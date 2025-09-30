Integración de Splashtop Remote Desktop con Freshservice - Artículo de IT Chronicles

El director técnico y cofundador de Splashtop, Phil Sheu, apareció en IT Chronicles para hablar sobre el nuevo acceso remoto de Splashtop y la integración del control con Freshservice. La integración da a los usuarios de Freshservice la posibilidad de iniciar una sesión de acceso remoto al ordenador de su cliente desde un ticket de Freshservice.
El debate tuvo lugar en Refresh 19, la exposición y conferencia anual de Freshwork, donde Splashtop también es patrocinador. Splashtop anunció en el evento la nueva integración con Freshservice.
Acerca de la integración de Splashtop Freshservice
Con la integración, puedes acceder de forma remota al ordenador de tu cliente desde un ticket de Freshservice usando el servicio Splashtop Remote Support . Una vez te conectes, podrás ver y controlar su ordenador en tiempo real.
Podrás utilizar las funciones de acceso remoto a ordenadores Windows y Mac que se encuentran en Splashtop Remote Support (incluidas transferencia de archivos, chat, reinicio remoto, compartir el escritorio del técnico y más). Todas las sesiones remotas están completamente cifradas. Una vez cerrada la conexión, la información de la sesión se registra automáticamente en el ticket de Freshservice.
Puedes comenzar con una prueba gratis de Splashtop Remote Support. Luego, descarga el complemento gratuito Splashtop desde Freshworks Marketplace (próximamente) ¡y nada más! Obtén más información sobre cómo configurar la integración de Splashtop con Freshservice o comienza tu prueba ahora. Después de la prueba, la integración de Freshworks funciona con la edición Splashtop Remote Support.
Otras soluciones de Splashtop Remote Access
Splashtop ofrece las mejores soluciones de acceso y soporte remotos. Para los profesionales de negocios que necesitan una herramienta para trabajar de forma remota desde cualquier dispositivo, no busque más allá de Splashtop Remote Access. Los TI y MSPs que desean acceso remoto en cualquier momento y no supervisado a sus ordenadores gestionados para prestar soporte encontrarán todo lo que necesitan en SRS Premium.
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