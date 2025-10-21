Actualizaciones de Splashtop Business y Soporte Remoto - Dic. 2017

Saltar al contenido principal
Splashtop20 years of trust
AccederPrueba gratuita
+1.408.886.7177AccederPrueba gratuita
Splashtop New Features

Actualizaciones de Splashtop - Diciembre de 2017

Splashtop Team
Se lee en 1 minutos
Actualizado
Empieza con Splashtop
Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
Prueba gratuita

Aquí traemos una novedad de algunas funciones agregadas recientemente a Splashtop Remote Access y Remote Support. Esperamos que te resulten útiles al acceder o prestar soporte técnico remoto a los ordenadores durante las vacaciones.

Recientemente añadidas a Splashtop Remote Access y Remote Support

Reinicio remoto

(disponible en Splashtop Remote Access y Splashtop Remote Support)

Reinicia el PC de forma remota en modo seguro, realiza un reinicio normal o reinicia solo el transmisor. Ahora desde la aplicación nativa Splashtop Business.

En la aplicación Splashtop Business, haz clic en el icono del engranaje situado junto al ordenador. Entonces verás las siguientes opciones de reinicio:

Cclient Reboot Interface

Más acciones desde la aplicación Splashtop Business

En el cuadro de diálogo anterior, hay otras acciones que puedes realizar directamente desde la aplicación, para ahorrarte un viaje a la consola web:

  • Editar el nombre del ordenador

  • Vea y edite su nota personal para el ordenador

  • Consulte la versión del transmisor, la dirección de IP, la hora de la última sesión, etc.

  • Borrar ordenador

  • Despertar el ordenador

  • Borrar credenciales guardadas

  • Y más

Ver las sesiones RDP

(disponible en Splashtop Remote Access y Splashtop Remote Support)

Al acceder remotamente a un Servidor Windows, siempre verás primero la sesión de consola.

Ahora, tendrás la opción adicional de cambiar a una de las sesiones RDP activas, para el caso en que necesites dar soporte a los usuarios en esas sesiones RDP.

La barra de herramientas de Splashtop Business mostrará un menú desplegable con las sesiones RDP activas, si las hay.

Splashtop interface showing connection options with two sessions

De cara a 2018 

En los próximos meses, añadiremos la posibilidad de que varios técnicos se conecten a la misma máquina, multimonitor a multimonitor, una aplicación Splashtop Business portátil y mucho más. Mira más de lo que tenemos planeado.

Gracias por tu continuo apoyo.

- El equipo Splashtop

¡Empieza ahora!
Comienza tu prueba gratuita de Splashtop
Prueba gratuita


Comparte esto
Canal RSSSuscríbete

Contenido relacionado

Laptop screen showing Monthly Billing Now Available for Splashtop Remote Support
Anuncios

Facturación mensual de Splashtop AEM

Conozca más
Anuncios

Actualizaciones de productos de Splashtop 2026: resumen del primer semestre

Conozca más
They year 2025 with icons representing IT, remote support, security, and endpoint management.
Anuncios

Resumen de Producto 2025: Avanzando en la Gestión de Dispositivos y Seguridad

Conozca más
An IT worker managing endpoints from Splashtop, a consolidated platform for IT operations.
Anuncios

Plataforma unificada de Splashtop para operaciones modernas de TI

Conozca más
Ver todos los blogs