Splashtop News & Actualizaciones - Abril 2017

Aquí tienes una copia del Boletín de Splashtop de abril de 2017.
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Splashtop Remote Access y Remote Support
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Mirroring360 - Screen Mirroring + Compartir pantalla
Presentamos la edición Mirroring360 Pro con duplicación de pantalla + compartición de pantalla
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Classroom y Education
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10 razones principales para actualizar de Splashtop Personal a Remote Access