Resumen de productos de 2023: avances e innovaciones en acceso remoto

Este año, hemos logrado avances significativos para mejorar aún más nuestras capacidades de acceso y soporte remotos de alto rendimiento, centrándonos principalmente en la seguridad y la eficiencia de los equipos de TI. Nuestros usuarios de industrias como la educación, los medios de comunicación y el ocio, la fabricación, la atención médica, el comercio minorista y la hostelería han visto un enorme filón en estas nuevas capacidades. Veamos algunas novedades notables en 2023:
Gestión de puntos finales o Endpoint
Splashtop Antivirus con tecnología de Bitdefender
Implementamos Splashtop Antivirus para mejorar la seguridad de los puntos finales. Los usuarios pueden proteger ordenadores Windows y Mac con la galardonada tecnología antimalware de Bitdefender, a un precio inmejorable. Implementa y gestiona el antivirus sin problemas desde Splashtop, eliminando la necesidad de soluciones adicionales. Disfruta de la tranquilidad de que tus dispositivos se mantienen seguros de forma permanente, con un control activo que evita que los virus, el malware y otras amenazas causen daños.Más información.
Acciones en segundo plano
Reduce significativamente las interrupciones del usuario final al realizar tareas críticas en segundo plano, sin tomar el control del ordenador remoto. Ve todas las aplicaciones y procesos en ejecución y finalízalos usando el Administrador de tareas remoto. Ve y edita el registro de Windows. Ve los dispositivos instalados y actívalos/deshabilítalos, al igual que el Administrador de dispositivos de Windows. Utiliza el Administrador de servicios para ver los servicios activos y controlar su comportamiento de inicio. Haz todo esto desde la aplicación Splashtop Business o la consola web. Más información.
Alertas configurables adicionales
Configura alertas y recibe notificaciones cuando se agregue o elimine hardware en tus ordenadores gestionados.
Acciones inteligentes
Elimina aún más las tareas manuales de TI ejecutando automáticamente scripts creados por el usuario activados por una alerta personalizada.
Panel de control
Comienza el día con un panel resumido para monitorear y gestionar endpoints con facilidad. El panel proporciona detalles de un vistazo sobre el conteo de endpoints, estado en línea/fuera de línea, tipos de OS y versiones, junto con tooltips al pasar el ratón para más información. También puedes rastrear alertas, amenazas por endpoint y el estado de actualización de Windows. Revisa el estado de Splashtop Antivirus, incluyendo el conteo de amenazas, resumen de acciones y versiones de definiciones de virus. Además, mantén un ojo en los scripts y tareas programadas próximas y completadas.
Las capacidades de gestión de puntos finales están disponibles con los productos Splashtop Enterprise y Splashtop Remote Support.
Servicio de asistencia de TI
Transcripción de la sesión
Los técnicos y usuarios finales ahora pueden chatear incluso antes de iniciar una conexión remota. La transcripción de la sesión también mantiene un registro de auditoría cronológico del chat y las acciones ejecutadas durante las sesiones de soporte.
Formulario de soporte web
El servicio de asistencia ofrece múltiples métodos de conexión remota, desde formas iniciadas por el técnico mediante enlaces de soporte o códigos PIN de 6 dígitos, hasta formas iniciadas por el usuario final mediante la aplicación de escritorio SOS Call y ahora el formulario web. Con el formulario web, los técnicos pueden diseñar un formulario de soporte personalizado que se puede integrar perfectamente en un sitio web de soporte. Esto permite a los usuarios finales iniciar sin esfuerzo solicitudes de soporte siempre que necesiten asistencia, que se enrutan automáticamente a los grupos de técnicos adecuados.
Marca personalizada
Destaca tu marca personalizando la aplicación de soporte que descargan sus usuarios finales con tu propio logotipo e identidad corporativa.
Informes
Los usuarios ahora pueden informar fácilmente sobre la actividad de las sesiones de soporte registradas para auditoría y cumplimiento.
Las capacidades de soporte del servicio de asistencia están disponibles con Splashtop Enterprise.
Acceso remoto
Rendimiento de Splashtop Remote Access
¡Presentamos un nuevo paquete de acceso remoto diseñado para profesionales creativos! Este nuevo producto incluye funciones adicionales como redirección de dispositivos USB, conexión de micrófono, color YUV 4:4:4 y audio de alta fidelidad y permite una experiencia inmersiva de acceso remoto para artistas digitales, animadores, editores, locutores y diseñadores. Más información.
Conexión con Wacom
Desarrollamos una nueva tecnología junto con Wacom que ofrece una experiencia superior para los profesionales creativos que necesitan un uso fluido de las tabletas Wacom en ordenadores locales y remotos. Con el nuevo software propio incluido en los productos Splashtop, experimenta una experiencia de dibujo fluida y de baja latencia utilizando tabletas Wacom, así como nuevas opciones para personalizar la experiencia del lápiz remoto. Transfiere la configuración de las aplicaciones creativas en el ordenador local sin tener que rehacerlo en las aplicaciones del ordenador remoto. Más información.
Redirección de dispositivo con origen y destino en Mac
Nuestra función de redirección de dispositivos ahora está disponible tanto en Windows como en Mac, lo que permite a los usuarios conectar dispositivos USB, como tarjetas inteligentes, impresoras, dispositivos de interfaz humana y más, a su ordenador local y usarlos en su ordenador remoto como si estuvieran conectados directamente al sistema remoto.
Rendimiento altísimo
En un avance significativo destinado a cumplir con los exigentes requisitos de la creatividad digital, ¡las sesiones Splashtop ahora admiten unos notables 240 fps! Disfruta de una experiencia de edición, producción de vídeo y juegos más inmersiva y receptiva de forma remota.
Lista de ordenadores mejorada
Gestiona y accede a tus ordenadores más fácilmente con la consola mejorada. El rediseño resalta la información que necesitas ver y te permite personalizar tu vista y filtrar ordenadores según ciertos parámetros.
Seguridad y manejabilidad
Grabación de sesiones centralizada en cloud
Los usuarios ahora pueden imponer la grabación de todas las sesiones de escritorio remoto de Splashtop. Las sesiones se graban en su totalidad en la cloud y los técnicos no necesitan iniciar o detener la grabación manualmente. Las grabaciones se almacenan en los servidores de Splashtop durante 90 días y se pueden reproducir o descargar a través de la consola web de Splashtop, con fines de capacitación y auditoría. La capacidad de descargar y reproducir grabaciones se puede controlar según los roles.
Cumplimiento de ISO/IEC 27001
¡Splashtop ahora tiene la certificación ISO/IEC 27001! Al implementar marcos de seguridad como ISO y SOC 2, Splashtop ofrece a los usuarios soluciones de acceso remoto líderes en la industria, al tiempo que garantiza los más altos estándares de gestión de riesgos, resistencia cibernética, excelencia operativa y protección de los datos de los clientes. Más información.
Soporte para una mayor cantidad de ordenadores
Con nuestra consola mejorada, los equipos ahora pueden prestar soporte fácilmente a más de 100 000 ordenadores con la misma gran capacidad de respuesta y velocidad de Splashtop.
API abiertas (interfaz de programación de aplicaciones)
Splashtop ha creado un marco de entrega de API. Los usuarios pueden automatizar los flujos de trabajo e integrar Splashtop sin problemas en las aplicaciones existentes para operaciones de TI más fluidas. Tareas como iniciar sesiones de soporte desde los sistemas de chat y emisión de tickets y administrar usuarios, ordenadores, permisos de acceso y grupos se pueden realizar directamente utilizando nuestras API integradas en tus propias plataformas.
Splashtop Connector para conexiones RDP y VNC
Los usuarios pueden acceder de forma remota a ordenadores y servidores a través de Splashtop sin usar VPN ni instalar un agente de acceso remoto, ahora a través de VNC además de RDP (próximamente será compatible con SSH). Más información.
Splashtop Enterprise ofrece la máxima flexibilidad, escalabilidad y seguridad para negocios y empresas de todos los tamaños.
Nuevos productos adicionales
Además de mejorar sus soluciones de acceso y soporte remotos, este año Splashtop ha logrado avances significativos en el fortalecimiento de sus ofertas de seguridad.
Foxpass
Splashtop ha adquirido Foxpass, un proveedor de soluciones de acceso a servidores y redes centradas en la identidad y basadas en la nube para sistemas de TI y DevOps. La plataforma RADIUS Server en la cloud de Foxpass se integra con los principales proveedores de puntos de acceso Wi-Fi y redes privadas virtuales (VPN), y ofrece mecanismos modernos y sin contraseñas para garantizar que los empleados no compartan contraseñas y puedan acceder solo a los servidores y redes que necesitan solo cuando sea necesario. Más información.
Secure Workspace
Revelamos las bases de nuestro nuevo producto de seguridad y ampliamos nuestro programa de acceso anticipado a clientes selectos. Splashtop Secure Workspace adopta un enfoque integral para abordar los difíciles problemas relacionados con la gestión del acceso. Gestiona de forma fácil y segura el acceso de terceros mediante un simple enlace. Más información.
Estamos comprometidos a mejorar continuamente nuestros productos y ofertas para ofrecer a los clientes una mejor relación calidad-precio. Nuestra hoja de ruta de productos está impulsada en gran medida por las necesidades de los clientes y las demandas del mercado. Mantente al tanto de mejoras más increíbles en los próximos meses.
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