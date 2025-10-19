MSP - Soporte remoto de dispositivos no gestionados con Splashtop SOS

Los RMM pueden ser grandes herramientas para los MSP. Permiten a los MSP administrar todas las computadoras de sus clientes a través de una consola centralizada, lo que a menudo les da la capacidad de acceder remotamente a cualquiera de las computadoras para brindar soporte a distancia.
Sin embargo, una gran limitación de esto es que no todos los dispositivos del cliente se gestionan dentro de la cuenta RMM del MSP, especialmente los dispositivos personales y móviles. Sin embargo, los clientes a menudo esperan que su MSP sea capaz de proporcionar un soporte rápido a sus dispositivos cuando surge un problema.
Añadir más dispositivos a una cuenta RMM puede ser caro. Además, muchas herramientas de RMM no permiten el acceso a los dispositivos móviles.
Entonces, ¿cuál es la mejor solución si eres un MSP que quiere poder prestar soporte remoto a dispositivos no gestionados? La respuesta es Splashtop Remote Support.
¿Por qué los MSPs deberían usar Splashtop para prestar soporte remoto a ordenadores y dispositivos móviles no gestionados?
Obtendrás la mejor solución de soporte remoto
Lo último que quiere hacer un MSP es añadir otro gasto significativo, especialmente teniendo en cuenta que las herramientas RMM ya son muy caras. La buena noticia es que Splashtop es la solución de soporte remoto con la mejor relación calidad-precio. De hecho, Splashtop puede ahorrarte un 50 % o más en comparación con productos similares, ahorrándote cientos o incluso miles de dólares al año.
Además de los bajos costes que Splashtop que te ayudan a maximizar tus ganancias, Splashtop te permite prestar soporte a dispositivos ILIMITADOS bajo demanda, lo que significa que puedes escalar fácilmente tu negocio sin gastar una fortuna. Splashtop Remote Support se otorga por licencia de usuario simultáneo. Los equipos pequeños pueden compartir una licencia si solo uno necesita usarla a la vez.
Podrás acceder remotamente y apoyar cualquier dispositivo
Con Splashtop, puedes iniciar una conexión remota a cualquier dispositivo Windows, Mac, Android e iOS en el momento en que necesites ayuda. La mejor parte es que no se necesita ninguna configuración previa. No importa qué dispositivo tenga tu cliente, podrás prestarle soporte de forma remota.
(Controla de forma remota dispositivos Windows, Mac y Android. Acceso remoto a iPhone y iPad es solo de visualización)
Tendrás las mejores características además del acceso remoto rápido y seguro
Las funciones que incluyen la transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar, el chat, la grabación de sesiones, el reinicio remoto y reconectar, el wake-on-LAN remoto, la marca personalizada, la compatibilidad con múltiples monitores y más te ayudan a trabajar sin problemas en sesiones de acceso remoto para realizar el trabajo de forma rápida y sencilla.
Splashtop ofrece conexiones rápidas con calidad y sonido HD. Además, puedes estar seguro de que tus datos están protegidos con la infraestructura segura de Splashtop y las múltiples características de seguridad.
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