todos los grupos: Alt + Win + Flecha izquierda
Nuevas ediciones de Splashtop Remote Access Pro y Solo
Los nuevos Splashtop Remote Access Pro y Splashtop Remote Access Solo han sustituido al antiguo Splashtop Remote Access a partir del 21 de agosto de 2018.
Si te has suscrito a Remote Access antes de que se lanzaran las nuevas ediciones, puedes continuar con tu suscripción actual, incluso renovarla al mismo precio y agregar miembros al equipo. También es posible que desees actualizar tu suscripción a Remote Access Pro para obtener nuevas funciones. Consulta las preguntas frecuentes para suscriptores anteriores de Splashtop Remote Access para obtener más información.
Obtén más información sobre Splashtop Remote Access Pro y Solo
Inicia una prueba de Remote Access Pro
Dos usuarios pueden conectarse remotamente a una máquina: ahora disponible en Remote Access Pro
¡Ahora dos usuarios pueden acceder de forma remota y controlar el mismo ordenador, al mismo tiempo! Accede de forma remota a un ordenador junto con otro usuario. Simplemente conectaros los dos como lo haríais normalmente desde vuestras respectivas aplicaciones Splashtop Business.
Esta función se había añadido previamente a Splashtop Remote Support Plus. Ahora también está disponible en Remote Access Pro. Requiere al menos dos licencias de usuario en la cuenta.
Nueva Edición Premium de Remote Support
Con este lanzamiento, presentamos una nueva adición a la familia de soporte remoto de Splashtop llamada Remote Support Premium.
Remote Support Premium incluye todas las características de Remote Support Plus, además de otras funciones adicionales exclusivas como alertas configurables, registros de eventos, comando remoto, inventario del sistema y gestión de actualizaciones. En breve incluirá otras funciones, como la integración del antivirus. La integración de antivirus planeada es con una solución líder de antivirus de terceros. Este servicio tendrá un coste de suscripción adicional.
Más información sobre Remote Support Premium
Empiece una prueba de Remote Support Premium
Actualizaciones y correcciones adicionales
Estas actualizaciones y correcciones están disponibles en las ediciones del producto en las que están disponibles las funciones relacionadas.
La función Transferencia de Archivos ahora permite transferir archivos de más de 4 GB
Mejoras y correcciones del chat.
SOS reinicio y reconexión de mejoras y arreglos.
Varias correcciones de errores.
Eche un vistazo a las últimas soluciones de Splashtop y pruébelas gratis en https://www.splashtop.com.