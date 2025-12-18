2026 está casi aquí, y aunque nadie puede decir con certeza lo que depara el futuro, podemos hacer una buena suposición. En los últimos años, hemos visto cómo el trabajo remoto se ha convertido en una parte esencial del negocio e identificado tendencias de trabajo remoto que continuarán en el año que viene.
Después de todo, unas políticas adecuadas de trabajo remoto pueden expandir los grupos de talento, reducir costos, apoyar la flexibilidad y mantener una alta productividad, así que tiene sentido que continúen fuertes durante 2026 y más allá. Así que con eso en mente, echemos un vistazo a las tendencias de trabajo remoto para 2026 y veamos qué nos depara el futuro.
El panorama del trabajo remoto en 2026
El trabajo remoto se consideraba antes una acomodación temporal; una medida tomada cuando los empleados necesitaban trabajar mientras viajaban o estaban enfermos en casa, en lugar de una forma permanente de trabajar. Que los empleados trabajaran en la oficina era tanto la norma como la expectativa, y el término "trabajo híbrido" era prácticamente desconocido.
Sin embargo, todo eso cambió en la década de 2020. Mientras que el trabajo remoto y la tecnología relacionada estaban creciendo de manera constante, se dispararon y se convirtieron en una necesidad durante la pandemia de COVID-19, y se han mantenido fuertes desde entonces.
En ese tiempo, los empleados y las organizaciones comenzaron a experimentar los beneficios del trabajo remoto. Los empleados ganaron la flexibilidad para trabajar desde cualquier lugar, ya sea en movimiento o desde la comodidad del hogar, y descubrieron que esto ayudó a mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal, así como la productividad. Los empleadores también pudieron contratar de un grupo más amplio, ya que ya no estaban limitados por la ubicación física y podían incorporar talento remoto que de otro modo estaría fuera de alcance.
Ahora, las empresas se encuentran atrapadas en el medio. El trabajo remoto y el trabajo híbrido han demostrado ser populares entre los empleados y un beneficio para la productividad y la eficiencia, pero aún hay mucho que decir sobre trabajar en la oficina. Como resultado, muchas organizaciones están adoptando la tecnología para potenciar a los empleados a trabajar desde cualquier lugar, incluidos la oficina y en movimiento.
10 Tendencias Que Transformarán el Trabajo Remoto y Híbrido
Entonces, ¿cómo se ve el futuro para el trabajo remoto y el trabajo híbrido? Hemos analizado tendencias, seguido el crecimiento tecnológico, y tal vez consultado a uno o dos adivinos, e identificado diez tendencias clave de trabajo remoto para 2026:
Las agresivas órdenes de regreso a la oficina reforman la cultura corporativa
El trabajo híbrido se convierte en el modelo operativo predeterminado
Las herramientas de productividad impulsadas por IA transforman los flujos de trabajo remotos
Los modelos de rendimiento basados en resultados reemplazan a las métricas basadas en el tiempo
La ciberseguridad se convierte en una prioridad para los equipos distribuidos
La fuerza laboral de nómadas digitales se vuelve común
Los centros de trabajo remoto y las oficinas descentralizadas ganan tracción
La salud mental y el bienestar de los empleados se vuelven innegociables
El aprendizaje continuo y la mejora de habilidades se aceleran en las organizaciones
Las prácticas de trabajo remoto sostenibles y ecológicas se expanden
1. Mandatos agresivos de RTO (Regreso a la oficina) transforman la cultura corporativa
Aunque el trabajo remoto ha demostrado ser eficiente y acogido por los empleados, muchas empresas todavía están presionando para un regreso a la oficina. Recientes encuestas indican que alrededor del 30% de las organizaciones planean reducir o eliminar el trabajo remoto en 2026. Sin embargo, también indican que los horarios de trabajo híbrido siguen siendo muy populares y contribuyen a la felicidad y retención de los empleados.
Esto sin duda llevará a algunos cambios, ya que los empleados podrían buscar nuevos roles que se alineen con sus horarios híbridos preferidos, y las organizaciones podrían dejar de contratar empleados remotos. De hecho, las encuestas han demostrado que el 76% de los trabajadores dijeron que renunciarían si ya no se les permite trabajar de forma remota, y el 85% de los solicitantes de empleo citaron el trabajo remoto como un factor principal en su búsqueda.
Mientras que los líderes empresariales dicen que el regreso a la oficina es una cuestión de cultura empresarial y productividad, el cambio de nuevo al trabajo presencial puede ser incluso más impactante que el cambio al trabajo remoto. Las organizaciones necesitarán discutir el regreso a la oficina con sus empleados y encontrar un equilibrio que funcione para todos para prevenir una transición tumultuosa.
2. El Trabajo híbrido se convierte en el nuevo estándar
Dicho esto, la elección entre trabajo remoto y en la oficina no tiene que ser todo o nada, ya que el trabajo híbrido es cada vez más la norma. En un modelo de trabajo híbrido, los empleados trabajan algunos días de forma remota mientras pasan el resto en la oficina.
El trabajo híbrido puede tomar varias formas, desde horarios flexibles en los que los empleados pueden venir y irse cuando quieran, hasta días establecidos para trabajar dentro y fuera de la oficina. Alrededor del 28% de las empresas actualmente requieren que los empleados trabajen en la oficina tres días a la semana, mientras que el 13% tiene cuatro días en la oficina.
Sin embargo, es probable que esos números cambien en 2026. Según la encuesta de Resume Builder, el número de empresas con requisitos de cuatro días en la oficina cambiará al 17%, mientras que el requisito de tres días disminuirá a alrededor del 25%. Sin embargo, la misma encuesta mostró que el 27% de los encuestados dice que tres días en la oficina por semana es lo ideal, con un 19% prefiriendo dos días y un 13% prefiriendo cuatro días.
Independientemente de su forma, el trabajo híbrido será sin duda un factor clave en el año venidero, ya que las organizaciones intentan encontrar un equilibrio entre trabajar dentro y fuera de la oficina.
3. Herramientas de productividad impulsadas por IA transforman flujos de trabajo remotos
Por supuesto, sería miope hablar del futuro sin mencionar la inteligencia artificial (IA). Cuando se aplica adecuadamente, la tecnología de IA puede tener un efecto transformador en las empresas y la productividad, por lo que el uso de herramientas de productividad impulsadas por IA seguirá creciendo.
Las empresas pueden usar herramientas impulsadas por IA para automatizar procesos manuales repetitivos y mejorar la ciberseguridad a través del análisis en tiempo real. Por ejemplo, Splashtop AEM (Gestión autónoma de dispositivos) ofrece gestión automatizada de parches del sistema operativo y de terceros, información en tiempo real sobre vulnerabilidades basadas en CVE y remediación guiada por políticas a través de Smart Actions, ayudando a los equipos de TI a reducir el riesgo y la carga de trabajo manual.
De manera similar, las herramientas de productividad y colaboración seguirán creciendo, proporcionando nuevas formas de simplificar las tareas diarias. Con estas herramientas, las organizaciones y los equipos de TI podrán apoyar a sus fuerzas de trabajo remotas de manera más efectiva, mientras que los empleados remotos estarán mejor equipados para trabajar eficientemente desde cualquier lugar.
Sin embargo, invertir en herramientas impulsadas por IA requiere diligencia debida e investigación para asegurar que ofrezcan los beneficios que los empleados necesitan, por lo que las empresas que buscan mejorar la productividad con IA deberán hacer su investigación.
4. Modelos de Rendimiento Basados en Resultados Sustituyen a Métricas de "Presencia Fisica"
Con los cambios constantes en cómo trabajamos, los modelos de rendimiento y las métricas cambiarán también. Durante mucho tiempo, la productividad se ha medido únicamente por las horas pasadas en la oficina, bajo la suposición de que el tiempo allí es productivo. Pero el trabajo remoto y el trabajo híbrido han demostrado que la productividad no depende de la ubicación.
En su lugar, las clásicas métricas de "traseros en los asientos" serán reemplazadas por modelos de rendimiento basados en resultados. Con estos modelos, lo que importa son los resultados, incluida la calidad del trabajo, los objetivos logrados y el impacto empresarial.
Lo que ya no importa es dónde trabajan los empleados y cuánto tiempo pasan en sus escritorios.
5. La ciberseguridad toma protagonismo para los equipos distribuidos
La ciberseguridad sigue siendo una de las mayores preocupaciones para los empleados remotos y equipos, y en el próximo año, recibirá aún más atención.
Las amenazas cibernéticas de hackers que explotan vulnerabilidades, estafas de phishing y más suponen una amenaza significativa para los empleados remotos, que no siempre pueden tener acceso a las herramientas o recursos de seguridad que necesitan para protegerse. Afortunadamente, ya hemos visto varios avances en herramientas y soluciones de ciberseguridad diseñadas para proteger los dispositivos dondequiera que estén.
Aquí en Splashtop, por ejemplo, nos enfocamos en potenciar el trabajo remoto seguro desde cualquier lugar con una amplia gama de características de seguridad para Acceso remoto, incluyendo autenticación multifactor, verificación de dispositivos, controles de acceso granulares y notificaciones de conexión remota. Splashtop AEM también ayuda a proteger los endpoints remotos con visibilidad en tiempo real de las vulnerabilidades conocidas basadas en los datos de Common Vulnerabilities and Exposures (CVE), junto con flujos de trabajo automatizados de parcheo y remediación.
Como resultado, Splashtop apoya a las organizaciones que operan bajo marcos de seguridad y privacidad como SOC 2, ISO/IEC 27001, RGPD y cumplimiento de HIPAA. A medida que las empresas entienden la necesidad de una fuerte ciberseguridad para los empleados remotos y en trabajo híbrido, este nivel de seguridad se volverá cada vez más esencial en el próximo año.
6. El movimiento nómada digital se vuelve mainstream
Aunque las empresas pueden estar presionando para más días en la oficina, muchos empleados seguirán adoptando el estilo de vida de "nómada digital", gracias a la creciente facilidad y accesibilidad del trabajo remoto.
El término "nómada digital" se refiere a empleados que trabajan de manera independiente desde cualquier lugar, utilizando soluciones de trabajo remoto (como el Acceso remoto software de Splashtop) para acceder a su trabajo sin estar atados a una oficina, casa o cualquier otro lugar específico. Aunque tradicionalmente se refiere a empleados que viajan mientras trabajan, hoy en día es más aplicable a cualquiera que trabaje remotamente, siempre y cuando no haya ninguna restricción en su ubicación.
Así que aunque más empresas presionarán para regresar a la oficina, los empleados que tienen permitido trabajar desde cualquier lugar continuarán abrazando la libertad y flexibilidad del trabajo remoto. El trabajo remoto se ampliará desde trabajar desde casa (o, ocasionalmente, en una cafetería cercana) hasta trabajar literalmente desde cualquier lugar, incluso mientras se viaja, en un parque local, o en otro sitio.
7. Centros de Trabajo Remoto y Espacios de Trabajo Descentralizados Emergen
Mientras que los nómadas digitales disfrutan de la libertad de trabajar desde cualquier lugar, algunos empleados trabajan mejor en un entorno de oficina, incluso si su empresa no tiene una oficina. Para estos empleados, los centros de trabajo remoto y los espacios de trabajo descentralizados continuarán ganando valor.
Las soluciones de oficina flexibles como WeWork son comunes, ofreciendo espacios de oficina rentables para empleados remotos y proporcionando un lugar para trabajar cuando no hay una oficina a la que ir. Los espacios de trabajo descentralizados y los centros de trabajo remoto amplían ese concepto, creando pequeñas microoficinas en ubicaciones remotas y centros regionales que permiten a los empleados trabajar juntos en persona sin tener que trasladarse a una oficina grande y centralizada.
Si los empleadores van a requerir que los empleados regresen a la oficina, tienen la responsabilidad de asegurarse de que las oficinas sean accesibles. Los centros de trabajo remoto y los espacios de trabajo descentralizados permiten a los empleados tener una experiencia de oficina incluso cuando trabajan de forma remota, por lo que muchas organizaciones que fomentan el RTO necesitarán invertir en ellos.
8. Las iniciativas de salud mental y bienestar se vuelven innegociables
La salud mental y el bienestar de los empleados son vitales tanto para los empleados como para el negocio. Se ha demostrado que los empleados felices son más productivos y tienen menos probabilidades de renunciar, por lo que las organizaciones que invierten en el bienestar de los empleados se benefician tanto como los propios empleados. Con muchas organizaciones exigiendo el regreso a la oficina, su responsabilidad de asegurar la salud mental de los empleados crece.
Los empleados valoran su salud mental, y si sus empleadores no hacen el esfuerzo para proteger el bienestar de los empleados, es probable que se vayan.
Las organizaciones deben asegurarse de tener iniciativas en marcha para mantener a sus empleados felices y saludables, especialmente si exigen un regreso a la oficina. Se ha demostrado que el trabajo remoto tiene un impacto positivo en la salud mental, ya que los empleados pueden pasar más tiempo con la familia y menos tiempo atrapados en el tráfico o en edificios de oficinas fríos. Los empleadores que requieran un RTO deberán encontrar maneras de compensar la diferencia.
9. Programas de Aprendizaje Continuo y Mejora Acelerada
Las empresas necesitan invertir en sus empleados, y eso significa proporcionar oportunidades de capacitación y mejora de habilidades. Esto asegura que los empleados puedan mantenerse constantemente al día con los cambios tecnológicos y desarrollar nuevas habilidades que mejoran la eficiencia, productividad y rendimiento, beneficiando tanto a tu negocio como a sus carreras.
En 2026, los programas de aprendizaje y mejora de habilidades seguirán creciendo a medida que las empresas busquen formas de invertir en la formación y el desarrollo de habilidades para sus equipos. Estos programas de formación, a su vez, ayudarán a acelerar el crecimiento de esas empresas y mantener a sus empleados a la vanguardia, ya sea que trabajen de forma remota o en la oficina.
10. Prácticas de Trabajo Remoto Sostenibles y Ecológicas
Finalmente, en 2026, las empresas seguirán adoptando los beneficios de sostenibilidad y ecológicos del trabajo remoto. El trabajo remoto puede tener un impacto significativo en la huella de carbono de una empresa al reducir los desplazamientos y disminuir el consumo energético en las oficinas. Como resultado, las empresas que buscan prácticas ecológicas seguirán invirtiendo en el trabajo remoto y la sostenibilidad que este apoya.
Cómo las Empresas Pueden Prepararse para las Tendencias de Trabajo Remoto en 2026
Muchas de estas tendencias futuras pueden parecer contradictorias: mientras que algunas empresas están presionando para volver a la oficina, otras están aprovechando aún más los beneficios del trabajo remoto. La razón es simple. Aunque más organizaciones regresarán a la oficina a tiempo completo, la mayoría seguirá adoptando el trabajo remoto y híbrido, y esas empresas continuarán invirtiendo en ello.
Entonces, ¿cómo pueden las empresas prepararse para estas nuevas tendencias?
Primero, considera hacia dónde se dirige tu empresa: ¿estás entre el 30% que impulsará un regreso completo a la oficina, o el 70% que está encontrando el equilibrio adecuado para el trabajo híbrido? A continuación, mira las inversiones y políticas que necesitarás.
Las empresas pueden mantenerse competitivas invirtiendo en infraestructura digital segura, estableciendo políticas transparentes de trabajo híbrido y priorizando los resultados sobre las horas trabajadas en la oficina. Con las herramientas y la tecnología adecuadas, los empleados remotos e híbridos pueden trabajar desde cualquier lugar con la misma facilidad y eficiencia que los empleados en oficina, sin dejar una huella de carbono.
Sin embargo, si deseas permanecer en la oficina, será esencial apoyar el bienestar de los empleados mediante horarios flexibles e iniciativas de salud mental. Esto también puede incluir invertir en espacios de trabajo descentralizados, para que los empleados que vivan lejos aún tengan una oficina desde donde trabajar.
Independientemente de si te enfocas en el trabajo en oficina, remoto o híbrido, invertir en el crecimiento y desarrollo de habilidades de los empleados es imprescindible. Si los empleados no sienten que tienen espacio para crecer, se sienten poco apreciados o su salud mental está sufriendo, rápidamente se irán a algo mejor.
Splashtop: Flexibilidad remota que se encuentra con la seguridad empresarial
El trabajo remoto puede ser tan seguro y eficiente como el trabajo en la oficina; todo lo que necesitas es la tecnología adecuada. Splashtop facilita trabajar desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo, con tecnología de Acceso remoto que permite a los usuarios conectarse sin problemas a sus dispositivos de trabajo desde cualquier lugar.
Con Splashtop, los empleados pueden acceder de manera segura a sus dispositivos de trabajo, archivos, proyectos y herramientas, utilizando los dispositivos de su preferencia. Esto trae una flexibilidad y accesibilidad sin precedentes al trabajo remoto y trabajo híbrido, ya que los empleados nunca tienen que preocuparse de que su trabajo esté fuera de su alcance.
Splashtop también se construye con la seguridad en mente e incluye herramientas de seguridad como la autenticación multifactor, permisos granulares, control de acceso multinivel y registro automático de sesiones. Todo esto se ofrece con cifrado AES y está diseñado para cumplir con una amplia gama de estándares de seguridad de la industria y el gobierno.
Comienza con Splashtop para liderar la innovación del trabajo remoto en 2026
No tienes que elegir entre trabajar de forma remota o en la oficina cuando puedes acceder a tu trabajo desde cualquier lugar. Splashtop es una solución de Acceso remoto confiable, escalable y asequible, preparada y lista para liderar la innovación del trabajo remoto hacia 2026 y más allá.
Es hora de permitir que tus empleados sean nómadas digitales, trabajen desde centros de trabajo remoto o alternen entre el hogar y la oficina. Con Splashtop, tendrás velocidad, seguridad y productividad sin importar dónde trabajes.
¿Listo para experimentar Splashtop por ti mismo? Empieza hoy con una prueba gratuita.