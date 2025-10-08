Los laboratorios remotos de CTE son un "ganar ganar" para estudiantes y profesores

Las instituciones educativas de todo el país han encontrado la manera de resolver todas sus necesidades de acceso remoto con el uso de Splashtop Enterprise .
Rentable, seguro, sencillo: compatible con dispositivos móviles, Windows, Mac y Chromebook
Las universidades, los colegios y las escuelas tienen muchas variables que considerar al elegir una solución de software remota, como el ancho de banda, la variedad de sistemas operativos, la seguridad, el costo, los dispositivos de los estudiantes y la implementación en la infraestructura de TI actual.
Por ejemplo, VPN no es una solución viable para estudiantes con computadoras que no son lo suficientemente poderosas para ejecutar aplicaciones como Autodesk, Adobe y SolidWorks. Esto es especialmente desafiante ya que muchos estudiantes usan Chromebooks para el aprendizaje remoto. Es por eso que las instituciones de educación K-12 y superior han incorporado Splashtop como la solución holística que satisface todas las necesidades de los estudiantes, educadores y administradores de TI. Es rápido, fácil y admite casi todos los dispositivos que usan los estudiantes, incluido Chromebook.
Splashtop Enterprise resuelve el problema de acceso remoto que enfrentan las instituciones educativas
Al usar Splashtop Enterprise como una solución remota para laboratorios de computación, aprovecha su hardware y licencias de computadora existentes; los estudiantes simplemente inician sesión desde su dispositivo remoto y usan la computadora como si estuvieran sentados en el laboratorio. Incluso puede mantener horarios de laboratorio, creando intervalos de tiempo para que los estudiantes se registren.
Es fácil para los departamentos de TI implementar rápidamente Splashtop no solo para el acceso remoto a la computadora, sino también para que TI se conecte de forma remota a los dispositivos de los estudiantes y maestros para brindar soporte técnico.
Cómo otras instituciones educativas implementaron Splashtop como su solución
En este video, escuchará cómo cinco instituciones educativas crearon soluciones de laboratorios informáticos remotos y soluciones de soporte técnico con Splashtop.
Asheville High School Asheville (Asheville, Carolina del Norte)
Más información en https://www.splashtop.com/education/enterprise
“A los instructores les encanta Splashtop. No pueden creer que funcione tan bien, están conmocionados y no creo que esté exagerando eso”.
-Laney College (Oakland, CA)