¿Cómo gestionas una gran cantidad de endpoints remotos? La gestión tradicional de endpoints fue suficiente cuando los equipos de TI tenían un número limitado de dispositivos que soportar, y no había tantos parches y actualizaciones de los que preocuparse. Sin embargo, con el volumen de parches en constante aumento de hoy en día, el crecimiento del trabajo remoto y BYOD (tráete tu dispositivo), y la necesidad de que los equipos de TI hagan más con menos, simplemente no es suficiente.
Como tal, los equipos de TI ahora necesitan soluciones de gestión autónoma de dispositivos. Estas herramientas eliminan la necesidad de tareas manuales repetitivas y que consumen tiempo al añadir automatización inteligente basada en políticas, lo que permite una fácil gestión de múltiples dispositivos distribuidos.
Con eso en mente, veamos la gestión autónoma de dispositivos, cómo se compara con la gestión tradicional de dispositivos, y cómo soluciones como Splashtop AEM empoderan a los equipos de TI para dar soporte a más dispositivos desde cualquier lugar.
Definiciones: Gestión de dispositivos tradicional vs Gestión de dispositivos autónoma
Antes de comparar la gestión tradicional y autónoma de dispositivos, debemos definir ambas. Esto nos ayudará a entender sus objetivos, cómo los logran y dónde pueden existir problemas.
¿Qué es la gestión tradicional de dispositivos?
La gestión tradicional de endpoints es la administración centralizada de endpoints en una organización, generalmente se entrega a través de herramientas UEM/MDM/RMM más flujos de trabajo de la mesa de servicio. Comúnmente se centra en el inventario, la aplicación de políticas y la implementación programada de parches, con resultados que dependen en gran medida del esfuerzo manual, las colas de tickets y los registros periódicos.
En la gestión tradicional de dispositivos, el éxito a menudo se mide por si se asignó y aplicó una política o despliegue. Eso no siempre equivale a una remediación verificada, especialmente cuando los dispositivos están fuera de línea, las actualizaciones fallan silenciosamente, o los reinicios se posponen.
¿Qué es la Gestión autónoma de dispositivos?
La gestión autónoma de dispositivos es un modelo operativo más automatizado para gestionar terminales a escala. Combina la visibilidad continua con la automatización basada en políticas para identificar problemas, priorizar lo que más importa y ejecutar flujos de trabajo de remediación con mucho menos esfuerzo manual, lo cual es especialmente valioso para flotas remotas y distribuidas.
La gestión autónoma de dispositivos generalmente incluye inventario automatizado y visibilidad de puntos finales, gestión de vulnerabilidades y parches, aplicación de configuraciones y acciones de remediación automática, todo bajo políticas definidas por TI. También se basa en medidas de control como despliegues basados en anillos, ventanas de mantenimiento, aprobaciones para acciones de mayor riesgo y registro automático para apoyar auditorías y responsabilidad.
Con una gestión autónoma adecuada, los equipos de TI pueden reducir riesgos, mejorar el cumplimiento de parches y gestionar la salud de los dispositivos con menos escalamiento de tickets.
Tabla de comparación entre la gestión de dispositivos tradicional y la gestión autónoma
Dadas las diferencias, ¿cómo se comparan las soluciones de gestión tradicional y Gestión autónoma de dispositivos? Podemos desglosar sus diferencias clave en una práctica tabla, para que quede claro dónde son similares y cómo difieren:
Gestión tradicional de dispositivos
Gestión autónoma de dispositivos
Modelo operativo principal
Reactivo, manual, y dirigido por tickets
Proactivo y basado en políticas, utilizando automatización en lugar de trabajo manual
Enfoque de parches
Ciclos de parcheo programados
Parches en tiempo real basados en riesgos
Cobertura de parcheo de terceros
Limitado, a menudo requiere herramientas separadas o parcheo manual
Cobertura amplia de aplicaciones de terceros con parcheo automatizado
Detección y alerta
Revisiones periódicas y alertas que a menudo requieren correlación manual entre herramientas
Visibilidad continua e informes de estado casi en tiempo real, con información de vulnerabilidad basada en CVE para ayudar a priorizar la remediación
Remediación
Por lo general, se requiere intervención manual para diagnosticar, solucionar y verificar problemas
Flujos de trabajo de remediación automatizada (por ejemplo: implementación de parches, políticas de reinicio y acciones correctivas), más reintentos, registro y reversión donde se admita
Aplicación de políticas
Aplicación estática con auditorías periódicas y verificaciones de cumplimiento
Aplicación continua, en tiempo real, basada en condiciones
Informes y preparación para auditorías
Informes fragmentados, con una preparación de auditoría que requiere mucho tiempo
Paneles de control en tiempo real e informes listos para auditoría
Esfuerzo de TI requerido y tiempo de resolución
Alto esfuerzo y un tiempo de resolución más largo, que normalmente toma de días a semanas
Bajo esfuerzo y un tiempo de resolución más rápido, generalmente dentro de minutos a horas
Interrupción del usuario final
Más puntos de contacto manuales, que frecuentemente requieren reinicios e interrupciones al usuario durante la jornada laboral
Automatización controlada con programación inteligente, lo que lleva a mínimas interrupciones
Lo que cambia cuando te mudas de la gestión tradicional a la gestión autónoma
Si pasas de la gestión tradicional de dispositivos a un modelo autónomo, los mayores cambios se presentan en las operaciones diarias:
Menos tickets de rutina e incidentes repetidos porque más tareas de mantenimiento y remediación pueden ser automatizadas y estandarizadas.
Respuesta más rápida a vulnerabilidades de alto riesgo porque puedes identificar dispositivos afectados, priorizar según el riesgo de CVE y desplegar actualizaciones a escala.
Resultados más consistentes en flotas remotas e híbridas mediante la aplicación de políticas y flujos de trabajo de implementación verificados.
Menos “operaciones en hojas de cálculo” y conocimiento tribal porque el estado, la cobertura y los resultados son visibles en un solo lugar.
Capacidades críticas que diferencian la verdadera Gestión Autónoma de Dispositivos de la Automatización Básica
Sin embargo, no todas las herramientas de automatización permiten la gestión autónoma de dispositivos. La verdadera gestión autónoma de dispositivos va más allá de la automatización básica de varias maneras, añadiendo mayor control y flexibilidad a la solución de gestión de dispositivos. Estos incluyen:
1. Visibilidad en tiempo real que se adapta al riesgo de vulnerabilidad
Aunque la automatización básica se basa en comandos preestablecidos y puntos finales seleccionados, el software AEM proporciona visibilidad en tiempo real y detección de amenazas. La gestión autónoma de dispositivos mejora la visibilidad a través de hardware, sistemas operativos y aplicaciones, luego utiliza el contexto de CVE para ayudar a los equipos de TI a entender qué dispositivos están afectados y qué debe ser priorizado primero.
2. Remediación automatizada con medidas de protección
La gestión autónoma de dispositivos puede llevar a cabo automáticamente tareas de remediación mientras utiliza parámetros de control predefinidos para garantizar la seguridad y minimizar las interrupciones. Esto incluye despliegues basados en anillos para probar las actualizaciones de forma segura por posibles problemas, programar actualizaciones en momentos convenientes y usar ventanas de mantenimiento para minimizar interrupciones.
Los equipos de TI también pueden gestionar aprobaciones y excepciones para manejar casos especiales o dispositivos que, por una razón u otra, no pueden ser actualizados. Esto ayuda a gestionar la seguridad mientras se mantiene la flexibilidad suficiente para adaptarse a las excepciones, manteniéndolas anotadas y documentadas.
Además, las soluciones de Gestión autónoma de dispositivos pueden incluir funciones de reversión en caso de que una actualización salga mal y reintentos si la actualización no se instala. Todos estos cambios están claramente documentados, por lo que hay un rastro de auditoría confiable.
3. Corrección de errores de terceros a gran escala
Aunque la mayoría de las herramientas de automatización básica tienen algunas capacidades de gestión de parches, generalmente son solo para su sistema operativo. La gestión autónoma de dispositivos proporciona parcheo de aplicaciones de terceros a gran escala, para que los equipos de TI puedan gestionar y actualizar fácilmente las aplicaciones en sus dispositivos. Esto ofrece una mejor ciberseguridad y un mejor cumplimiento de TI, asegurando que los dispositivos no usen aplicaciones obsoletas con vulnerabilidades expuestas.
4. Aplicación de políticas y configuración más allá de los parches
La automatización debería abarcar más que solo aplicar parches; una solución de Splashtop Autonomous Endpoint Management ayuda a asegurar que los endpoints se mantengan correctamente configurados y cumplan con las políticas de la empresa. Esto incluye el control de deriva de configuración, las líneas base y la corrección automática para mantener todos los endpoints alineados con tus políticas y requisitos de seguridad sin desviarse gradualmente.
Escenarios probables de Día Cero y Explotación: Por qué la autonomía importa
Ahora, consideremos algunos escenarios donde la gestión autónoma de dispositivos puede ser útil. Estas son situaciones comunes que las organizaciones y sus equipos de TI encuentran frecuentemente o de las que deben preocuparse, por lo que es útil saber la diferencia que la autonomía puede hacer.
Considera una situación en la que se descubre una vulnerabilidad del sistema operativo altamente explotable que afecta a múltiples dispositivos dispersos por tu organización. Sin Splashtop Autonomous Endpoint Management, tendrás que encontrar y parchear manualmente cada dispositivo afectado, lo que puede llevar tiempo y recursos y es propenso a errores humanos.
Con la gestión autónoma de dispositivos, por otro lado, puedes implementar automáticamente parches en los endpoints afectados tan pronto como estén disponibles. Una buena solución autónoma, como Splashtop AEM, puede priorizar parches por riesgo y exposición, y utilizar despliegue basado en anillos para asegurar una implementación fluida y segura.
En otro escenario, la vulnerabilidad puede no estar en un sistema operativo, sino en una aplicación de terceros. La aplicación afectada podría otorgar a los atacantes acceso a los dispositivos afectados, comprometiendo la seguridad en toda la empresa.
Muchas herramientas automatizadas pueden actualizar sistemas operativos, pero no aplicaciones de terceros. Una solución como Splashtop AEM, en cambio, puede gestionar tanto las actualizaciones del sistema operativo como de las aplicaciones, y desplegar rápidamente actualizaciones en los endpoints afectados para mantener sus aplicaciones seguras.
¿Qué pasa si un dispositivo está fuera de línea? Hay veces en las que los dispositivos remotos quedan de manera intermitente fuera de línea, lo que puede causar brechas de cumplimiento al saltarse ciclos de parches programados y registros. La gestión autónoma de dispositivos puede abordar eso también, desplegando automáticamente actualizaciones una vez que el dispositivo esté en línea, en lugar de esperar al siguiente ciclo de parches.
En cada uno de estos escenarios, la gestión autónoma de dispositivos garantiza que los dispositivos afectados se identifiquen, prioricen y aborden rápidamente. Cada implementación de parche se verifica para confirmar la remediación, y cada actualización se registra completamente para demostrar el cumplimiento durante las auditorías.
Cómo Splashtop Autonomous Endpoint Management ayuda a los equipos a pasar del trabajo manual a las operaciones autónomas
Cuando estés listo para una solución de gestión autónoma de dispositivos, querrás una solución robusta, potente y segura como Splashtop AEM. Splashtop AEM ofrece automatización basada en políticas a través de puntos finales distribuidos, información sobre vulnerabilidades basadas en CVE, y flujos de trabajo de parches y remediación diseñados para ayudar a los equipos de TI a mantener los dispositivos seguros, cumplidos y actualizados.
La gestión automatizada de parches de Splashtop AEM ayuda a garantizar que los dispositivos de tu red permanezcan actualizados y seguros sin necesidad de que los agentes de TI actualicen manualmente cada uno. Esta potente automatización no solo ahorra tiempo y recursos, sino que también proporciona una visibilidad continua de tus dispositivos y el estado general de seguridad.
Para equipos que dependen de herramientas como Microsoft Intune, Splashtop AEM puede ayudar a cerrar brechas comunes ampliando la cobertura de parches de terceros y proporcionando más control operativo y visibilidad para la ejecución y verificación de parches.
Splashtop AEM incluye:
Información sobre vulnerabilidades basadas en CVE para detectar y priorizar amenazas
Automatización y parcheo en tiempo real que mantienen los dispositivos actualizados
Visibilidad de hardware y software para mantener un inventario actualizado en todo momento
Informes de remediación y verificación para abordar de manera confiable amenazas y vulnerabilidades
Despliegues basados en anillos y controles de políticas para implementar actualizaciones de forma segura y eficiente respetando las políticas de la empresa
Cómo evaluar si estás preparado para la Gestión autónoma de dispositivos
Si no estás seguro de si la gestión autónoma de dispositivos es adecuada para ti, es hora de dar un paso atrás y pensar. Evalúa tu entorno TI, tus dispositivos, las necesidades de parcheo y más, luego utiliza nuestra práctica lista de verificación para ver si es hora de actualizar a una solución de gestión autónoma de dispositivos:
Retraso en los parches: ¿Tu atraso está creciendo o se mantiene estable? Si constantemente estás recibiendo más parches de los que puedes manejar, es hora de una solución autónoma.
Exposición de terceros: ¿Cuántas aplicaciones usan tus empleados? Si no puedes mantenerte al día con las actualizaciones y parches de todas tus aplicaciones de terceros, es hora de conseguir una solución que pueda hacerlo.
Realidad de la flota remota: ¿Con qué frecuencia están los dispositivos fuera de la red? Una buena solución de gestión autónoma puede ayudar a mantener los dispositivos remotos actualizados tan pronto como vuelvan a estar en línea.
Necesidades de auditoría: Cuando llega una auditoría, ¿puedes demostrar rápidamente la remediación de cumplimiento? Si no, una solución con registros y logs automáticos puede ayudarte a superar tu próxima auditoría.
Ancho de banda del equipo: ¿Cuántas horas a la semana se dedican a arreglos rutinarios? La gestión autónoma de dispositivos puede ayudar a ahorrar tiempo y trabajo en tu equipo de TI, eliminando tareas manuales repetitivas y devolviéndoles tiempo para centrarse en asuntos más urgentes.
Elige el modelo que coincida con tu riesgo y escala
La gestión autónoma de dispositivos es una herramienta poderosa para mantener la seguridad, eficiencia y cumplimiento en puntos finales distribuidos. Con una buena solución de AEM, puedes mantener los dispositivos remotos de tu red seguros y actualizados, ahorrando tiempo a tus equipos de TI, todo mientras mantienes el cumplimiento con las políticas de la empresa.
Aunque las herramientas tradicionales de gestión de dispositivos todavía tienen su uso para algunas empresas, los negocios en crecimiento y los entornos remotos necesitan más. Necesitan la velocidad, seguridad, gobernanza y eficiencia que solo soluciones de gestión autónoma de dispositivos como Splashtop AEM pueden proporcionar.
Splashtop AEM ofrece a los equipos de TI las herramientas y la tecnología que necesitan para monitorear endpoints, abordar problemas de manera proactiva y reducir su carga de trabajo. Esto incluye:
Parcheo automatizado para los sistemas operativos, aplicaciones de terceros y aplicaciones personalizadas.
Información sobre vulnerabilidades basada en CVE impulsada por IA.
Marcos de políticas personalizables que se pueden aplicar en toda tu red.
Seguimiento y gestión del inventario de hardware y software en todos los puntos finales.
Alertas y remediación para resolver automáticamente los problemas antes de que se conviertan en inconvenientes.
Acciones en segundo plano para acceder a herramientas como administradores de tareas y administradores de dispositivos sin interrumpir a los usuarios.
¿Listo para reducir el retraso en los parches y demostrar la remediación en tus endpoints? Comienza una prueba gratuita de Splashtop AEM.