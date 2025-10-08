Splashtop Business Novedades - Abril/Mayo 2020

Entre fines de marzo y principios de mayo de 2020 se lanzaron nuevas versiones de Splashtop Business Apps y Streamers. Estos nuevos lanzamientos incluyen nuevas funciones como soporte para transmisión de alta resolución, inicio de sesión único, distribuciones de Linux compatibles adicionales y muchas más al usar las últimas versiones de las aplicaciones Splashtop Business con una suscripción apta de Splashtop Remote Access o Remote Support. Las nuevas versiones de la aplicación y del streamer y su disponibilidad son:
Splashtop Business App 3.3.8.1 publicada el 21 de abril de 2020.
Splashtop Business App 3.4.2.8 para Android lanzado el 9 de mayo de 2020
Splashtop Business App 3.3.8.0 para Mac publicado el 21 de abril de 2020
Actualización de la aplicación Splashtop Business para iOS lanzada el 19 de mayo de 2020
Splashtop Business Streamer 2.6.2.0 para Linux publicado en Marzo
Splashtop Business Streamer 3.3.8.0 para Windows publicado el 21 de abril de 2020
Splashtop Business Streamer 3.3.8.0 para Mac publicado el 14 de mayo de 2020
Las nuevas características de la última versión de las aplicaciones y Streamers de Splashtop Business incluyen:
Una transmisión de alta resolución más rápida con menor uso de CPU en Splashtop Business
Splashtop Remote Access y Splashtop Remote Support con las aplicaciones 3.3.8.0 permitirán la transmisión 4K de múltiples monitores a 40 fotogramas por segundo (fps) y la transmisión iMac Pro Retina 5K, con baja latencia. Esto será especialmente útil para edición de vídeo, diseñadores de videojuegos, arquitectos, diseñadores gráficos y demás que se conectan de forma remota a sistemas de alta resolución para utilizar software de diseño y edición.
Consulta estos consejos para activar la aceleración por hardware en el Splashtop Streamer y activar la aceleración por hardware en la Splashtop Business App.
Compatibilidad con inicio de sesión único en Splashtop Remote Access Pro y Splashtop Remote Support
Las integraciones de SSO están disponibles para las suscripciones a Splashtop Remote Access Pro y Splashtop Remote Support. La información sobre precios está disponible contactando con el departamento de ventas de Splashtop (formulario de contacto de ventas para Remote Access, formulario de contacto de ventas para Remote Support). Estos complementos requieren las versiones 3.3.8.0 de las aplicaciones y streamers de Splashtop Business.
Las organizaciones y empresas utilizan SSO para que los empleados puedan utilizar sus credenciales de identidad compatibles con SAML para iniciar sesión. De esta manera, las organizaciones pueden asegurarse de que las contraseñas de los empleados cumplan con los requisitos de cumplimiento y seguridad. Integrado con SSO, Splashtop soporta la autenticación de dispositivos así como la autenticación de dos factores, ofreciendo seguridad de clase empresarial para los clientes. Compatible con Azure, Okta y ADFS.
Conozca más sobre SSO con Splashtop.
Los usuarios remotos ahora pueden introducir credenciales de mejora de Remote Support
Cuando accedes de forma remota a un ordenador para una sesión de soporte rápido de Splashtop Remote Support y necesitas privilegios de administrador, el usuario final del ordenador ahora puede ingresar sus credenciales de manera segura para que puedas completar tareas de nivel superior en el ordenador (cuando no tienes tu propia cuenta de administrador en ese ordenador).
Soporte para acceder a más plataformas de escritorio Linux
Disponibles nuevas versiones de Splashtop Streamer para Linux para que pueda acceder a los ordenadores que ejecutan plataformas de escritorio Linux adicionales:
¡Nuevo! CentOS 7 y 8
¡Nuevo! Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1
¡Nuevo! Fedora 29-31
Ubuntu Desktop 16.04 y 18.04
Los streamers de Linux todavía no soportan todas las características de los streamers de Windows y Mac. Puedes ver un video de la demostración en https://www.splashtop.com/linux. Si quieres acceder a un sistema Windows, Mac o Linux, prueba la aplicación Splashtop Business para Chrome en tu navegador Chrome en Linux. La aplicación del navegador Chrome tampoco tiene el conjunto completo de características de las aplicaciones nativas de Windows y Mac. Las aplicaciones para clientes de Windows están en nuestros lanzamientos futuros, pero no se ha anunciado el calendario de lanzamiento.
Otras novedades
Nueva opción: Aceleración por hardware (soporte de Intel IQSV/NVIDIA CUDA/AMD AMF) en la aplicación Splashtop Business para Windows
Nueva opción: La panorámica de los bordes de la pantalla puede ser activada o desactivada en la aplicación Splashtop Business para Windows
Es posible que las nuevas funciones no estén disponibles en algunas versiones anteriores de productos que ya no se venden pero que siguen siendo compatibles para renovar la suscripción.