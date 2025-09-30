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Splashtop's partnership with Sourcenext, Japan's top software distributor

Splashtop se asocia con el distribuidor de software nº 1 de Japón: Sourcenext.

Splashtop Team
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Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
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Septiembre ha sido un mes muy ajetreado. Splashtop continúa su expansión global a través de nuestra asociación de distribución al por menor con SOURCENEXT en Japón. Ahora, diez millones de usuarios registrados en Japón podrán aprovechar las nuevas comodidades con acceso en cualquier lugar y en cualquier momento desde cualquier dispositivo con Splashtop.

Además, según un informe reciente de Cisco, habrá más de 10 mil millones de dispositivos móviles para 2017, que las personas usarán para su vida personal y laboral. El crecimiento meteórico del BYOD en el lugar de trabajo ha supuesto importantes escollos para la empresa moderna. Los trabajadores móviles quieren ser completamente productivos en sus dispositivos móviles; sin embargo, no todas las aplicaciones de empresa que necesitan están disponibles en versión móvil. En mi publicación de blog reciente sobre SiliconANGLE, describo cómo las empresas pueden sortear estos escollos y propiciar con éxito una plantilla laboral verdaderamente móvil a pesar de una coyuntura que cambia rápidamente en cuanto a este tipo de dispositivos.

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