Ninguna tecnología está exenta de riesgos, pero al mismo tiempo, cualquier riesgo puede mitigarse. La mitigación de riesgos requiere disciplina operativa basada en visibilidad, control y procesos repetibles. Cuando se hace bien, ayuda a las organizaciones a reducir la exposición, responder más rápido a los riesgos y tomar decisiones operativas más informadas.
Sin embargo, el crecimiento del trabajo remoto y trabajo híbrido y las políticas de Bring-Your-Own-Device (BYOD (tráete tu dispositivo)) han llevado a un mayor número de puntos finales distribuidos, lo que puede ser más difícil de proteger. Cuando se combina con la creciente amenaza de ciclos de explotación más rápidos y la confusión debido a la proliferación de herramientas, la mitigación de riesgos es más difícil que nunca.
Afortunadamente, todavía es posible adoptar un enfoque práctico para la mitigación de riesgos y reducir los riesgos sin agregar complejidad. Con eso en mente, exploremos los desafíos de la mitigación de riesgos moderna, dónde fallan la mayoría de los programas y cómo herramientas como Splashtop AEM pueden ayudar.
Qué significa la mitigación de riesgos en entornos de TI modernos
Primero, necesitamos entender cómo se ve la mitigación de riesgos moderna. En los entornos empresariales actuales, la mitigación de riesgos se enfoca en reducir la probabilidad y el impacto de riesgos operativos y de seguridad mejorando la visibilidad, aplicando controles y realizando acciones repetibles en todos los sistemas y puntos finales.
La mitigación de riesgos va más allá de solo identificar riesgos; es fácil ver cuando un incendio es un peligro, pero apagarlo es otra cosa completamente diferente. Una vez que se identifica un riesgo, los equipos de TI y seguridad deben implementar herramientas y estrategias para abordar la amenaza y garantizar la seguridad.
En los entornos actuales, donde el acceso remoto y los endpoints son predominantes, los controles y estrategias tradicionales de mitigación de riesgos pueden no ser tan efectivos como solían serlo. La mitigación de riesgos moderna requiere un nuevo conjunto de herramientas diseñadas para las amenazas y entornos de trabajo actuales, para que las empresas puedan abordar las amenazas de manera efectiva y mantener sus riesgos bajos.
Los vacíos más comunes en la mitigación de riesgos que enfrentan los equipos de TI
Antes de que podamos abordar las deficiencias comunes de las estrategias tradicionales de mitigación de riesgos, debemos entender cuáles son. Aunque las técnicas antiguas de mitigación de riesgos funcionaron bien en su momento, los avances tecnológicos las han hecho menos fiables, dejando varios puntos ciegos.
Los vacíos comunes en la mitigación de riesgos incluyen:
Visibilidad limitada en los endpoints, software y desviación de configuración, lo que impide que los equipos de TI y seguridad identifiquen vulnerabilidades o problemas potenciales.
Retrasos en la aplicación de parches y ciclos de remediación, que resultan en períodos prolongados en los que las vulnerabilidades quedan expuestas.
Dependencia excesiva de auditorías puntuales, que solo capturan momentos específicos en lugar de proporcionar visibilidad continua y en tiempo real, permitiendo a los atacantes moverse sin ser detectados entre esos momentos.
Procesos manuales que no se escalan, lo que hace difícil gestionar múltiples dispositivos distribuidos.
Herramientas fragmentadas en seguridad y operaciones de TI, que no logran proporcionar una visión integral de la seguridad de la Empresa y dificultan que los agentes de TI protejan y gestionen adecuadamente todo.
Por qué las estrategias tradicionales de mitigación de riesgos fallan
Dadas estas brechas en la mitigación de riesgos, es fácil ver por qué las estrategias tradicionales ya no pueden sostenerse. Enfoques más antiguos y obsoletos no logran proporcionar la visibilidad, el cumplimiento de políticas y la velocidad que la mitigación de riesgos moderna requiere, dejando significativas vulnerabilidades de ciberseguridad.
1. Identificación de Riesgos Sin Visibilidad Continua
Los análisis de momento y los inventarios de activos están desactualizados en el mismo momento en que se completan, ya que no logran capturar una visión integral y continua de tu postura de seguridad, y pueden ejecutarse demasiado tarde para ser relevantes. La visibilidad continua es esencial para identificar amenazas en tiempo real y poder abordarlas de inmediato.
La visibilidad continua puede marcar la diferencia entre pasar por alto un riesgo, saber que existió en algún momento o saber si todavía existe. Si solo estás obteniendo una imagen de un único momento, no estás viendo el panorama completo.
2. Políticas sin aplicación o bucles de retroalimentación
Las políticas de seguridad por sí solas no son suficientes para mitigar riesgos. Necesitas poder ejecutar e implementar tus políticas de seguridad, y verificar que están funcionando como se pretende.
Esto incluye capacitar y probar a los empleados sobre cómo prevenir el phishing, aplicar políticas de parches en todos tus endpoints con una solución de gestión de parches, y usar soluciones de gestión de endpoints que proporcionen visibilidad continua, remediación automática y verificación de que las políticas realmente se apliquen. Hacerlo ayudará a reforzar la seguridad continua y mantener una ciberseguridad consistente.
3. Remediación manual que no puede mantenerse al día
Remediar manualmente las amenazas y vulnerabilidades es un proceso que consume mucho tiempo y que simplemente no puede escalar para mantenerse al día con las empresas en crecimiento y los entornos de trabajo remoto. Intentar gestionar cada dispositivo uno a la vez genera múltiples retrasos, produce resultados inconsistentes y es propenso a errores humanos, especialmente cuando se trata de puntos finales remotos.
Cómo se ve en la práctica una mitigación de riesgos efectiva
Si las estrategias tradicionales de mitigación de riesgos son ineficaces, entonces tenemos que preguntar: ¿cómo se ve una mitigación de riesgos eficiente? Las estrategias de mitigación de riesgos adecuadas y modernas proporcionan una identificación y gestión de amenazas consistente de varias formas, y deberían:
Mantener visibilidad continua a través de los puntos finales y el software para identificar amenazas y vulnerabilidades en tiempo real, permitiendo una rápida remediación.
Prioriza riesgos basados en la explotabilidad y exposición, no solo en la gravedad, para proporcionar una gestión de amenazas más precisa y eficiente.
Automatizar la remediación siempre que sea posible para agilizar y mejorar la eficiencia sin requerir trabajo manual.
Validar resultados con estado en tiempo real e informes que garantizan la seguridad y mantienen la preparación para auditorías.
Repite continuamente, no trimestralmente, para mantener una detección y mitigación de amenazas consistente y reducir las ventanas de exposición.
Cómo la Gestión de Puntos Finales Apoya la Mitigación de Riesgos
Una de las formas más eficientes de mitigar riesgos en entornos distribuidos y remotos es con una buena solución de gestión de endpoints. La gestión de endpoints permite a los equipos de TI y administradores monitorizar, soportar y proteger dispositivos remotos desde cualquier lugar, permitiéndoles aplicar seguridad y detectar amenazas con facilidad.
La gestión de dispositivos incluye:
1. Visibilidad como la base para la mitigación de riesgos
La visibilidad es el elemento más esencial para identificar y mitigar riesgos. Al fin y al cabo, no puedes protegerte contra lo que no puedes ver. La visibilidad en los dispositivos finales y el software ayuda a reducir puntos ciegos, permitiendo a los equipos de TI identificar amenazas rápidamente y abordar riesgos de manera proactiva antes de que se conviertan en un problema.
2. Automatización como Mecanismo de Reducción de Riesgos
Abordar manualmente los riesgos, vulnerabilidades y otros problemas puede ser un proceso largo, y siempre existe la posibilidad de error humano. La automatización, por otro lado, acorta las ventanas de exposición al identificar y abordar eficientemente las amenazas, desplegar actualizaciones de parches en todos los dispositivos y monitorizar dispositivos para detectar posibles problemas. Esto proporciona un proceso de mitigación rápido y consistente, manteniendo los dispositivos seguros mientras libera al equipo de TI para concentrarse en tareas más urgentes.
3. Control y verificación sobre suposiciones
Una vez que soluciones un problema, necesitas saber con certeza que se ha resuelto. Cuando las soluciones carecen de visibilidad y verificación, tienes que asumir que se ha resuelto correctamente, lo cual es poco fiable en el mejor de los casos. Una solución de gestión de dispositivos proporciona controles robustos y características de verificación que permiten a los equipos de TI saber cuándo su trabajo está hecho, con registros claros para auditorías que demuestran el cumplimiento de TI.
Cómo Splashtop AEM Encaja en una Estrategia de Mitigación de Riesgos
La gestión de puntos finales es una herramienta poderosa para la mitigación de riesgos, y Splashtop AEM (Gestión autónoma de dispositivos) ofrece capacidades robustas y fáciles de usar para empresas de todos los tamaños. Con Splashtop AEM, los equipos de TI pueden gestionar dispositivos remotos desde un único panel, obteniendo información clara sobre todos sus endpoints junto con parcheo en tiempo real del sistema operativo y de terceros y una visibilidad continua de la exposición al riesgo de los endpoints.
1. Usar Splashtop AEM para Reducir la Exposición al Riesgo de los Dispositivos
Splashtop AEM proporciona visibilidad en tus endpoints y herramientas de automatización, haciendo la gestión más eficiente. Esto incluye la gestión de parches en tiempo real para mantener los dispositivos actualizados, detección de amenazas y conciencia basada en datos CVE, y conocimientos basados en el contexto de cada endpoint. Estas funciones alivian la presión sobre los equipos de TI al tiempo que proporcionan parcheo en tiempo real y un conocimiento continuo de la exposición a vulnerabilidades para reducir el riesgo en los endpoints.
2. Automatizar la Reparación Sin Aumentar la Proliferación de Herramientas
La mitigación de riesgos y la remediación de amenazas no deberían implicar flujos de trabajo manuales complejos y múltiples herramientas dispares. Splashtop AEM proporciona todo lo que necesitas en un solo lugar, ayudando a los equipos de TI a detectar amenazas de manera eficiente, automatizar la remediación y desplegar parches para abordar vulnerabilidades.
3. Apoyar la mitigación de riesgos para equipos que utilizan Intune o procesos manuales
Ya sea que uses Microsoft Intune para parchear tu sistema operativo y aplicaciones de Microsoft o que parches tus endpoints manualmente, Splashtop AEM puede ayudar. Splashtop AEM proporciona gestión automatizada de parches a través de sistemas operativos y aplicaciones de terceros, llenando los puntos ciegos de Intune y eliminando la necesidad de que los equipos parcheen manualmente cada aplicación y dispositivo. Esto proporciona una cobertura completa de parches y mejora la eficiencia, complementando sin problemas tus procesos existentes.
Midiendo si tus esfuerzos de mitigación de riesgos están funcionando
Cuando cambias tus estrategias de mitigación de riesgos, ¿cómo puedes estar seguro de que los cambios están funcionando? Hay varios factores y métricas que puedes monitorear para rastrear e identificar mejoras, incluyendo:
Reducción en el tiempo para remediar vulnerabilidades: ¿Cuánto tiempo te lleva abordar una vulnerabilidad? Si tus esfuerzos de mitigación de riesgos están funcionando como se esperaba, podrás abordar amenazas potenciales más rápidamente y con menos complicaciones.
Menos endpoints desconocidos o no gestionados: Los endpoints desconocidos, no gestionados y desprotegidos suponen riesgos de seguridad significativos. La gestión adecuada de dispositivos debería reducir el número de estos dispositivos a medida que los endpoints desconocidos se vuelven conocidos y los dispositivos anteriormente no gestionados están asegurados.
Mejor visibilidad del cumplimiento de parches: La visibilidad del cumplimiento de parches sirve para dos propósitos: permite a los equipos de TI saber que sus endpoints y aplicaciones están todos debidamente parcheados, y crea registros claros para auditorías de cumplimiento. Si puedes identificar más fácilmente cuáles de tus endpoints son seguros y pueden aprobar auditorías de manera eficiente, tu mitigación de riesgos está dando frutos.
Respuesta más rápida a los riesgos recién divulgados: ¿Qué tan rápido puede tu equipo responder a nuevos riesgos? Con las estrategias adecuadas de mitigación de riesgos, podrás abordar rápidamente nuevas amenazas, así que si el tiempo de respuesta está mejorando, tus estrategias están funcionando.
Incorporando la Mitigación de Riesgos en las Operaciones Diarias de TI
La mitigación efectiva de riesgos es un proceso continuo que requiere visibilidad constante, detección de amenazas y gestión de parches. Las comprobaciones esporádicas, los análisis puntuales y los ciclos de actualización programados regularmente ya no son suficientes para proteger redes y dispositivos, por lo que las estrategias de mitigación de riesgos deben evolucionar para enfrentar las amenazas modernas.
La visibilidad, automatización y control son esenciales para una adecuada mitigación de riesgos y forman la base de prácticas operativas sostenibles que pueden brindar protección constante y continua. Sin embargo, la mitigación de riesgos solo tiene éxito cuando está integrada en los flujos de trabajo diarios de TI.
Si entornos distribuidos y visibilidad limitada están frenando tus estrategias de mitigación de riesgos, Splashtop AEM puede ayudar. Con Splashtop Autonomous Endpoint Management, puedes monitorear y gestionar fácilmente dispositivos remotos, puntos finales BYOD (tráete tu dispositivo) y más, todo desde un solo lugar. Esto incluye detección de amenazas en tiempo real con información basada en CVE y automatización de parches, para que puedas abordar rápidamente los riesgos tan pronto como aparezcan.
Splashtop AEM proporciona a los equipos de TI las herramientas y la tecnología que necesitan para monitorear endpoints, abordar proactivamente los problemas y reducir su carga de trabajo. Esto incluye:
Actualizaciones automatizadas para sistemas operativos, aplicaciones de terceros y aplicaciones personalizadas.
Información de vulnerabilidades basada en CVE y potenciada por IA.
Marcos de políticas personalizables que pueden imponerse en toda tu red.
Seguimiento y gestión de inventario de hardware y software en todos los puntos finales.
Alertas y remediación para resolver automáticamente los problemas antes de que se conviertan en problemas mayores.
Acciones de fondo para acceder a herramientas como administradores de tareas y administradores de dispositivos sin interrumpir a los usuarios.
¿Listo para ver lo fácil que pueden ser la gestión de endpoints y la mitigación de riesgos? Comienza una prueba gratuita de Splashtop AEM hoy.