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Splashtop reviews of the week logo with IT technicians in background

Reseña de la semana 2

Splashtop Team
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Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
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5 estrellas por twink123

Fantástico

Splashtop permite que tu ordenador interactúe fácilmente con tu iPad, iPhone, etc., y poder usar mis programas desde mi ordenador en mi iPad real es increíble. ¿Problemas con el video Flash? ¡Ya no! Puedes hacer que tu ordenador imprima cosas para ti tal como si estuvieras sentado frente a él. Dentro de tu configuración, te ayudará a cambiar tus ajustes para evitar que tu ordenador entre en modo de suspensión para que puedas conectarte a él cuando quieras. Los nuevos atajos personalizables son increíbles. ¡Un 10!

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