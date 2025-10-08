Splashtop Novedades Noviembre 2018

Estas son algunas de las nuevas funciones añadidas a las soluciones de acceso remoto Splashtop en noviembre de 2018. Estas actualizaciones se desplegarán como actualizaciones automáticas del streamer o mediante notificaciones de actualización para las aplicaciones cliente en las próximas semanas. Si quieres las actualizaciones antes, haz clic en "Buscar actualizaciones" en el Streamer o ve a https://www.splashtop.com/downloads para descargar la última versión de las aplicaciones cliente de Empresa.
Las siguientes actualizaciones se lanzaron el 2 de noviembre de 2018
Splashtop Streamer 3.2.8.0 para Windows
Splashtop Streamer 3.2.8.1 para Mac
Aplicación Splashtop Business 3.2.8.0 para Windows
Splashtop Business App 3.2.8.0 para Mac
Mostrar la aplicación Splashtop Business como icono de la bandeja del sistema de Windows
¿Necesita despejar algo de espacio en su barra de tareas de Windows pero aún así quiere un acceso rápido a su aplicación Splashtop Business? Ahora tiene la opción de tenerla disponible como un icono en la bandeja de su sistema Windows después de hacer clic en la X para cerrar la aplicación.
Para activar o desactivar esta opción, entra en Archivo | Opciones... y marca "Mostrar el icono de la bandeja del sistema".
Arrastre las ventanas entre las pantallas en la vista multimonitor
Al visualizar varios monitores remotos en varios monitores locales, ahora puedes arrastrar ventanas entre monitores con el ratón. Esta función ahora está disponible tanto para Windows como para Mac. Esto se aplica a las ediciones de productos que incluyen capacidades de acceso remoto de múltiples monitores, como Remote Access Pro, Remote Support Plus y Remote Support Premium.
Compatibilidad mejorada con macOS Mojave 10.14
Hemos mejorado la compatibilidad con macOS 10.14 Mojave, incluido el audio, la impresión remota y el control de accesibilidad.
Corrección de errores y mejoras
Las últimas actualizaciones también incluyen varias correcciones de errores y una mayor fiabilidad de la conexión, ya que siempre trabajamos para garantizar una experiencia de usuario de alta calidad.
Más por venir
Actualizaremos este post a medida que se publiquen más actualizaciones.
Actualizaciones anteriores
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