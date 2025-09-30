MSPs – Permitir a los Clientes Trabajar Desde Casa Durante el Brote de Coronavirus

En respuesta al Coronavirus, tus clientes demandan una solución eficaz de trabajo desde casa. A continuación te explicamos cómo puedes proporcionar a tus clientes acceso remoto a sus ordenadores con Splashtop.
El brote de coronavirus ha estado presionando a los trabajadores y a empresas enteras para que adopten iniciativas de trabajo desde casa. Trabajar a distancia es una forma eficaz de combatir la propagación de enfermedades. Sin embargo, el trabajo a distancia puede ser un reto, ya que es difícil mantenerse productivo fuera de la oficina.
Como MSP, tienes que actuar ahora para responder a los retos a los que se enfrentan tus clientes.
Puedes permitir que tus clientes trabajen desde casa Y facilitarles la productividad dándoles acceso remoto a sus propios ordenadores.
Habilitar el acceso de los usuarios finales es fácil de configurar y gestionar con Splashtop. Aquí tienes todo lo que necesitas saber.
Lo que necesitas: Splashtop Remote Access
Splashtop Remote Access es la opción con mejor relación calidad-precio, más fiable y más segura. Es la solución de teletrabajo para profesionales empresariales. Splashtop es una solución de acceso remoto fiable que permite a los usuarios controlar de forma remota sus ordenadores de trabajo desde cualquier otro dispositivo. Podrán acceder a todos sus archivos y aplicaciones e interactuar con ellos como si estuvieran sentados frente a su ordenador de trabajo en su oficina.
Por no mencionar que el acceso remoto (también conocido como escritorio remoto) supera a las VPN en términos de configuración, mantenimiento, rendimiento y seguridad. El software de acceso remoto es de lejos la mejor herramienta para habilitar el teletrabajo. Además, Splashtop Remote Access es fácil de usar para los usuarios finales y fácil de gestionar para ti.
Cómo Permitir que Tus Clientes Trabajen Desde Casa
Como MSP propietario de la cuenta Splashtop Remote Access, ¡puedes invitar a tus clientes a configurar y acceder a sus propios ordenadores bajo tu cuenta! Así es como funciona:
Empieza a utilizar Splashtop Remote Access y hazte tu cuenta Splashtop.
Dentro de la consola web Splashtop, envía un enlace de invitación a tus clientes para que puedan configurar fácilmente sus propios ordenadores y dispositivos.
Como propietario de la cuenta, podrás ver y administrar todos tus usuarios, los ordenadores remotos y los dispositivos de los que tus clientes estan contactándose.
Una vez que tu cliente configure su ordenador, podrá acceder a él en cualquier momento y trabajar a distancia.
Un punto más que hay que destacar: Splashtop Remote Access te ofrece un número ilimitado de dispositivos para controlar de forma remota. Esto significa que tus clientes pueden usar cualquiera de tus dispositivos Windows, Mac, iOS o Android para acceder a su ordenador y trabajar de forma remota. Esto garantiza una verdadera experiencia BYOD (tráete tu dispositivo) y ofrece a los clientes una flexibilidad ilimitada para trabajar de forma remota.
Podrás agrupar y administrar fácilmente todos tus ordenadores, dispositivos y usuarios en la consola web Splashtop. También podrás ver y editar múltiples configuraciones de seguridad, como la verificación de dos factores y la autenticación de dispositivos.
Habilita el acceso del usuario final con Splashtop Remote Access
Tus clientes necesitan una solución efectiva de trabajo desde casa para combatir el Coronavirus. Proporciona a tus clientes un software de escritorio remoto que les permita mantenerse productivos mientras trabajan de forma remota.
Prueba Splashtop Gratis para Permitir el Trabajo Desde Casa
Comienza ahora con una prueba gratuita de Splashtop Remote Access. La configuración solo tarda unos minutos y podrás descubrir lo fácil y rentable que es ofrecer a tus clientes acceso remoto con Splashtop. No se requiere tarjeta de crédito ni compromiso.
O puedes obtener más información sobre Splashtop Remote Access
Recursos adicionales
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