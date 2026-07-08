Todas las Formas en que Puedes Usar el Acceso Remoto en la Educación

Las computadoras, las tabletas y los teléfonos inteligentes se han vuelto omnipresentes en la educación.
De hecho, el 98 por ciento de las escuelas de Estados Unidos tienen al menos un ordenador en el aula. Están siendo usadas por profesores, estudiantes y equipos de apoyo de TI.
Hay mucho que cada uno de estos grupos de personas puede hacer con las computadoras en un entorno educativo. Pueden crear planes de lecciones, presentar informes y mantener las computadoras en funcionamiento.
Hay tanto que se puede hacer con las computadoras y otros dispositivos en la educación. ¿Pero sabes cómo sacar el máximo provecho de los ordenadores, tabletas, teléfonos inteligentes y otros dispositivos en el aula (y fuera de ella)?
La respuesta es el acceso remoto.
Este artículo abarca los casos reales más comunes para el acceso remoto en la enseñanza.
Los estudiantes acceden remotamente a las computadoras del laboratorio
El profesorado accede a los ordenadores de la escuela para trabajar desde casa
Profesores interactuando con los estudiantes.
La TI de la escuela, proporcionando soporte remoto a los dispositivos de la escuela, profesores y estudiantes
El acceso remoto le permite conectarse a un dispositivo de forma remota desde otro dispositivo. Por ejemplo, supongamos que está en una tableta en casa, pero realmente necesita acceder a su computadora portátil en la escuela porque tiene una aplicación determinada y archivos específicos que necesita usar de inmediato. Con el acceso remoto, podrá conectarse a su computadora portátil desde su tableta y controlarla. Podrá ejecutar la aplicación, editar y guardar los archivos y hacer cualquier otra cosa que desee.
Ese ejemplo es uno de los usos más comunes del acceso remoto. Esto se debe a que el acceso remoto ha cambiado por completo la forma en que las personas trabajan de forma remota.
Ahora, veamos cómo las soluciones de acceso remoto pueden tener un gran impacto en la educación. Estas son algunas de las formas en que ya se ha demostrado que el acceso remoto brinda grandes beneficios a los maestros, estudiantes y equipos de TI de la escuela.
PARA ESTUDIANTES QUE DESEAN ACCEDER A COMPUTADORAS DE LA ESCUELA DESDE SU CASA
Permitir a los estudiantes acceder remotamente a las computadoras del laboratorio desde sus dispositivos personales y tomar el control como si estuvieran sentados justo en frente de esa computadora de la escuela. Los estudiantes pueden hacer su trabajo de laboratorio desde sus computadoras personales, Chromebooks y otros dispositivos móviles. Los estudiantes y los profesores pueden acceder y utilizar a distancia la edición de vídeo, la animación, el diseño en 3D y otros programas informáticos que requieren muchos recursos en tiempo real, lo que elimina la necesidad de adquirir más licencias de software para permitir el acceso en casa.
El Distrito Escolar Intermedio de Lenawee, la Universidad Estatal de Wayne, la Universidad de Laney y muchos otros han desplegado Splashtop para laboratorios remotos para mejorar el aprendizaje a distancia ¡con grandes resultados!
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Para que el personal acceda a las computadoras de la escuela para trabajar desde casa
Permita que los miembros de la facultad accedan de forma remota a sus computadoras de trabajo con Windows, Mac o Linux desde cualquier otra computadora o dispositivo móvil y trabajen sin problemas desde casa. Los miembros de la facultad pueden acceder instantáneamente a las computadoras de su oficina o laboratorio y obtener sesiones remotas de alto rendimiento con funciones como transferencia de archivos, impresión remota, visualización de múltiples monitores y muchas más. Pague por usuario y obtenga hasta un 50% de descuento para equipos grandes.
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Profesores interactuando con los estudiantes.
Quizá uno de los mejores ejemplos de acceso remoto para la educación sea que los profesores lo utilicen para interactuar con los estudiantes.
Con acceso remoto, un maestro puede controlar la lección de forma remota desde cualquier lugar del salón de clases. Por ejemplo, si un maestro tiene su escritorio conectado a su proyector o pizarra interactiva, puede usar su iPad para conectarse a la computadora. Esto les da la libertad de caminar por el aula sin dejar de controlar la computadora de escritorio. Esta mayor movilidad puede ayudar a los profesores a interactuar mejor con sus alumnos.
Si los alumnos del aula tienen sus propios dispositivos, como laptops u ordenadores de mesa, el profesor puede utilizar una solución como Splashtop Classroom para compartir el contenido directamente con los dispositivos de los alumnos. Pueden ver la lección directamente en sus propias pantallas. Pero, el acceso remoto no se trata sólo de ver. Los estudiantes también pueden tomar el control de la lección, o anotar directamente sobre ella, dándoles la oportunidad de participar.
Ya hemos visto que esta tecnología ha ayudado a los maestros a brindar un mejor entorno de aprendizaje para los estudiantes. Aquí hay un video rápido sobre Splashtop Classroom , la mejor solución de acceso remoto para la educación.
Antes de continuar, también es importante tener en cuenta que los maestros y los estudiantes también pueden usar otra tecnología similar al acceso remoto para la educación para aumentar la interactividad. Esa tecnología es compartir pantalla.
Compartir pantalla permite a los profesores y/o estudiantes simplemente compartir su pantalla con los dispositivos de todos los demás. El resto de la clase vería en sus propias pantallas la pantalla de quien tenga el control. Se ha demostrado que esto aumenta la interactividad y hace que sea divertido para los maestros dar lecciones y para que los estudiantes presenten su trabajo.
El uso de software para compartir pantalla con las computadoras/proyectores/pantallas existentes de los profesores y los dispositivos de los estudiantes puede ser una alternativa de bajo costo a la compra de costosas pizarras interactivas (IWB).
Aquí hay un video de cómo el Distrito Escolar Unificado de Val Verde mejoró las experiencias de aprendizaje en sus escuelas al implementar Splashtop Classroom y Mirroring360 (la mejor solución para compartir pantalla para la educación):
La TI de la Escuela, Proporcionando Soporte Remoto a los Dispositivos de la Escuela, Profesores y Estudiantes
Finalmente, todos sabemos que con nuestros dispositivos, algo puede salir mal en cualquier momento, sin previo aviso. Esto es muy disruptivo cuando ocurre durante la clase. Puede poner toda la lección en suspenso y desbaratar el plan en el que el maestro trabajó arduamente para prepararlo.
Por lo general, cuando esto sucede, el maestro debe llamar a su equipo de soporte de TI y esperar a que se presenten y solucionen el problema. Nuevamente, esto requiere mucho tiempo y es costoso.
Splashtop Remote Support es una solución de acceso remoto diseñada para este propósito. Así es como funciona. El profesor descubre primero que su ordenador no funciona bien, por lo que llama a su número de soporte técnico. El técnico del otro lado de la llamada puede conectarse rápidamente al dispositivo del profesor con un simple código de sesión de 9 dígitos.
Una vez conectado, el técnico puede tomar el control del dispositivo, solucionar el problema y resolverlo rápidamente. El profesor puede entonces volver a su lección.
En este tipo de escenario, no hay dolores de cabeza ni pérdida de tiempo. El problema se soluciona rápidamente. Ganan el técnico, el profesor y los alumnos.
Los administradores de TI pueden administrar, actualizar y acceder a las computadoras de la escuela de forma remota, incluso sin la presencia de un usuario final, lo que garantiza que las computadoras de la escuela estén actualizadas y funcionando en las mejores condiciones. Con características como chat, transferencia de archivos, grabación de sesiones y administración de usuarios, los equipos de TI pueden administrar y brindar soporte de manera efectiva a profesores y estudiantes. Aprende más
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¡Hemos visto que el acceso remoto ya se utiliza en la educación para esos fines con resultados fantásticos! Ya ha beneficiado a cientos de instituciones educativas.
Así que, si eres profesor, técnico informático o cualquier otra persona dentro de un entorno educativo, descubre cómo el acceso remoto puede cambiar completamente la forma en que utilizas la tecnología para mejorar, y ponte en contacto con Splashtop.