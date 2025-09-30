Software de usuario remoto en la era del trabajo flexible

La pandemia de la COVID-19 precipitó una tendencia creciente al trabajo a distancia y flexible, lo que hizo que los equipos de TI se replantearan la forma de proporcionar acceso a los sistemas empresariales críticos. Además, muchas escuelas y universidades se apresuraron a desarrollar capacidades de aprendizaje a distancia para garantizar la continuidad de sus estudiantes.
En este blog, debatimos sobre la creciente demanda de software de usuario remoto y cómo las empresas pueden adaptarse a la nueva era de trabajo/enseñanza flexible. También hemos desglosado algunos casos prácticos comunes.
Software de usuario remoto para empresas
El trabajo flexible ha llegado para quedarse. Y los equipos de TI están facilitando el trabajo flexible con software de usuario remoto que permite a los empleados acceder a sus ordenadores y aplicaciones de forma remota.
Hay dos razones principales por las que los empleados pueden necesitar acceder de forma remota a los ordenadores centrales:
Las aplicaciones que necesitan para desempeñar su trabajo son demasiado grandes para ejecutarlas en los ordenadores de sus hogares o son demasiado caras para comprar licencias individuales.
Requieren niveles de seguridad más elevados porque trabajan en un sector como el financiero, el sanitario o el gubernamental. Por lo tanto, no es posible, ni seguro, tener archivos y aplicaciones importantes en los dispositivos individuales de los empleados remotos.
Permite la enseñanza a distancia para usuarios remotos
Existen 3 elementos principales para habilitar el aprendizaje a distancia.
Deles a los estudiantes acceso remoto a los ordenadores de la sala de ordenadores para que puedan seguir utilizando aplicaciones importantes. (Esto es especialmente importante para los estudiantes de Ingeniería y Arte, que suelen utilizar programas que consumen muchos recursos).
Dele al profesorado y al personal acceso a sus ordenadores de trabajo para que puedan seguir dando clases y orientando a sus alumnos desde casa.
Garantice que el departamento de TI pueda acceder rápidamente y proporcionar asistencia remota a cualquier estudiante o miembro del profesorado en cualquier dispositivo (incluidos ordenadores, tabletas y smartphones).
Preguntas que hay que tener en cuenta al evaluar el software y la tecnología de usuarios remotos
A la hora de decidirse por un sistema de usuarios remotos para tu empresa, es importante hacerse estas preguntas:
¿Puede una VPN manejar con suficiencia la cantidad de tráfico que generarán mis usuarios remotos?
¿Qué nivel de seguridad debo garantizar para mantener el cumplimiento de las leyes y regulaciones estatales/federales y de la industria pertinentes?
¿A qué sistemas operativos necesito ofrecer asistencia y acceso?
¿Es esta plataforma lo suficientemente simple e intuitiva para mis usuarios finales?
¿Necesito implementar esta solución en cloud, en las instalaciones o en ambos?
¿Cuál es mi presupuesto para este proyecto y cuánto costará en comparación con una VPN u otra plataforma de tecnología de usuario remoto?
Cómo Splashtop puede habilitar el trabajo y la enseñanza remotos
Splashtop ofrece a los usuarios un acceso remoto seguro a cualquier dispositivo y en cualquier lugar, resolviendo así todas las necesidades de los usuarios remotos de las empresas, de los departamentos de informática y de la enseñanza. Los trabajadores remotos e híbridos pueden acceder a sus escritorios desde cualquier lugar. TI puede ofrecer asistencia remota a cualquier dispositivo administrado o personal. Los estudiantes y el personal pueden acceder a los recursos informáticos del campus.
Cuando llegó la COVID-19, la arquitectura de BDP tenía un gran problema: el software que sus arquitectos utilizaban para diseñar edificios e infraestructuras no funcionaba bien con múltiples usuarios conectados.El bajo rendimiento y la alta latencia resultantes hacían imposible que los proyectos siguieran avanzando.En 48 horas, Splashtop permitió a los empleados de BDP acceder de forma remota a sus dispositivos de trabajo como si estuvieran sentados frente a ellos, sin necesidad de instalar ningún software.
Del mismo modo, el Imperial Valley College se enfrentó a un gran reto cuando la COVID-19 cerró su campus.Mientras que el profesorado y el personal podían llevarse a casa sus portátiles, el departamento de TI no podía proporcionar asistencia porque ya no podían acceder a ellos en persona.Con Splashtop, fueron capaces de llevar a cabo la solución de problemas a distancia y simplificar a una sola persona responder a los teléfonos y hacer correcciones rápidas.
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