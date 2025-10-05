Lo que necesitas saber sobre la política de cancelación sin problemas de Splashtop

¿La política de cancelación de tu proveedor de acceso remoto te provoca pesadillas? A ti y a muchos más. Nuestros clientes han compartido con nosotros un montón de historias de terror sobre cancelaciones a lo largo de los años.
En los tiempos que corren, una buena política de cancelación es oro. Demasiadas empresas esconden su política de cancelación en la letra pequeña, haciendo que los clientes pasen por el aro para terminar sus suscripciones. En Splashtop, la satisfacción del cliente es nuestra motor. Así que, aunque nos duela en el alma que nos deje, no intentaremos engañarle para que se quede.
Obstáculos a los que se han enfrentado nuestros clientes al cancelar otras suscripciones de acceso remoto:
Avisar con antelación por escrito de la intención de cancelar tres meses antes de la fecha de renovación
Semanas de espera para recibir la confirmación de la cancelación solicitada
Se cobra por la renovación dos semanas antes de la hora de renovación programada, lo que dificulta la cancelación y el recibir un reembolso
Enlaces de tickets de soporte que no funcionan o por los que es demasiado complicado navegar
Números de teléfono de facturación que no funcionan o tienen plazos de espera inaceptables
Se les redirige a artículos de preguntas frecuentes que no resuelven sus problemas
Estas prácticas poco profesionales están diseñadas para retener a los clientes en un contrato el mayor tiempo posible.
Una experiencia de cliente sin fisuras de principio a fin
En Splashtop, hacemos las cosas de forma diferente.Queremos que cada etapa de tu experiencia sea perfecta.Si necesitas tiempo para decidirte antes de comprar, te facilitamos que pruebes nuestros productos sin coste alguno. También ofrecemos un servicio de atención al cliente de primera clase para ayudarte a resolver o informar de cualquier problema con el producto.
Esperamos que le gusten nuestros productos, pero también sabemos que hay muchas razones para cancelar su suscripción. Por eso facilitamos dicho proceso.
Cancele su suscripción a Splashtop en tres sencillos pasos:
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Seleccione Información de la cuenta (Account Info) en el menú desplegable y, en la pantalla Información de la cuenta (Account Information), abra la pestaña Suscripciones (Subscriptions).
Seleccione el botón Desactivar la renovación automática (Turn off auto-renewal).
Si, por alguna razón, no puedes hacerlo por internet, nuestro equipo de asistencia está a solo una llamada de distancia.Es así de sencillo.Puedes leer nuestras condiciones de venta completas para obtener más información.
Nos comprometemos a hacer que toda la experiencia de cliente —desde el compromiso inicial hasta el final de nuestra colaboración— sea una experiencia profesional, gratificante y segura.
Es por eso que tenemos una de los puntuaciones de satisfacción del usuario más altas del sector.
Consulte nuestrosestudios de caso para conocer de primera mano por qué más de 30 millones de clientes en todo el mundo eligen Splashtop. También puede obtener más información sobre nuestras mejores soluciones de soporte remoto y acceso remoto visitando nuestrapágina de productos.
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