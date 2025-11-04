El trabajo remoto y el trabajo híbrido se han convertido en aspectos esenciales de las empresas y la cultura laboral, permitiendo a los empleados trabajar eficientemente desde cualquier lugar y ayudando a las organizaciones a expandir su fuerza laboral en un área geográfica más amplia. Sin embargo, con el aumento del trabajo remoto vienen más riesgos, ya que las crecientes amenazas cibernéticas enfrentadas por empleados remotos han necesitado una cultura de seguridad en primer lugar para los equipos remotos.
Las empresas deben equilibrar la facilidad y conveniencia del trabajo remoto con sus necesidades de seguridad; la movilidad y facilidad de acceso no deberían significar sacrificar la ciberseguridad (o viceversa). Esto significa utilizar un software de acceso remoto seguro que ayude a los empleados a trabajar desde cualquier lugar mientras mantienen a raya a los intrusos.
Con eso en mente, vamos a examinar los riesgos y desafíos que enfrentan los equipos remotos, cómo puedes construir una cultura de seguridad para equipos remotos, y qué puede hacer Splashtop para habilitar trabajo remoto seguro.
Entendiendo los Riesgos de Seguridad en Equipos Remotos: Desafíos y Amenazas
Primero, debemos establecer la importancia de la ciberseguridad para los equipos remotos. La necesidad de una seguridad sólida es constante en empresas de todos los tamaños y en todas las industrias, ya que cada empresa debe proteger sus datos propietarios, la información de los clientes, redes, usuarios y dispositivos, especialmente si deben cumplir con regulaciones de seguridad de la industria o del gobierno.
Los equipos remotos enfrentan una serie de desafíos de seguridad, incluyendo:
Phishing: Las estafas de phishing son uno de los ciberataques más comunes, representando un estimado 22-36% de todas las violaciones de datos. Tanto los empleados en la oficina como los remotos deben ser entrenados sobre cómo prevenir el phishing, incluyendo qué hacer si caen víctimas de uno. De manera similar, las organizaciones deben tener planes de contingencia para cuando la cuenta de un empleado remoto se vea comprometida.
Redes no seguras: Los empleados que están en movimiento a menudo dependen de redes Wi-Fi públicas, pero estas pueden ser inseguras y vulnerables a ataques. Esencial contar con funciones de seguridad robustas para permitir que los empleados se conecten sin comprometer su seguridad.
Malware: En entornos BYOD (tráete tu dispositivo) y remotos, los empleados a menudo usan los mismos dispositivos para el trabajo y el uso personal. En estos casos, si el dispositivo personal de un empleado está infectado con malware, puede poner en riesgo su cuenta de trabajo y credenciales.
Error humano: A veces los empleados pueden cometer pequeños errores con grandes consecuencias. Puede ser simplemente reutilizar contraseñas o tener una contraseña débil y fácil de adivinar que los hackers puedan explotar. Otras veces, pueden accidentalmente exponer información sensible o descargar un archivo con un virus. Independientemente de la causa, estos errores pueden tener consecuencias graves, por lo que es importante entrenar a los empleados para evitar estos errores y tener medidas de seguridad para prevenirlos.
5 Estrategias Clave para Construir una Cultura de Trabajo Remoto Segura
Construir una cultura de trabajo remoto fuerte y segura requiere más que dar a todos una laptop y dejarlos trabajar desde casa. Para apoyar una fuerza laboral remota segura, eficiente y motivada, puedes seguir estas estrategias clave:
1. Establece Expectativas Claras para el Trabajo Remoto y Políticas
Primero y ante todo, los empleados deben entender tus políticas de trabajo remoto, incluyendo las herramientas de seguridad y las mejores prácticas que necesitarán usar para asegurar que los datos y dispositivos permanezcan seguros.
Esto también requiere establecer expectativas sobre la disponibilidad de los empleados (mientras se mantiene un equilibrio entre el trabajo y la vida personal), las herramientas y tecnología a su disposición, políticas de BYOD, etc. Establecer expectativas claras pone a todos en la misma página al comenzar el trabajo remoto.
2. Elegir una solución de acceso remoto segura
Tener el software adecuado para un acceso remoto seguro es esencial. Necesitas encontrar una plataforma que permita a los empleados acceder a sus dispositivos de trabajo, software y herramientas especializadas desde cualquier lugar mientras mantiene a raya a intrusos y usuarios no autorizados.
Splashtop, por ejemplo, está diseñado con la seguridad en mente y cuenta con una amplia gama de características de seguridad, incluyendo la autenticación multifactor, notificacionesde conexión remota, registro, cifrado deextremo a extremo, y más. Esto hace que Splashtop sea compatible con múltiples regulaciones de seguridad de la industria y del gobierno, incluyendo RGPD, ISO/IEC 27001 y SOC 2.
3. Fomentar la Comunicación y la Colaboración
El aislamiento de los empleados es uno de los mayores desafíos del trabajo remoto. Sin herramientas para la comunicación y colaboración remota, los empleados pueden tener dificultades para mantenerse conectados con sus compañeros de trabajo y estar al día con su trabajo. Por lo tanto, es importante fomentar la comunicación, incluida la transparencia en la toma de decisiones, actividades de construcción de equipos virtuales, y herramientas que permitan a los empleados colaborar en proyectos cuando trabajan de forma remota.
4. Reconocer y recompensar a los empleados
En una nota similar, puede ser fácil para los empleados sentirse pasados por alto y desconectados cuando trabajan de manera remota. Reconocer las contribuciones de todos y recompensar a los empleados por sus éxitos ayuda a la satisfacción del empleado y a un sentido de logro, manteniendo alta la moral cuando los empleados están en movimiento, y previniendo que crezca el descontento.
5. Invierte en Soporte remoto
Los empleados remotos necesitan tanto soporte TI como los trabajadores en la oficina, y los agentes de TI también deberían poder trabajar desde cualquier lugar. Habilitar capacidades de soporte remoto ayuda a asegurar un entorno de trabajo remoto seguro y eficiente, ya que permite a los equipos de TI apoyar y asistir a los usuarios finales desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo.
Como resultado, los agentes de TI pueden asistir rápidamente a los empleados sin necesidad de viajar para encontrarse con ellos en persona, y pueden trabajar de manera remota con la misma facilidad que todos los demás.
Cómo los Equipos Remotos Pueden Manejar Eficazmente las Brechas de Seguridad
¿Qué haces cuando sucede lo peor y una brecha de seguridad pone en riesgo tus datos y red? Tener estrategias en su lugar puede ayudar a mitigar daños y asegurar una recuperación rápida, incluyendo:
Implementar protocolos de respuesta inmediata y contención de brechas ayuda a garantizar que las brechas se aborden de inmediato, en lugar de darles tiempo para causar más daño. Esto minimiza tanto el tiempo que tienen los atacantes como reduce el área afectada, manteniendo el impacto al mínimo.
El entrenamiento regular de seguridad ayuda a asegurar que todos los empleados no solo estén formados en las mejores prácticas de ciberseguridad, sino que también sepan qué hacer en caso de una brecha de datos para que puedan reaccionar rápidamente.
Establecer un plan de respuesta a incidentes ayuda a proporcionar instrucciones claras sobre cómo responder a las brechas, para que todos conozcan sus responsabilidades y puedan rápidamente proteger sus datos, mitigar el daño y comenzar las reparaciones.
Crear copias de seguridad regularmente ayuda a asegurar que los datos importantes y sensibles puedan recuperarse en caso de una violación u otro desastre.
Asegura Tu Entorno de Trabajo Remoto con Splashtop: ¡Comienza Tu Prueba Gratuita Hoy!
El trabajo remoto seguro requiere las herramientas adecuadas, incluyendo acceso remoto y soluciones de soporte que puedan cumplir con tus requisitos de cumplimiento de TI y empoderar a los empleados para trabajar desde cualquier lugar sin comprometer la seguridad. Afortunadamente, Splashtop proporciona todo eso y más.
Splashtop posibilita el trabajo remoto seguro permitiendo a los usuarios conectarse a sus dispositivos de trabajo desde cualquier dispositivo y lugar, con características avanzadas de seguridad para mantener cuentas y datos seguros. Esto da a los trabajadores remotos acceso completo a todos sus proyectos, herramientas y programas dondequiera que vayan, para que puedan seguir trabajando, colaborando en proyectos y comunicándose sin interrupciones.
Esto se extiende también a los equipos de TI, ya que las herramientas de soporte remoto de Splashtop permiten a los agentes de TI acceder de manera remota a los dispositivos de los usuarios finales cuando están en movimiento y entre dispositivos. Esto habilita el soporte remoto y la solución de problemas, para que puedan asistir a los empleados según sea necesario, tan fácilmente como si el dispositivo remoto estuviera frente a ellos.
Splashtop está diseñado para cumplir con una amplia gama de regulaciones de seguridad, proporcionando acceso remoto seguro desde cualquier lugar. Todas las sesiones están protegidas con TLS y cifrado AES de 256 bits.
¿Listo para un trabajo remoto verdaderamente seguro? Comienza con una prueba gratuita de Splashtop hoy y ve lo fácil que es.