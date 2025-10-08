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Splashtop New Features

Splashtop Novedades Noviembre 2018

Splashtop Team
Se lee en 1 minutos
Actualizado
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Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
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Estas son algunas de las nuevas funciones añadidas a las soluciones de acceso remoto Splashtop en noviembre de 2018. Estas actualizaciones se desplegarán como actualizaciones automáticas del streamer o mediante notificaciones de actualización para las aplicaciones cliente en las próximas semanas. Si quieres las actualizaciones antes, haz clic en "Buscar actualizaciones" en el Streamer o ve a https://www.splashtop.com/downloads para descargar la última versión de las aplicaciones cliente de Empresa.

Las siguientes actualizaciones se lanzaron el 2 de noviembre de 2018

  • Splashtop Streamer 3.2.8.0 para Windows

  • Splashtop Streamer 3.2.8.1 para Mac

  • Aplicación Splashtop Business 3.2.8.0 para Windows

  • Splashtop Business App 3.2.8.0 para Mac

Mostrar la aplicación Splashtop Business como icono de la bandeja del sistema de Windows

¿Necesita despejar algo de espacio en su barra de tareas de Windows pero aún así quiere un acceso rápido a su aplicación Splashtop Business? Ahora tiene la opción de tenerla disponible como un icono en la bandeja de su sistema Windows después de hacer clic en la X para cerrar la aplicación.

Two screenshots: The top shows an email application with an arrow pointing to the red close button. The bottom shows a Windows taskbar with an arrow pointing to a purple app icon in the system tray.

Para activar o desactivar esta opción, entra en Archivo | Opciones... y marca "Mostrar el icono de la bandeja del sistema".

Options window with various checkboxes related to remote desktop settings. An arrow points to the checked “Show system tray icon” option. Buttons for clearing saved credentials, OK, and Cancel appear at the bottom.

Arrastre las ventanas entre las pantallas en la vista multimonitor

Al visualizar varios monitores remotos en varios monitores locales, ahora puedes arrastrar ventanas entre monitores con el ratón. Esta función ahora está disponible tanto para Windows como para Mac. Esto se aplica a las ediciones de productos que incluyen capacidades de acceso remoto de múltiples monitores, como Remote Access Pro, Remote Support Plus y Remote Support Premium.

Compatibilidad mejorada con macOS Mojave 10.14

Hemos mejorado la compatibilidad con macOS 10.14 Mojave, incluido el audio, la impresión remota y el control de accesibilidad.

Corrección de errores y mejoras

Las últimas actualizaciones también incluyen varias correcciones de errores y una mayor fiabilidad de la conexión, ya que siempre trabajamos para garantizar una experiencia de usuario de alta calidad.

Más por venir

Actualizaremos este post a medida que se publiquen más actualizaciones.

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