Por qué este MSP sustituyó su RMM por Splashtop Remote Support Premium

Después de utilizar varias herramientas de software RMM costosas y productos de soporte remoto, Midwest PROTECH pudo reemplazarlos todos con Splashtop Remote Support. ¡Lee el caso práctico a continuación para descubrir cómo tú también puedes reducir costes y escalar tu negocio con Splashtop!
¿Usted es un MSP que está pagando de más por el software RMM?
¿Te suscribes también a herramientas adicionales de acceso remoto y teleasistencia, lo que aumenta tus gastos?
Si es así, no estás solo.
Uno de los mayores retos a los que se enfrentan hoy en día los MSP es encontrar una solución rentable que les permita supervisar, gestionar y dar soporte a sus puntos finales de forma remota. Con demasiada frecuencia, los MSP se ven obligados a pagar por uno o más productos caros para obtener las herramientas que necesitan. Estas cargas de alto coste dificultan el crecimiento de los MSP, ya que administrar más ordenadores significa pagar más dinero.
Ese era el problema al que se enfrentaba Midwest PROTECH, un MSP con sede en el área metropolitana de Cincinnati.
Midwest PROTECH ofrece servicios gestionados completos así como servicios ad hoc (break/fix) a sus clientes. Con cerca de 1000 puntos finales bajo su gestión, Midwest PROTECH necesitaba una solución potente que le permitiera proporcionar un servicio de calidad a sus clientes.
Durante años, PROTECH del Medio Oeste jugo con múltiples RMM y herramientas de soporte remoto, incluyendo SolarWinds MSP, Kaseya, GoToAssist y TeamViewer.
Luego, Midwest PROTECH cambió a Splashtop Remote Support; la solución de mejor rentabilidad para MSPs que desean las mejores funciones de supervisión, gestión y soporte remoto a un precio rentable.
Desde entonces, Midwest PROTECH ha sido capaz de superar los desafíos mencionados anteriormente y hacer crecer su negocio.
En este caso práctico de Midwest PROTECH, descubrirás lo que ofrece Splashtop Remote Support y las ventajas que tú también puedes disfrutar con la solución, incluidas:
Obtenga todas las herramientas y funciones que necesita en un solo producto, simplificando su pila de software
Prestación de servicios con mayor rapidez y a un coste reducido
Ser capaz de dar soporte a clientes adicionales
Mejor flujo de caja y precios más bajos por punto final
Generar ingresos adicionales mediante la venta de acceso remoto a sus clientes
Caso práctico de Splashtop/Midwest PROTECH Remote Support
"La solución Splashtop RMM (Remote Support) realmente nos ofrece lo básico que necesitamos. Las funciones que incluyen alertas de registro de eventos, alertas de limitación de CPU/memoria y alertas de software instalado/desinstalado son importantes para nosotros".
- Matthew Buechler, Midwest PROTECH
Splashtop Remote Support es una alternativa rentable, de alto rendimiento y fácil de usar a otros productos de soporte/acceso remoto. También puede utilizarse en lugar de herramientas de RMM más caras y complicadas. Consulta el caso práctico de Midwest PROTECH para descubrir cómo tu MSP también puede beneficiarse al probar Splashtop.
Prueba Splashtop Remote Support de forma gratuita (sin necesidad de tarjeta de crédito ni compromiso) o programa una demostración para obtener más información.