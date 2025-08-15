Los mejores equipos de TI no solo son reactivos. Saben lo que está sucediendo en su entorno antes de que los usuarios finales necesiten reportar algo. Después de todo, la mejor manera de resolver un problema de TI es abordarlo antes de que se convierta en un problema, y las alertas configurables son la forma más efectiva de identificar problemas potenciales a medida que surgen.
Sin embargo, demasiados equipos de TI solo pueden responder a problemas después de que escalan. Sin visibilidad en los endpoints y redes, los agentes de soporte de TI no tienen advertencias tempranas de problemas potenciales, y solucionarlos de manera proactiva simplemente no es posible. Esto puede hacer que los equipos respondan demasiado lento, retrasando la productividad y dejando su ciberseguridad vulnerable. Si sumas los dispositivos remotos y las políticas de BYOD (tráete tu dispositivo), los equipos de TI pueden tener dificultades para mantenerse al día.
Las alertas configurables permiten a los equipos de TI identificar y abordar problemas antes de que escalen, proporcionando un enfoque proactivo al soporte de TI. Les dan a los departamentos de TI el control, la visibilidad y la automatización que necesitan para prevenir tiempos de inactividad, mejorar el tiempo de respuesta e incluso reducir los tickets de soporte, sin interrumpir a los usuarios finales a los que están ayudando.
Entonces, ¿cómo funciona el monitoreo de alertas de TI con alertas configurables y cómo puede empoderar a los equipos de TI? Vamos a explorar y ver cómo Splashtop AEM (Gestión autónoma de dispositivos) da a las empresas el poder de crear alertas de TI automatizadas altamente personalizables adaptadas a sus necesidades.
¿Qué son las alertas configurables?
Las alertas configurables son perfiles de notificación personalizables que monitorean el rendimiento del sistema, la actividad del usuario, los cambios de software y más, luego envían alertas a los equipos de TI cada vez que detectan alguna actividad sospechosa o inusual. Las alertas de TI automatizadas de Splashtop AEM pueden notificar rápidamente a los equipos de TI sobre problemas potenciales, vulnerabilidades y otros riesgos, y pueden incluir acciones inteligentes para correcciones automáticas.
Con Splashtop AEM, estas alertas de TI automatizadas pueden mostrarse en la consola web y enviarse por correo electrónico a los destinatarios designados, permitiendo una respuesta rápida cada vez que surge un problema. Estos perfiles de alerta también pueden aplicarse a computadoras individuales o grupos, dependiendo de las necesidades de tu empresa.
Tipos clave de alertas que puedes configurar
Splashtop AEM empodera a los equipos de TI para establecer y configurar una amplia variedad de alertas basadas en sus necesidades y requisitos de cumplimiento. Estas alertas incluyen:
Utilización de CPU: Evita ralentizaciones con notificaciones instantáneas y alertas de uso de CPU cuando superes los umbrales establecidos.
Uso de memoria: Mantén el trabajo en movimiento sin problemas detectando un alto consumo de memoria para abordarlo antes de que las aplicaciones se bloqueen.
Espacio en disco: Evita fallos del sistema identificando cuándo los dispositivos se están quedando sin espacio.
Estado en línea/fuera de línea de la computadora: Detecta actividad sospechosa e identifica qué dispositivos están en línea rastreando la disponibilidad de la red y el comportamiento de los usuarios remotos.
Tiempo de actividad de la computadora: Evita la degradación del rendimiento y las actualizaciones retrasadas identificando si algún dispositivo no se ha reiniciado durante períodos prolongados.
Software instalado/desinstalado: Identifica cualquier instalación no autorizada o eliminación sospechosa con alertas instantáneas.
Actualizaciones disponibles: Asegúrate de que todos tus dispositivos estén completamente actualizados y recibe notificaciones cuando haya actualizaciones pendientes con notificaciones de alerta de parches.
Cumplimiento de Actualizaciones de Windows: Monitorea tu política de actualizaciones de Windows y mantente al tanto de los fallos de parches con notificaciones automáticas de estado.
Registro de Eventos de Windows: Anticípate a problemas potenciales recibiendo alertas de eventos críticos del sistema, aplicación o seguridad, según tus especificaciones.
Cómo las alertas configurables ayudan a los equipos de TI a mantenerse proactivos
Con eso en mente, ¿cuáles son los beneficios de las alertas de TI configurables y automatizadas? La monitorización de alertas de TI ayuda a los equipos de TI a adelantarse a posibles problemas, permitiéndoles identificar y abordar rápidamente los problemas antes de que puedan causar contratiempos o retrasos, y proporcionar Soporte remoto y mantenimiento proactivo. Esto tiene varios beneficios, incluyendo:
1. Detecta Problemas Antes de que Escalen
Las alertas de monitoreo de endpoints pueden notificar a los equipos de TI cada vez que detecten problemas potenciales, como sobrecargas del sistema, dispositivos fuera de línea o actualizaciones fallidas. Esto permite a los equipos de TI abordar rápidamente los problemas y sus causas antes de que puedan escalar a problemas mayores, ahorrando tiempo en toda la empresa y manteniendo la eficiencia. Cuando las alertas configurables se usan correctamente, los usuarios finales no sabrán que hiciste algo.
2. Reducir los tickets de soporte reactivo
Considera el tiempo que los agentes de TI pasan cada día respondiendo a tickets de soporte. La mejor manera de reducir el volumen de tickets es deteniendo los problemas en su origen. Las alertas proactivas pueden ayudar a reducir la cantidad de problemas que los usuarios encuentran, disminuyendo así el volumen de tickets, manteniendo la eficiencia operativa y liberando tiempo que los agentes de TI pueden dedicar a asuntos más críticos para el negocio.
3. Optimiza las Operaciones de TI con Notificaciones Inteligentes
Los agentes de TI siempre están ocupados, por lo que encontrar formas de agilizar su trabajo puede hacer que cada día sea más eficiente y más fácil para tus equipos. Las notificaciones inteligentes pueden ayudar a garantizar que los agentes sean notificados en el momento adecuado con correos electrónicos de alerta, reconocimiento y recuperación, para que estén al tanto sin sentirse abrumados.
4. Personalizar por dispositivo o departamento
Cada empresa tiene sus propias necesidades únicas, y lo mismo se puede decir de los departamentos de TI. Las alertas configurables permiten a los equipos de TI personalizar sus perfiles para recibir notificaciones sobre servidores, endpoints, aulas, usuarios remotos o sistemas críticos, para que puedan monitorear todos los sistemas y dispositivos de los que están a cargo.
Configura Perfiles de Alertas de TI en Solo Minutos
Las alertas de Splashtop AEM son fáciles de configurar y se pueden personalizar en cinco pasos rápidos:
Inicia sesión en tu cuenta de Splashtop y ve a Gestión → Perfiles de Alerta en el panel de control de Splashtop.
Haz clic en Crear perfil para agregar un nuevo perfil de alerta y seleccionar los tipos de alerta.
Define los umbrales, duraciones y configuraciones de notificación por correo electrónico para cada alerta.
Asigna el perfil a computadoras o grupos y haz clic en Aplicar.
Haz clic en Guardar, luego relájate y deja que Splashtop AEM haga el monitoreo.
Esto hace que Splashtop AEM sea increíblemente fácil de implementar, para que los equipos de TI puedan obtener alertas proactivas en todos sus dispositivos. ¿El resultado? Menos tickets, menos tiempo de inactividad y operaciones más eficientes, todo logrado en cinco pasos rápidos.
Notificaciones por correo electrónico que te mantienen informado
Cuando recibes alertas de TI automatizadas, deberían ser instantáneamente accesibles y accionables. Las alertas deberían notificarte cuando se activan, cuando un agente de TI las reconoce y cuando los problemas se resuelven, para que todo el proceso quede registrado y nadie quede fuera del circuito. No solo eso, sino que los agentes de TI deberían poder recibir la notificación e inmediatamente trabajar en resolver el problema.
Las alertas configurables de Splashtop AEM están diseñadas para ayudar a los equipos de TI a actuar rápidamente y mantener a todos informados en cada paso del camino. Cada correo electrónico puede incluir un enlace directo al dispositivo, para que los agentes de TI puedan conectarse instantáneamente y comenzar el mantenimiento.
Con la tecnología de acceso remoto y soporte de Splashtop, los agentes pueden acceder y solucionar problemas en dispositivos no supervisada, sin importar dónde estén o qué dispositivos estén usando. Esto lo convierte en una herramienta invaluable para los equipos de TI, especialmente para los Proveedores de Servicios Gestionados (MSPs) y los equipos de TI remotos que necesitan saber al instante cuando surge un problema y tener la capacidad de resolverlo rápidamente, sin necesidad de iniciar sesión constantemente, desde cualquier lugar.
Comienza con Splashtop AEM
Los equipos de TI necesitan saber en el momento en que algo sale mal y abordar el problema de inmediato. Con las alertas configurables en Splashtop AEM, los equipos de TI pueden monitorear proactivamente todos sus dispositivos y responder instantáneamente a las alertas de monitoreo de endpoints.
Ya sea que estés gestionando cinco endpoints o cinco mil, las alertas de Splashtop AEM se pueden personalizar según tus especificaciones exactas y ayudar a tu equipo de TI a monitorear cada dispositivo. Esto facilita garantizar el tiempo de actividad, el cumplimiento y la satisfacción del usuario en toda tu red, tanto para empleados en la oficina como remotos.
Los beneficios de Splashtop AEM no terminan ahí. Splashtop AEM también proporciona:
Información sobre vulnerabilidades basada en CVE diseñada para reducir el riesgo y mejorar la remediación.
Notificaciones de alerta de parches y parcheo automatizado en todos tus dispositivos.
Soluciones automáticas a alertas en tiempo real a través de acciones inteligentes.
Un marco de políticas personalizable que puedes aplicar en todos los endpoints.
Informes detallados de inventario.
¡Y más!
¿Listo para experimentar la velocidad y eficiencia de las alertas personalizables hoy? Comienza tu prueba gratuita de Splashtop AEM y ve cómo las alertas en tiempo real pueden transformar tu flujo de trabajo de TI.