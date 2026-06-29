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Splashtop New Features

Nuevas funciones de Splashtop en el segundo trimestre de 2021

Splashtop Team
Se lee en 3 minutos
Actualizado
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Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
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Mejorar la productividad y la usabilidad de las sesiones a distancia

Con la versión v3460 de mayo de 2021, hemos introducido funciones que hacen que las sesiones remotas de Splashtop sean aún más eficaces y productivas. Utiliza la última versión de las aplicaciones y streamers Splashtop Business para tener acceso a las nuevas funciones que se aplican a tu suscripción.

Veamos algunas de las características clave que hemos introducido:

Acceso directo al escritorio

A computer screen shows a remote desktop management app on the left with a menu open for a selected session, and a mobile device management interface on the right displaying device details and control options.

¡Conéctate a un ordenador sin tener que abrir la aplicación Splashtop! Sólo tienes que crear un acceso directo en el escritorio o en la pantalla de inicio, y hacer clic o tocar para conectarte al ordenador.

Más información sobre cómo crear un acceso directo en el escritorio

Grupo de conexión

A software window displays a schedule with resource names and times. A blue Connect button is highlighted for Resource 3, showing 24,581 available sessions. Other resources and scheduling details are listed above and below.

Ahora es mucho más fácil para los usuarios conectarse a un ordenador disponible durante su hora de acceso programada. Define un grupo de ordenadores como pool de conexiones. Cuando los usuarios hacen clic para conectarse, se conectan a un ordenador disponible dentro del grupo, sin necesidad de buscar un ordenador disponible.

Disponible en Splashtop Enterprise. Para Windows, Mac e iOS (próximamente para Android).

Más información sobre el uso del grupo de conexiones

Notas de la sesión mejorada

A dropdown menu highlights Session Notes in pink on the left, while on the right, a Session Notes window displays fields for Subject and Notes on a blue computer desktop background.

Edita cómodamente las notas de la sesión durante o después de la sesión desde la aplicación Splashtop Business. Antes, esta función sólo estaba disponible desde la consola my.Splashtop.

Más información sobre la creación de notas de sesión

Opción de pasar atajos de teclado

A context menu is open showing options like Blank Screen, Lock Keyboard and Mouse, Enable Remote Stylus, and others. Keyboard Shortcuts is hovered, revealing Send Splashtop Shortcuts.

Ahora se pueden desactivar los atajos de teclado, lo que permite a los usuarios elegir si los atajos admitidos se pasan a través de la sesión remota o no.

Más información sobre cómo pasar atajos de teclado

Más opciones de resolución

A computer settings window displays system details and connection options, with a dropdown menu open showing various screen resolution options for a remote computer, including “Native resolution of remote computer.”.

Elige entre más opciones de resolución antes de conectarte al ordenador remoto. Si no hay ninguna opción de resolución que se ajuste a tu pantalla, Splashtop sustituirá la selección actual por la resolución que mejor se ajuste.

Más información sobre las opciones de resolución

Códec de grabación de sesión mejorado

Screenshot of a settings window for session recording. The “Use VP9 as recording codec” option is checked, with a note stating VP9 offers smaller file size and less FPS drop, but requires higher computer performance.

La nueva opción de códec de vídeo ayuda a generar grabaciones de sesiones de mayor calidad con archivos de menor tamaño. Ten en cuenta que esta opción requiere un mayor rendimiento del ordenador.

Guardar la transcripción del chat en la Consola Web (ahora disponible en la v3462)

Sube/guarda el historial de chat completo en la consola my.splashtop. Los administradores también pueden optar por activar una configuración de equipo para subir automáticamente las transcripciones del chat.

Herramienta de construcción en la nube SOS (ahora disponible en la v3462)

Los usuarios pueden personalizar el tema de la aplicación SOS, las configuraciones predeterminadas y el descargo de responsabilidad desde su consola my.splashtop y crear la aplicación personalizada en línea. Esto reemplaza el proceso anterior de personalización dentro de la aplicación y envío de una solicitud a Splashtop para construir el ejecutable. La aplicación personalizada se puede luego descargar o compartir a través de un enlace con los usuarios finales.

Obtén más información sobre cómo personalizar la aplicación SOS

Activar la pantalla en blanco para Linux

Computer screen showing a toolbar with various icons, one icon is circled in red and a dropdown menu is open with options Blank Screen and Lock Keyboard and Mouse visible.

Los usuarios que se conecten remotamente a ordenadores Linux pueden poner en blanco el monitor del ordenador remoto para aumentar la seguridad, de modo que otras personas no puedan ver lo que ocurre cuando te conectas con Splashtop. Esta función ya está disponible para ordenadores Windows y Mac.

¡Puedes probar gratis nuestras soluciones de acceso remoto y las nuevas funciones hoy mismo!

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