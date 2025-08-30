Nuevas funciones de Splashtop en el primer trimestre de 2021

Mejorar la productividad, la gestión de accesos y usuarios, y la seguridad
Los desarrolladores e ingenieros constituyen el grupo más numeroso dentro de Splashtop. Nos dedicamos a mejorar continuamente las capacidades de las soluciones Splashtop. Con los lanzamientos de enero a marzo de este año, hemos aumentado la productividad durante la sesión, especialmente para los creativos, hemos mejorado las capacidades de acceso y gestión de usuarios, y hemos introducido más ajustes de seguridad.
Veamos algunas de sus principales características:
Para aumentar la productividad durante la sesión
Redirección de dispositivos USB
Ahora puedes redirigir dispositivos USB como lectores de tarjetas inteligentes, llaves de seguridad, dispositivos stylus/HID como tabletas Wacom, o impresoras de tu ordenador local al ordenador remoto (sólo Windows). El dispositivo redirigido funciona en el ordenador remoto como si estuviera conectado directamente a ese ordenador. Esta función sólo está disponible con Splashtop Enterprise, v3.4.4.0 o posterior.
Paso de micrófono
Puedes redirigir la entrada del micrófono de tu ordenador local al ordenador remoto como si estuvieras sentado directamente en el ordenador remoto (sólo Windows). Esto te permite unirte a llamadas a través de Skype, Teams, Zoom, VoIP, etc. y también utilizar software de dictado o grabación de voz en la sesión remota. Esta función sólo está disponible con Splashtop Enterprise, v3.4.4.0 o posterior.
Otras mejoras son el control de vista basado en porcentajes de acercamiento/alejamiento, la asignación y compatibilidad de teclado y el indicador visual de calidad de la sesión cuando se detecta un rendimiento deficiente.
Para mejorar el acceso y la gestión de usuarios
Modo exclusivo para acceso remoto programado o uso en persona
El modo exclusivo se aplica a los usuarios presentes en el ordenador en persona o conectados a distancia a través de una sesión Splashtop. Esta función permite que los ordenadores que forman parte de una programación específica de acceso remoto sólo se utilicen si el ordenador se encuentra en ese momento en la pantalla de inicio de sesión de Windows/Mac, haciendo así que el ordenador sea exclusivo para el usuario que esté conectado en ese momento al sistema operativo que utiliza el ordenador. Esta función sólo está disponible con Splashtop Enterprise, v3.4.4.0 o posterior.
Más información sobre el modo exclusivo.
Opciones de gestión masiva de usuarios
Ahora los administradores pueden activar, desactivar, eliminar y asignar grupos a varios usuarios a la vez. Esta función está disponible con todos los productos Splashtop Business, y es accesible a través de la consola web.Los usuarios de Splashtop Enterprise también pueden importar usuarios SSO (hasta 10.000) mediante un archivo CSV y saltarse el proceso de invitación. También pueden cambiar el método de autenticación SSO para varios usuarios a la vez.
Control granular
Ahora puedes utilizar nuestra función de control granular para especificar qué usuarios del equipo pueden utilizar el acceso asistido (SOS), la transferencia de archivos, copiar/pegar y la impresión remota. Esta función sólo está disponible con Splashtop Enterprise, y es accesible a través de la consola web.
Más información sobre el control granular.
Para mejorar la seguridad
Modo sólo vista
El modo de solo lectura suspende la entrada del teclado, el ratón y el lápiz y no permite la transferencia del portapapeles entre ordenadores. Puedes utilizar esta función para evitar interferir accidentalmente con el usuario que trabaja en el ordenador al que te vas a conectar.
Soporte para logotipo/texto personalizado para pantalla en blanco
Ahora puedes utilizar un logotipo personalizado para la pantalla en blanco de tu ordenador remoto, para mostrar tu propio logotipo en lugar del logotipo predeterminado de Splashtop, de modo que los demás no puedan ver lo que ocurre cuando te conectas con Splashtop. Esta función está disponible con todos los productos Splashtop Business, v3.4.4.0 o posterior.
Más información sobre la personalización de la pantalla en blanco.
Configuración del tiempo de espera de la consola web
Ahora los administradores pueden desconectar automáticamente a los usuarios de su consola my.Splashtop tras un tiempo predeterminado de inactividad. El ajuste tendrá efecto la próxima vez que te conectes. Esta función está disponible con todos los productos Splashtop Business, y es accesible a través de la consola web.