Actualizaciones de Splashtop Business y Soporte Remoto - Dic. 2017

Aquí traemos una novedad de algunas funciones agregadas recientemente a Splashtop Remote Access y Remote Support. Esperamos que te resulten útiles al acceder o prestar soporte técnico remoto a los ordenadores durante las vacaciones.
Recientemente añadidas a Splashtop Remote Access y Remote Support
Reinicio remoto
(disponible en Splashtop Remote Access y Splashtop Remote Support)
Reinicia el PC de forma remota en modo seguro, realiza un reinicio normal o reinicia solo el transmisor. Ahora desde la aplicación nativa Splashtop Business.
En la aplicación Splashtop Business, haz clic en el icono del engranaje situado junto al ordenador. Entonces verás las siguientes opciones de reinicio:
Más acciones desde la aplicación Splashtop Business
En el cuadro de diálogo anterior, hay otras acciones que puedes realizar directamente desde la aplicación, para ahorrarte un viaje a la consola web:
Editar el nombre del ordenador
Vea y edite su nota personal para el ordenador
Consulte la versión del transmisor, la dirección de IP, la hora de la última sesión, etc.
Borrar ordenador
Despertar el ordenador
Borrar credenciales guardadas
Y más
Ver las sesiones RDP
(disponible en Splashtop Remote Access y Splashtop Remote Support)
Al acceder remotamente a un Servidor Windows, siempre verás primero la sesión de consola.
Ahora, tendrás la opción adicional de cambiar a una de las sesiones RDP activas, para el caso en que necesites dar soporte a los usuarios en esas sesiones RDP.
La barra de herramientas de Splashtop Business mostrará un menú desplegable con las sesiones RDP activas, si las hay.
De cara a 2018
En los próximos meses, añadiremos la posibilidad de que varios técnicos se conecten a la misma máquina, multimonitor a multimonitor, una aplicación Splashtop Business portátil y mucho más. Mira más de lo que tenemos planeado.
Gracias por tu continuo apoyo.
- El equipo Splashtop