Novedades de Splashtop - Octubre 2019

Este mes, están pasando muchas cosas en Splashtop: el lanzamiento de nuevas aplicaciones, nuevas funciones añadidas a la consola my.splashtop.com, integraciones nuevas , una nueva solución de soporte remoto y un nuevo programa de referencia.
Nueva integración de Splashtop Remote Support con Zendesk
¡Splashtop Remote Support ahora está integrado con Zendesk Support! Con solo unos pocos clics, puedes iniciar una sesión de acceso remoto al ordenador de tu cliente desde la plataforma Zendesk Support. Obtén más información sobre Splashtop Remote Support con Zendesk
Splashtop Enterprise para Soporte Remoto
Nuestra nueva solución de Soporte Remoto in situ está ahora disponible como una opción si lo prefieres sobre una solución basada en cloud. Conoce más sobre Splashtop Enterprise para Soporte Remoto
Splashtop Remote Access para Linux
Estamos probando la versión beta de un nuevo Splashtop Streamer para Linux que funciona con los paquetes Splashtop Remote Access y Splashtop Remote Support. Puedes registrarte para la versión beta ahora en https://www.splashtop.com/linux.
Aplicación Splashtop Business 3.3.4.0 para Windows y Mac
Esta nueva versión (4 de octubre de 2019 para Windows y 29 de octubre de 2019 para Mac) tiene múltiples mejoras y funciones nuevas.
Renderizado más rápido de grandes listas informáticas
Ver qué usuario está conectado en la lista de ordenadores
Ver más información al hacer clic en el icono del engranaje junto al nombre del ordenador (versión del sistema operativo, usuario y duración de la última sesión)
Reconexión automática si se interrumpe una sesión debido a un problema de conexión inesperado
Soporte actualizado de la barra de herramientas para multimonitor, streamer de Android y streamer de Linux
Mejora en la función de Asignar a un Grupo
Mejor compatibilidad con MacOS Catalina (para el cliente Mac)
Varias correcciones
Splashtop Streamer 3.3.4.0 para Windows y Mac
Este lanzamiento es una actualización importante nuevas características, mejoras de seguridad y estabilidad, mayor velocidad de transferencia de archivos y varias correcciones de errores. El transmisor para Windows fue lanzado el 7 de octubre de 2019, seguido por el lanzamiento del transmisor para Mac el 29 de octubre de 2019. Se aplicará automáticamente a las instalaciones actuales en las próximas semanas o puede actualizarlo manualmente a través de les transmisores instalados mediante la consola my.splashtop.com.
Splashtop Business App v2.7.8.1 para iOS
La aplicación Splashtop Business para iOS ha sido actualizada para ser totalmente compatible con los más actuales y novedosos iPhone y iPad Pro. Además, esta nueva versión, disponible desde el 4 de octubre de 2019, tiene estas nuevas y mejoradas características.
Nueva función: La lista de ordenadores se ha rediseñado para mostrar más ordenadores en una página y una vista de carpetas rediseñada.
Nueva función: La barra de herramientas de la sesión se ha rediseñado para ser totalmente configurable.
Nueva función: Cambiar entre diferentes sesiones de terminal en un ordenador remoto.
Nueva función: nuevas acciones de la barra de herramientas para chat, pantalla en blanco, bloquear teclado y ratón, pegar el portapapeles como pulsaciones de teclas y realizar el reinicio y reconexión de Remote Support.
Nueva función: Autoinicio de sesión en la pantalla de inicio de sesión del ordenador remoto. Con su permiso, la aplicación puede iniciar sesión automáticamente, en su lugar, en el ordenador remoto.
Varias correcciones de errores y mejoras en el uso de la batería
Mejoras en la consola my.splashtop.com
Mejora del formato de las opciones al crear los paquetes de implementación
La función de pantalla en blanco está ahora disponible como una opción del paquete de instalación.
Nueva opción "Usar la descripción de ordenador de LogMeIn Central" para facilitar la migración de LogMeIn a Splashtop
El Soporte Remoto Premium muestra ahora el estado de la seguridad de los puntos finales de Avast (Free, Internet Security, Business y Premier) y de Microsoft Security Essentials
Mejora de la orientación y los requisitos de seguridad de las contraseñas para cuentas nuevas y para cuando se cambien las contraseñas
Nuevo programa de referencias de Splashtop
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