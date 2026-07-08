Capacidades Mejoradas de Apoyo y Gestión de Computadoras Remotas

Splashtop ha introducido nuevas capacidades que te permiten ejecutar tareas de TI en varios ordenadores Mac y Windows simultáneamente.
Con Splashtop Scripts y Tareas puedes hacer lo siguiente en varios ordenadores simultáneamente:
Implementar archivos (bat, cmd, exe, msi para Windows y pkg, sh para Mac)
Ejecutar comando remoto
Ejecutar guiones
Realizar reinicios del sistema
Realizar actualizaciones de Windows
Puedes ejecutar estos Scripts y Tareas inmediatamente o programarlos para que se ejecuten más tarde. Esto te permite ejecutar rápidamente tareas rutinarias de TI y gestionar tus dispositivos de manera más eficiente, liberando tu tiempo para asumir más clientes.
Mira cómo funciona :
Más información sobre las capacidades de Splashtop Remote Support
Con las siguientes funciones, Splashtop Remote Support permite a sus clientes gestionar actualizaciones de ordenadores y supervisarlas de manera proactiva mientras se aseguran de que se cumplan los estándares de cumplimiento y seguridad.
Acceso remoto
Acceso No Supervisado instantáneamente a tus computadoras administradas.
Características de la Sesión: Visualización de múltiples monitores, transferencia de archivos, grabación de sesiones, chat, compartir mi escritorio, reinicio remoto, activación remota, impresión remota y muchas más.
Acceso No Supervisado a los Androides: Mando a distancia en dispositivos Android, incluyendo teléfonos inteligentes, tabletas, dispositivos Android robustos, dispositivos POS, quioscos y decodificadores.
Revender el Acceso Remoto o dar acceso remoto gratuito a tus usuarios para que puedan acceder a sus ordenadores de forma remota.
Gestión de Ordenadores Remotos
Actualización de Gestión de Windows: Ver, instalar y programar actualizaciones en los equipos con Windows.
Mando a Distancia: Enviar comandos de línea de comandos o de terminal a una computadora remota de Windows o Mac en segundo plano.
Scripts y tareas: simplifica la gestión de endpoints ejecutando al instante o programando tareas en varios endpoints a la vez. Incluye implementación masiva, comando remoto, ejecución de scripts, reinicio del sistema y actualizaciones de Windows. Disponible para Windows y Mac.
Monitoreo Proactivo
Alertas Configurables: Configurar alertas para monitorear el estado de la computadora, la instalación de software, el uso de la memoria y más. Recibe alertas a través de la consola web Splashtop y/o por correo electrónico.
Alertas de Eventos de Windows: Supervisa los registros de eventos de Windows estableciendo alertas que se generan cuando los criterios de un registro de eventos coinciden con los disparadores establecidos por el administrador.
Ver los Registros de Eventos: Obtén un acceso rápido a los registros de eventos de Windows sin tener que remover la computadora para ver y solucionar problemas.
Seguridad de endpoints: La gestión de seguridad de endpoints te permite ver el estado de protección de la seguridad de endpoints en equipos Windows que ejecutan Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky y más.
Auditoría y Cumplimiento
Inventario del Sistema: Ver y comparar instantáneas del inventario de hardware y software de Windows/Mac. Ver los registros de cambios. Descargar listas de inventario de hardware y software del sistema.
Software Seguro: Estándar industrial TLS 1.2 con encriptación AES de 256 bits, verificación de dos pasos/autovaloración de dos factores, SOC 2, GDPR, soporte de HIPAA, PCI y otros estándares y regulaciones de la industria y el gobierno.
Registro de Actividades: Mantener un registro de todas las sesiones y actividades remotas.