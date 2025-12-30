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Screenshot showcasing the remote-powered capabilities of Adobe After Effects

Video: Usando el Escritorio Remoto para Adobe After Effects

Splashtop Team
Se lee en 2 minutos
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Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
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¿No tienes el ordenador adecuado para usar Adobe After Effects, pero necesitas trabajar en un proyecto?

Splashtop es exactamente la solución que necesitas.

Using Remote Desktop for Adobe After Effects
Using Remote Desktop for Adobe After Effects

Splashtop Remote Access te permite acceder a otro ordenador que tenga instalado Adobe After Effects, ya sea el ordenador de tu oficina o cualquier otro escritorio, para que puedas utilizar After Effects desde cualquiera de tus dispositivos personales.

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Donde y cuando necesite acceder a Adobe After Effects, puede usar Splashtop para iniciar una sesión de escritorio remoto desde su propia computadora portátil, tableta o teléfono inteligente, y conectarse a su computadora remota que tenga After Effects instalados. Con solo un clic, se le conectará a su computadora remota. Desde allí, verá la pantalla remota en tiempo real, podrá interactuar con ella desde su propio dispositivo y usar After Effects.

Durante las sesiones de escritorio remoto de Splashtop, usted puede tomar el control y usar todas las aplicaciones de su computadora remota al máximo, como si estuviera sentado justo frente a esa computadora. Con After Effects a su disposición dondequiera que vaya, puede ser productivo mientras trabaja desde su casa o mientras viaja.

Las rápidas velocidades de transmisión de Splashtop, la calidad y el sonido HD, así como la transmisión instantánea de sonido desde tu ordenador remoto, ayudan a garantizar una edición fluida y un audio perfectamente sincronizado con facilidad (incluso el audio de un ordenador Mac remoto). Con Splashtop, puedes trabajar de forma remota utilizando After Effects con acceso completo a todas tus herramientas, amplia biblioteca de efectos y amplios formatos de salida. Splashtop Remote Access te concede oportunidades para producir trabajo sofisticado de forma remota, lo que te permite desempeñar tu trabajo en cualquier lugar y en todo momento.

Con Splashtop, puedes acceder a cualquier ordenador Windows, Mac o Linux desde cualquier otro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.

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