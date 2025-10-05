Nuevas funciones de Splashtop en el tercer trimestre de 2022

Mejora de la productividad de la sesión remota, la gestión de puntos finales y las capacidades de asistencia del servicio de ayuda
Con las versiones v3.5.2.x del tercer trimestre, vamos a introducir capacidades que hacen que el trabajo y la asistencia remotos sean aún más eficientes y productivos. Utilice la última versión de las aplicaciones y streamers de Splashtop Business para acceder a las nuevas funciones que se incluyan en su suscripción.
Veamos algunas de las funciones clave que presentaremos a finales de septiembre:
Mayor productividad y usabilidad
Compatibilidad nativa con Apple Silicon
Los productos de Splashtop tendrán soporte nativo para chips Apple Silicon (M1, M2) e Intel. El nuevo binario universal admitirá macOS 10.10+.
Calidad de audio mejorada
Las sesiones remotas de Splashtop admitirán mayores tasas de bits de audio y ofrecerán una mejor fidelidad de audio. Los usuarios podrán controlar los niveles de bitrate y silenciar el audio durante la sesión cómodamente mediante la barra de herramientas de la sesión. Pronto habrá más información.
Splashtop Connector
Los usuarios de Splashtop Enterprise que tengan el complemento Connector para acceder a los servidores a través de RDP podrán ahora transferir archivos desde sus ordenadores Mac a los servidores Windows a través de Connector.También admitirán múltiples monitores durante la sesión RDP, al igual que en las sesiones estándar de Splashtop.
Gestión de puntos finales más eficiente
Estas funciones son aplicables para los técnicos que utilizan Splashtop Enterprise y Splashtop Remote Support. Están disponibles a través de la consola web de administración.
Transferencia de archivos de 1 a muchos
Los técnicos podrán transferir un archivo (de hasta 1 GB) a varios ordenadores Windows o Mac a la vez mediante acciones de 1 a muchos.
Inventario para dispositivos Android
Los usuarios podrán ver el inventario del sistema, software y hardware para dispositivos Android.
Nuevo panel de control para inventario
Un nuevo panel de control de "Inventario" estará disponible para ver los datos de inventario del ordenador. Los usuarios pueden buscar atributos específicos y filtrar por diferentes grupos de ordenadores en sus ordenadores Windows y Mac. Como antes, sigue existiendo la posibilidad de descargar informes de inventario. El rendimiento de la función de inventario se ha optimizado para manejar una cantidad mucho mayor de puntos finales.
Asistencia técnica más rápida y sencilla
Estas funciones atañen a los técnicos que utilizan Splashtop Enterprise.
Utilice un código PIN de 6 dígitos para proporcionar asistencia bajo demanda
Como alternativa al actual enlace URL de asistencia, el técnico puede ahora crear un código PIN de 6 dígitos que proporcionará al usuario final. El usuario final introducirá el código en la aplicación móvil SOS para elevar su solicitud de asistencia en la cola del técnico.
El usuario final también puede introducir el código PIN de 6 dígitos en la página web de Splashtop www.help123.app, que descargará automáticamente la aplicación móvil y elevará la solicitud a la cola de asistencia. Este método de código PIN de 6 dígitos es inicialmente para el acceso remoto a los dispositivos móviles solamente; la compatibilidad para ordenadores de mesa llegará en breve.
Ofrezca asistencia técnica a los dispositivos móviles
Los técnicos ahora pueden acceder de forma remota a dispositivos móviles iOS y Android desde la consola del servicio de asistencia utilizando el código PIN de 6 dígitos.
Añada comentarios a las sesiones de asistencia
Los técnicos pueden añadir comentarios dentro de las sesiones de asistencia técnica. La información importante se registra de forma eficiente y se comunica fácilmente entre varios técnicos que trabajan en la misma sesión de asistencia. Los permisos para editar los comentarios se pueden controlar de forma granular.
Actualizaciones de estado de sesión en directo
En la cola de asistencia, los atributos de la sesión, como el estado de la sesión, la asociación de ordenadores, la asignación de técnicos, etc., se actualizarán automáticamente en tiempo real. Los técnicos verán las actualizaciones tan pronto como se vayan sucediendo.
Intégrese con Freshservice PSA
Los técnicos pueden iniciar una sesión de asistencia técnica desde su ticket de Freshservice.
Cargue las transcripciones del chat en el sistema de tickets
Junto con los registros de la sesión y la transferencia de archivos, las transcripciones del chat también estarán disponibles en los comentarios del ticket una vez que se cierre la sesión de asistencia del servicio de ayuda. Esta función está actualmente disponible con los productos Splashtop Remote Support.
Mejor gestión de equipos y usuarios
Nuevo informe de permisos de usuario
Los propietarios y administradores de equipos ahora pueden exportar un .CSV de los permisos de acceso de los usuarios en el equipo y hacer un seguimiento sencillo de los permisos de los usuarios. Esta función actualmente no está disponible para Splashtop Remote Access y productos heredados.
Gestione la configuración del streamer desde la consola web
Los propietarios y administradores del equipo podrán realizar ciertas configuraciones de transmisión y sesión desde la web, incluida la pantalla en blanco, la pantalla de bloqueo, el bloqueo del teclado y el ratón y mucho más. Podrán crear una política de preferencias en la consola web, elegir la configuración predeterminada y asociar ordenadores concretos a la política. Pronto habrá más información.
Seguimos ofreciendo las mejores funciones gracias a los valiosos comentarios de los clientes.Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarte.