Respuesta al brote de coronavirus - Mark Lee, Cofundador y CEO, Splashtop

Al no prepararse, se está preparando para fracasar.
- Benjamin Franklin
El coronavirus COVID-19 es un vivo recuerdo de por qué iniciamos Splashtop en primer lugar: para ayudar a los individuos, empresas, escuelas, hospitales y otras organizaciones a ser más flexibles mediante la incorporación de soluciones eficaces de trabajo desde casa en sus operaciones.
Como proveedores líderes de acceso remoto, colaboración y soluciones de soporte remoto, estamos mejor preparados que la mayoría para mantener nuestro negocio funcionando con empleados que trabajan desde casa. Sentimos que es nuestra responsabilidad en esta época de crisis sanitaria mundial extender ese mismo nivel de preparación a otras organizaciones e individuos.
Nos tomamos este compromiso en serio.
Todos estamos pensando en cómo responder mejor al brote de COVID-19. En Splashtop, nuestra primera acción fue cerrar nuestra oficina en China; nuestros aproximadamente 20 empleados allí están actualmente trabajando productivamente desde casa. Estamos viendo respuestas similares por parte de otras organizaciones en todo el mundo, implementadas como todo, desde opciones sugeridas hasta políticas obligatorias.
En respuesta a COVID-19, estamos descontando nuestros productos de acceso remoto para que las personas puedan trabajar desde casa y mantenerse seguras.
Splashtop también servirá como un recurso más general durante este tiempo difícil. Por favor, explore nuestro Centro de Recursos de Trabajo Remoto de Coronavirus para obtener más información.
COVID-19 es con lo que todos estamos tratando ahora, pero está lejos de ser el único potencial disruptor de la vida y la movilidad de las personas. En los últimos años se han visto brotes similares de SARS y MERS, y los desastres naturales o los conflictos geopolíticos pueden hacer temporalmente difícil o imposible que la gente vaya a trabajar, a la escuela o a visitar las instalaciones médicas.
El acceso a distancia de fácil y a precios accesibles pueden ser un instrumento importante en el mundo moderno, ya sea que se utilice como respuesta a la adversidad o en un sentido más positivo, para disminuir el tiempo y el estrés de los largos desplazamientos, apoyar el equilibrio entre la vida laboral y la vida privada de los empleados y atraer y retener a los trabajadores más jóvenes, que consideran el teletrabajo como un importante atributo de su estilo de vida.
Sé que son circunstancias difíciles para todos nosotros. Les invito a que exploren cómo las soluciones de acceso remoto pueden aumentar su empresa y su propia flexibilidad individual, tanto ahora como mucho después de que la actual crisis del coronavirus haya quedado atrás. Creo que hay una gran fortaleza en estar preparados durante este momento tan difícil.