Nuevas funciones de Splashtop en el segundo trimestre de 2021

Mejorar la productividad y la usabilidad de las sesiones a distancia
Con la versión v3460 de mayo de 2021, hemos introducido funciones que hacen que las sesiones remotas de Splashtop sean aún más eficaces y productivas. Utiliza la última versión de las aplicaciones y streamers Splashtop Business para tener acceso a las nuevas funciones que se aplican a tu suscripción.
Veamos algunas de las características clave que hemos introducido:
Acceso directo al escritorio
¡Conéctate a un ordenador sin tener que abrir la aplicación Splashtop! Sólo tienes que crear un acceso directo en el escritorio o en la pantalla de inicio, y hacer clic o tocar para conectarte al ordenador.
Más información sobre cómo crear un acceso directo en el escritorio
Grupo de conexión
Ahora es mucho más fácil para los usuarios conectarse a un ordenador disponible durante su hora de acceso programada. Define un grupo de ordenadores como pool de conexiones. Cuando los usuarios hacen clic para conectarse, se conectan a un ordenador disponible dentro del grupo, sin necesidad de buscar un ordenador disponible.
Disponible en Splashtop Enterprise. Para Windows, Mac e iOS (próximamente para Android).
Más información sobre el uso del grupo de conexiones
Notas de la sesión mejorada
Edita cómodamente las notas de la sesión durante o después de la sesión desde la aplicación Splashtop Business. Antes, esta función sólo estaba disponible desde la consola my.Splashtop.
Más información sobre la creación de notas de sesión
Opción de pasar atajos de teclado
Ahora se pueden desactivar los atajos de teclado, lo que permite a los usuarios elegir si los atajos admitidos se pasan a través de la sesión remota o no.
Más información sobre cómo pasar atajos de teclado
Más opciones de resolución
Elige entre más opciones de resolución antes de conectarte al ordenador remoto. Si no hay ninguna opción de resolución que se ajuste a tu pantalla, Splashtop sustituirá la selección actual por la resolución que mejor se ajuste.
Más información sobre las opciones de resolución
Códec de grabación de sesión mejorado
La nueva opción de códec de vídeo ayuda a generar grabaciones de sesiones de mayor calidad con archivos de menor tamaño. Ten en cuenta que esta opción requiere un mayor rendimiento del ordenador.
Guardar la transcripción del chat en la Consola Web (ahora disponible en la v3462)
Sube/guarda el historial de chat completo en la consola my.splashtop. Los administradores también pueden optar por activar una configuración de equipo para subir automáticamente las transcripciones del chat.
Herramienta de construcción en la nube SOS (ahora disponible en la v3462)
Los usuarios pueden personalizar el tema de la aplicación SOS, las configuraciones predeterminadas y el descargo de responsabilidad desde su consola my.splashtop y crear la aplicación personalizada en línea. Esto reemplaza el proceso anterior de personalización dentro de la aplicación y envío de una solicitud a Splashtop para construir el ejecutable. La aplicación personalizada se puede luego descargar o compartir a través de un enlace con los usuarios finales.
Obtén más información sobre cómo personalizar la aplicación SOS
Activar la pantalla en blanco para Linux
Los usuarios que se conecten remotamente a ordenadores Linux pueden poner en blanco el monitor del ordenador remoto para aumentar la seguridad, de modo que otras personas no puedan ver lo que ocurre cuando te conectas con Splashtop. Esta función ya está disponible para ordenadores Windows y Mac.