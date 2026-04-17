El parcheo no es tan simple como presionar un botón de “actualizar” y esperar a que se instale. Muchos entornos empresariales requieren preparación previa al parche, remediación para parches fallidos, manejo de aplicaciones personalizadas, consistencia a través de dispositivos, y más, lo que puede hacer que la implementación de parches sea un desafío.
Aquí es donde entra en juego la creación de scripts. La creación de scripts es una herramienta poderosa para automatizar y controlar flujos de trabajo de parches a gran escala, lo que facilita el soporte de entornos más grandes y complejos.
Con eso en mente, exploremos el uso de scripts para la gestión de parches, qué capacidades de scripting importan y cómo encontrar una solución de gestión de parches que se ajuste a tus necesidades específicas.
Por qué las herramientas básicas de parcheo se quedan cortas
Mientras que las herramientas básicas de parcheo pueden funcionar en entornos más simples, a menudo se quedan cortas cuando los flujos de trabajo de parcheo implican excepciones, pasos de remediación, aplicaciones de terceros y puntos finales distribuidos. Para empresas y Proveedores de Servicios Gestionados con flotas más grandes o mayor complejidad operativa, a menudo es necesario un enfoque de gestión de parches más capaz.
Hay varias razones por las cuales las herramientas básicas de parcheo pueden ser insuficientes, incluyendo:
Pueden manejar actualizaciones estándar, pero tienen problemas con excepciones y flujos de trabajo específicos del entorno.
A menudo carecen de acciones flexibles antes y después del parche necesarias para completar las instalaciones.
Pueden ofrecer programación, pero no una automatización más profunda o corrección cuando falla la instalación de un parche.
Pueden trabajar con sistemas operativos, pero dejan aplicaciones de terceros, aplicaciones personalizadas o software no compatible sin parches, dejando vulnerabilidades sin abordar.
Es posible que no proporcionen suficiente visibilidad sobre los fallos de los parches ni acciones de seguimiento.
Pueden crear trabajo manual adicional para los equipos de TI cuando necesitan crear scripts alrededor de las limitaciones del producto.
Qué hace la secuenciación en el software de gestión de parches
Un buen script debe automatizar y simplificar múltiples tareas, incluyendo:
1. Automatización antes y después del parche
La automatización de parches es uno de los aspectos más importantes de la creación de scripts para la gestión de parches, que incluye la automatización previa y posterior al parche. Esto incluye cerrar aplicaciones y servicios antes de desplegar parches, realizar comprobaciones antes de la instalación para ayudar a asegurar un despliegue sin problemas, reiniciar los dispositivos después de instalar el parche y validar los resultados.
Estas tareas son esenciales para asegurar y verificar la implementación efectiva de parches. Sin ellos, es más probable que las instalaciones de parches fallen, y puede ser más difícil identificar cuándo no se instalan correctamente o abordar los fallos.
2. Remediación cuando los parches fallan
Cuando un parche no se instala correctamente, debe solucionarse lo más rápido posible. Un buen guion incluye remediación que se activa cuando falla una instalación, incluyendo revertir cambios, aislar problemas y recopilar diagnósticos.
Si se hace correctamente, este script ayudará a solucionar las instalaciones fallidas y garantizará que se implementen más actualizaciones sin requerir intervención manual. Esto no solo lo hace conveniente, sino una característica poderosa para la resiliencia operativa.
3. Flujos de trabajo personalizados para aplicaciones internas o no soportadas
A veces, los equipos necesitan parchear aplicaciones propietarias u otras aplicaciones internas que tu típica herramienta de automatización de parches no cubre. En estos casos, el scripting ayuda a cerrar la brecha, proporcionando una forma de automatizar la corrección y actualizaciones cuando el soporte empaquetado no es suficiente.
En entornos mixtos, o para empresas que dependen de software especializado, esto puede ser especialmente importante. El hecho de que una aplicación no sea ampliamente utilizada no significa que no tenga vulnerabilidades que los atacantes puedan explotar, y distribuir las actualizaciones de manera eficiente es importante sin importar cuán de nicho sea la aplicación.
4. Ejecución de uno a varios en todos los puntos finales
Cuando tienes múltiples puntos finales que gestionar, poder enviar comandos y scripts a varios a la vez es invaluable. Con scripts y tareas uno a muchos, puedes ejecutar scripts, reinicios, despliegues y más en varios dispositivos simultáneamente sin necesidad de gestionar cada uno manualmente. Esto permite despliegues de parches rápidos y consistentes en todos los dispositivos, facilitando el parcheo de endpoints a mayor escala.
Donde los Scripting mejoran los flujos de trabajo de la gestión de parches
El scripting ayuda a automatizar tareas relacionadas con parches, reducir el trabajo de seguimiento manual y manejar casos excepcionales que los flujos de trabajo básicos de parcheo a menudo pasan por alto, incluyendo:
1. Manejo de los requisitos de actualización específicos de la aplicación
A veces, las aplicaciones propietarias o de terceros tienen requisitos específicos para la actualización, y tratar de automatizar la gestión de parches sin abordar estos requisitos previos puede crear problemas. En estos casos, los scripts pueden ayudar a verificar los requisitos previos, pausar cualquier instancia de la aplicación en uso y asegurar que el parche se despliegue correctamente. Después, el script puede incluir comandos para reabrir y validar las aplicaciones tras la implementación, minimizando las interrupciones.
2. Soporte de software personalizado y propio
Las empresas a menudo pueden tener software personalizado o propietario que su herramienta de parcheo típica no está diseñada para manejar. Esto puede incluir herramientas internas, aplicaciones de línea de negocio y cualquier otra cosa no cubierta por el catálogo predeterminado de la solución de gestión de parches. En estos casos, poder crear scripts para el parcheo y soporte del software personalizado es esencial.
3. Responder más rápido a despliegues fallidos o parciales
Si un parche no se instala correctamente, querrás saberlo de inmediato y poder responder rápidamente. Con los scripts adecuados, puedes asegurarte de que tu software de gestión de parches active los pasos de corrección, recopile información sobre la falla y vuelva a intentar automáticamente. Esto no solo ayuda a asegurar la implementación adecuada de parches en tus dispositivos, sino que también lo hace sin necesidad de intervención manual cada vez.
4. Gestión de parches en entornos distribuidos
Los entornos distribuidos pueden ser desafiantes de apoyar, especialmente con el crecimiento del trabajo remoto e híbrido, y para empresas con flotas de dispositivos mixtas. Sin una automatización adecuada, los técnicos no podrán dar soporte a cada dispositivo, corriendo el riesgo de dejar dispositivos sin parches y vulnerables. Con los scripts de automatización, sin embargo, es más fácil asegurarse de que cada dispositivo se parchea automáticamente y las actualizaciones se instalan correctamente.
Cómo Splashtop AEM Soporta Flujo de Trabajo de Parcheo Que Necesita Más Control
Cuando los equipos necesitan más control sobre los flujos de trabajo de parcheo, Splashtop Autonomous Endpoint Management (Gestión autónoma de dispositivos) ayuda a automatizar el despliegue de parches, aplicar controles basados en políticas y mejorar la visibilidad en todos los endpoints. Con parches en tiempo real, soporte de scripting, visibilidad de inventario y flujos de trabajo enfocados en la remediación, Splashtop AEM ayuda a los equipos de TI a gestionar el parcheo con menos esfuerzo manual y más control operativo.
Splashtop Gestión autónoma de dispositivos incluye:
1. Parches en tiempo real y automatización basada en políticas
Splashtop AEM admite el parcheo en tiempo real para sistemas operativos y aplicaciones de terceros, ayudando a los equipos de TI a reducir los retrasos entre el lanzamiento y la implementación del parche. Las políticas de parches y remediación se pueden configurar para activarse en función de horarios, eventos o atributos de los endpoints, proporcionando a los equipos un mayor control sobre cómo se implementan las actualizaciones en sus entornos.
2. Scripting y acciones de uno a muchos para eficiencia operativa
Splashtop Autonomous Endpoint Management admite acciones de uno a muchos en varios puntos finales, incluidas secuencias de comandos, despliegue de software y reinicios. En los flujos de trabajo de parcheo, esto ayuda a los equipos de TI a responder más rápido a las excepciones, reducir el trabajo de seguimiento manual y manejar las tareas relacionadas con parches de manera más consistente en entornos distribuidos.
3. Visibilidad en el estado de los parches, fallos e inventario
Splashtop Autonomous Endpoint Management ofrece visibilidad del estado de los parches, las razones de los fallos y el inventario de hardware y software. Esto ayuda a los equipos de TI a identificar qué endpoints aún necesitan actualizaciones, solucionar con mayor eficiencia los despliegues fallidos y mantener el contexto de informes necesario para auditorías y revisiones internas.
4. Actualización personalizada para aplicaciones internas o no soportadas
Además de la actualización de parches del sistema operativo y de aplicaciones de terceros, Splashtop AEM admite la actualización personalizada para aplicaciones propietarias o no compatibles. Para software interno, herramientas de nicho y aplicaciones de línea de negocio, esto proporciona a los equipos de TI una forma de empaquetar, desplegar y rastrear actualizaciones junto con sus flujos de trabajo de parcheo más amplios.
5. Ideal para equipos que reemplazan trabajo manual o llenan vacíos
Parchear manualmente los dispositivos finales puede consumir mucho tiempo, requerir muchos recursos y ser difícil de escalar. Splashtop Gestión autónoma de dispositivos ayuda a reducir esa carga de trabajo manual con parches automáticos, controles basados en políticas y visibilidad centralizada, para que los equipos de TI puedan dedicar menos tiempo a tareas repetitivas de actualización y más tiempo a trabajo de mayor valor.
Además, Splashtop AEM puede complementar las herramientas de gestión de parches existentes. Los equipos que usan Microsoft Intune, por ejemplo, pueden utilizar Splashtop AEM junto a él para cubrir vacíos en el parcheo en tiempo real, escritura de scripts detallada, informes de inventario y visibilidad de parches. De manera similar, los equipos que usan herramientas más pesadas pueden usar Splashtop AEM para simplificar el parcheo central, la automatización y la visibilidad del endpoint sin tener que reconstruir todo su entorno de una vez.
Aporta más control a los flujos de trabajo de gestión de parches con Splashtop AEM
La gestión de parches con capacidades de scripting puede proporcionar mejoras poderosas a la velocidad, eficiencia y efectividad de tu parcheo. Sin embargo, para que aporte los máximos beneficios, necesita ser flexible, automatizado y manejable en entornos del mundo real.
Para equipos que necesitan flujos de trabajo de parcheo con más flexibilidad y control, Splashtop AEM reúne parcheo, automatización, soporte de scripts y visibilidad de endpoints en una sola plataforma. Eso ayuda a los equipos de TI a gestionar las actualizaciones de manera más eficiente, responder más rápido a los problemas y reducir el esfuerzo manual que a menudo acompaña a los entornos de parches complejos.
Para ver cómo Splashtop AEM puede apoyar la instalación de parches, la automatización y los flujos de trabajo dirigidos por scripts a través de tus dispositivos, comienza una prueba gratuita hoy.