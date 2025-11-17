Las nuevas características de la Splashtop se presentarán en 2018.

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Gracias por este increíble 2017
El año pasado ha sido un gran año para Splashtop. Aceleramos nuestro cronograma de lanzamiento de Splashtop Remote Access y Splashtop Remote Support y entregamos las nuevas funciones más solicitadas. A continuación se presentan algunos puntos destacados:
Accede a dispositivos móviles (Android + iOS) con Splashtop Remote Support
Actualización de la interfaz de usuario y de la usabilidad, barra de herramientas durante la sesión (para pantalla en blanco, bloqueo de teclado/ratón y más)
Más en 2018
Tenemos planeadas más novedades emocionantes para el primer trimestre de 2018 y más adelante:
Aplicación portátil Splashtop Business
Varios técnicos pueden conectarse a la misma máquina
De multimonitor a multimonitor
Reiniciar + reconectar para SOS
Nueva edición premium
Y más...
¡Haz clic aquí para ver más de lo que estamos trabajando para 2018!
Gracias de nuevo por tu apoyo y esperamos un fantástico 2018.
- El equipo Splashtop