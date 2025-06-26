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Splashtop New Features

Nuevas Características de Splashtop Abril-Mayo 2019

Splashtop Team
Se lee en 2 minutos
Actualizado
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Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
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Aquí tiene algunas de las nuevas características añadidas a las soluciones de acceso remoto y soporte remoto de Splashtop en abril y mayo de 2019.

Actualización de la Aplicación Splashtop Business para Android

La aplicación Splashtop Business para Android ha sido actualizada con un nuevo aspecto y una nueva funcionalidad. Las nuevas características incluyen:

  • Nuevo diseño fresco

  • Contraer/expandir grupos y guardar el estado de los grupos

  • Cambio fácil entre cuentas Splashtop

  • Página de detalles del ordenador actualizada y optimizada

  • Admite hasta 4 sesiones en directo

  • Pestaña reciente para mostrar el historial de sesiones

  • Mostrar/ocultar ratón remoto

  • Mostrar el nombre del dispositivo Streamer

  • Soporta Inglés, Español, Portugués, Japonés, Alemán, Chino Simplificado, Italiano y Francés

Descarga la última aplicación Splashtop Business para Android

A mobile app screen shows a list of three computers, with a sorting menu open. The menu offers sorting by Computer Name, OS, or Online status, and order by Ascending or Descending, with Ascending selected.

Comprar e implementar la seguridad de los puntos finales de Bitdefender

Proteja sus computadoras comprando e implementando la seguridad de puntos finales de Bitdefender desde su consola my.splashtop.com. Esta función está disponible en Splashtop Remote Support e incluye acceso a computadora no supervisada. Acceda a esta nueva categoría en Administración | Seguridad de endpoints o Administración | Antivirus según su plan de Splashtop.
Haga clic aquí para obtener más información

A screenshot of Splashtop’s web interface shows a dropdown menu under “Management” with “Endpoint Security” highlighted. The page displays subscription options and pricing for Bitdefender antivirus.

Ver el estado de seguridad de puntos finales

Vea el estado de la protección de la seguridad de los puntos finales para los ordenadores con Windows que ejecutan Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky y más. Asegúrese de que sus puntos finales estén protegidos. Esta característica está disponible en Remote Support Premium.

Ver suscripciones activas

Ahora es fácil ver a qué plan(es) de Splashtop está suscrito. Sólo tiene que hacer clic en la flecha hacia abajo de la esquina superior derecha de su panel de control de my.splashtop.com para verlos. Puede hacer clic en el panel de información que se encuentra debajo de él para ver y administrar sus suscripciones.

A dropdown menu showing options: Remote Support (Premium), SOS (Basic), Account Info, Subscriptions, Quick Setup Guide, and Log Out. The Remote Support and SOS options are highlighted with a yellow border.

La aplicación Splashtop Classroom ya es compatible con los dispositivos iOS para estudiantes

La aplicación Splashtop Classroom ha sido actualizada, de modo que ahora los dispositivos iOS de los estudiantes pueden ver la pantalla compartida del profesor y participar interactivamente. Los profesores pueden controlar el ordenador del aula y anotar sobre la pantalla usando su iPad, tableta Android u otro ordenador. Descargas de Splashtop Classroom

A teacher holding a tablet stands in front of a classroom, teaching about penguins. Students sit at desks, each using a tablet, while a presentation with penguin images is displayed on a large screen.

Traducción mejorada de my.splashtop.com

Actualización y mejora de la traducción para alemán y español. El sitio my.splashtop.com se muestra en diferentes idiomas dependiendo de la preferencia de idioma establecida en su navegador web.

Vea también estos artículos anteriores sobre novedades

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