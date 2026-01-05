Condiciones de Venta
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Estos Términos de Venta (los “Términos”) rigen tu compra de las funciones de pago para el software y servicios de Splashtop (el “Producto”) a través de la Tienda en Línea de Splashtop (la “Tienda”). Si tu compra fue a través de un distribuidor autorizado o socio de canal de Splashtop (colectivamente, “Distribuidores Autorizados”), por favor consulta los términos de venta o términos similares aplicables proporcionados por dichos Distribuidores Autorizados ya que los Términos aquí pueden no aplicarse a ti.
Los Términos establecen tus derechos y obligaciones con respecto a tus compras, incluidas limitaciones y exclusiones importantes. Tu realización de un pedido en la Tienda constituye tu acuerdo de que estos Términos se aplican al pedido. Por favor, no hagas un pedido si no estás de acuerdo con los Términos.
Métodos de Pago
Splashtop acepta tarjetas de crédito principales y pagos de PayPal para tus compras en línea a través de la Tienda. Una vez que completes tu compra en línea, recibirás un correo electrónico de confirmación de Splashtop resumiendo tu compra. Splashtop puede utilizar un proveedor externo para procesar tus pagos y tu información personal estará protegida de acuerdo con la Política de Privacidad de Splashtop en https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy. Si eliges usar PayPal como método de pago para tu compra en línea, serás redirigido desde el sitio web de Splashtop al sitio de pago de PayPal. Una vez que estés en el sitio de pago de PayPal, Splashtop ya no es responsable de proteger cualquier información personal y financiera que proporciones a PayPal. Tu cuenta PayPal y cualquier actividad/transacción realizada en el sitio de pago de PayPal están regidas por los términos y condiciones de PayPal y la información proporcionada a PayPal en relación con esto se regirá por la Política de Privacidad de PayPal.
Impuestos y tasas
El precio del producto es libre de cualquier impuesto, arancel y tarifa. Serás responsable de todos los impuestos, aranceles y tarifas de venta y locales en tus compras, cuando corresponda. Cuando corresponda, los impuestos y tarifas regulatorias se cobrarán en las facturas emitidas por Splashtop de acuerdo con las leyes y regulaciones locales. Splashtop, a su sola discreción, calculará la cantidad de impuestos a pagar. Los impuestos y tarifas regulatorias cobrados pueden cambiar sin previo aviso.
Tu aceptación de estos Términos constituye tu acuerdo para realizar el pago puntual(s) debido a Splashtop incluyendo, cuando corresponda, todos los impuestos estatales y locales, aranceles y tarifas.
Splashtop recauda impuesto sobre las ventas en los siguientes estados: AZ, CO, CT, DC, GA, HI, KY, LA, MA, MD, MI, NJ, NM, NY, OH, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WI & WV.
Exenciones fiscales. Si estás exento de impuestos o tasas, tú serás el responsable de proporcionar a Splashtop todos los certificados de exención de impuestos apropiados u otra documentación justificativa para las autoridades fiscales aplicables para justificar dicho estado de exención. Splashtop se reserva el derecho de revisar y validar la documentación de exención de impuestos.
Pago de impuestos y tarifas. Pagarás a Splashtop los impuestos y tarifas aplicables. Tú eres el único responsable de pagar todos y cada uno de los impuestos y tarifas adeudados como resultado de la prestación de los Servicios por parte de Splashtop. Si se te exige que pagues impuestos y tarifas, deberás pagar dichos importes sin reducción ni compensación en los importes pagaderos a Splashtop en virtud del presente y pagarás y asumirás dicho importe adicional, según sea necesario para garantizar que Splashtop reciba el importe total del pago requerido como si no se requiriera dicha reducción o compensación.
Determinación tributaria. La determinación tributaria se basa principalmente en la ubicación donde hayas radicado tu negocio o, en el caso de particulares, el lugar en el que esa persona reside permanentemente. Splashtop se reserva el derecho de hacer referencias cruzadas de esta ubicación con otras pruebas disponibles para validar si tu ubicación es precisa. En el caso de que tu ubicación sea inexacta, Splashtop se reserva el derecho de cobrarte los impuestos y tarifas pendientes.
Splashtop se reserva el derecho de determinar el precio de los Servicios de Splashtop en función de la ubicación geográfica del usuario o del uso real de los Servicios. El precio puede variar según la ubicación. La ubicación de compra debe coincidir con el lugar donde reside físicamente el usuario y donde se utilizarán e implementarán principalmente los Servicios. Splashtop se reserva el derecho de verificar tu ubicación. Si se determina que los precios se aplicaron incorrectamente a tu compra de Servicios Splashtop, ya sea por error o como resultado de tu conducta, tus precios para los Servicios Splashtop se actualizarán en consecuencia y todos los montos que deberían haberse adeudado según el precio estándar se convertirán inmediatamente en vencido y pagadero dentro de los treinta (30) días siguientes a su notificación.
Splashtop puede suspender o terminar los Servicios en tu cuenta de Splashtop debido a cualquier morosidad en el pago y aceptas reembolsar a Splashtop todos los costos y gastos razonables incurridos para cobrar dichos montos morosos.
Contracargos; Reversiones de Pago; Ajustes de Términos. Si cualquier pago por los servicios está sujeto a una Reversión de Pago, entonces (a) el período de suscripción (o parte de este) asociado con dicho pago se considerará no pagado y podrá ser tratado por Splashtop como un Período de Acceso No Pagado, y (b)
Splashtop puede, a su exclusivo criterio, suspender, restringir o terminar el acceso a los Servicios asociados con la Cuenta Splashtop afectada.
Si posteriormente compras, renuevas o reactivas una suscripción (incluyendo a través de un método de pago o canal diferente) después de una Reversión de Pago, autorizas a Splashtop a aplicar parte o todo el Período de Acceso No Pagado contra la nueva o renovada suscripción, incluyendo mediante la reducción de la duración del término de la suscripción y/o ajustando la fecha de renovación aplicable para tener en cuenta dicho acceso no pagado previo. Reconoces y aceptas que dicho ajuste está destinado a compensar el acceso no pagado previamente y no constituye una tarifa, penalización o recargo.
"<span marks=\" \" style=\" \">Reversión de Pago" significa cualquier reversión de fondos para una transacción relacionada conlos Servicios, incluyendo pero no limitado a un contracargo, disputa de pago, reversión, cancelación o reembolso que resulta en que Splashtop no reciba o no retenga la cantidad de pago aplicable.
"<span marks=\" \" style=\"\">Periodo de Acceso No Pagado" significa cualquier periodo de acceso a los Servicios que corresponda a una Reversión de Pago.
Renovación automática y Facturación para un Producto basado en suscripción
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Prepago y Sin Reembolsos
El producto se puede ofrecer en base a una suscripción o una licencia única según el modelo de licencia asociado con cada producto. En cualquier caso, tu compra del producto es prepaga, final y no reembolsable. Para los productos basados en suscripción, no hay reembolsos ni créditos por períodos parcialmente utilizados y tu cancelación del producto antes de la fecha de vencimiento no te dará derecho a reembolsos ni créditos. No se otorgarán reembolsos ni créditos para igualar ofertas promocionales o bajadas de precio.
Cancelación y Terminación
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Fecha de actualización: 8 de enero de 2026