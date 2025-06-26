Nuevas Características de Splashtop Abril-Mayo 2019

Aquí tiene algunas de las nuevas características añadidas a las soluciones de acceso remoto y soporte remoto de Splashtop en abril y mayo de 2019.
Actualización de la Aplicación Splashtop Business para Android
La aplicación Splashtop Business para Android ha sido actualizada con un nuevo aspecto y una nueva funcionalidad. Las nuevas características incluyen:
Nuevo diseño fresco
Contraer/expandir grupos y guardar el estado de los grupos
Cambio fácil entre cuentas Splashtop
Página de detalles del ordenador actualizada y optimizada
Admite hasta 4 sesiones en directo
Pestaña reciente para mostrar el historial de sesiones
Mostrar/ocultar ratón remoto
Mostrar el nombre del dispositivo Streamer
Soporta Inglés, Español, Portugués, Japonés, Alemán, Chino Simplificado, Italiano y Francés
Descarga la última aplicación Splashtop Business para Android
Comprar e implementar la seguridad de los puntos finales de Bitdefender
Proteja sus computadoras comprando e implementando la seguridad de puntos finales de Bitdefender desde su consola my.splashtop.com. Esta función está disponible en Splashtop Remote Support e incluye acceso a computadora no supervisada. Acceda a esta nueva categoría en Administración | Seguridad de endpoints o Administración | Antivirus según su plan de Splashtop.
Haga clic aquí para obtener más información
Ver el estado de seguridad de puntos finales
Vea el estado de la protección de la seguridad de los puntos finales para los ordenadores con Windows que ejecutan Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky y más. Asegúrese de que sus puntos finales estén protegidos. Esta característica está disponible en Remote Support Premium.
Ver suscripciones activas
Ahora es fácil ver a qué plan(es) de Splashtop está suscrito. Sólo tiene que hacer clic en la flecha hacia abajo de la esquina superior derecha de su panel de control de my.splashtop.com para verlos. Puede hacer clic en el panel de información que se encuentra debajo de él para ver y administrar sus suscripciones.
La aplicación Splashtop Classroom ya es compatible con los dispositivos iOS para estudiantes
La aplicación Splashtop Classroom ha sido actualizada, de modo que ahora los dispositivos iOS de los estudiantes pueden ver la pantalla compartida del profesor y participar interactivamente. Los profesores pueden controlar el ordenador del aula y anotar sobre la pantalla usando su iPad, tableta Android u otro ordenador. Descargas de Splashtop Classroom
Traducción mejorada de my.splashtop.com
Actualización y mejora de la traducción para alemán y español. El sitio my.splashtop.com se muestra en diferentes idiomas dependiendo de la preferencia de idioma establecida en su navegador web.
Vea también estos artículos anteriores sobre novedades
Las 10 principales nuevas características de Splashtop en 2018