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Las nuevas características de la Splashtop se presentarán en 2018.

Splashtop Team
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Gracias por este increíble 2017

El año pasado ha sido un gran año para Splashtop. Aceleramos nuestro cronograma de lanzamiento de Splashtop Remote Access y Splashtop Remote Support y entregamos las nuevas funciones más solicitadas. A continuación se presentan algunos puntos destacados:

Más en 2018

  • Tenemos planeadas más novedades emocionantes para el primer trimestre de 2018 y más adelante:

  • Aplicación portátil Splashtop Business

  • Varios técnicos pueden conectarse a la misma máquina

  • De multimonitor a multimonitor

  • Reiniciar + reconectar para SOS

  • Nueva edición premium

  • Y más...

¡Haz clic aquí para ver más de lo que estamos trabajando para 2018!

Gracias de nuevo por tu apoyo y esperamos un fantástico 2018.
- El equipo Splashtop

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