Los paquetes de Windows Installer (MSI) son fáciles de instalar en un solo dispositivo, pero una instalación silenciosa de Windows Installer en cientos de dispositivos necesita el comando correcto. Por suerte, como los paquetes de Windows Installer comparten un conjunto estándar de opciones de msiexec, los comandos principales son los mismos para todos los MSI.
Teniendo eso en cuenta, puedes ejecutar comandos de instalación silenciosa de msiexec en varios dispositivos. Sin embargo, como dice el refrán, el diablo está en los detalles. El nivel de visualización, el comportamiento de reinicio, el registro y otros factores pueden afectar a una instalación silenciosa de MSI y determinar si se realiza correctamente o falla. Y si falla, no aparece nada en pantalla, así que el código de salida y el registro son el único registro de lo que salió mal.
Entonces, ¿cómo podemos ejecutar correctamente instalaciones silenciosas de MSI? Veamos los modificadores que necesitas conocer, cómo instalar y desinstalar de forma silenciosa, cómo solucionar fallos comunes y más, para que puedas ejecutar instalaciones silenciosas de MSI eficazmente y con facilidad.
El comando de instalación msiexec para una instalación silenciosa de MSI
Primero, veamos el comando de instalación msiexec y qué significa cada parte. Para instalar paquetes MSI con cmd, abre un Símbolo del sistema con privilegios elevados y ejecuta este cmd de instalación msi:
msiexec /i "C:\Installers\App.msi" /qn /norestart /l*v "C:\Logs\App-install.log"
Por supuesto, si no entiendes la sintaxis de la línea de comandos, esto no significa nada para ti. Así que vamos a desglosarlo en partes más comprensibles:
/i instala el paquete. Este es el comando inicial que pone en marcha el proceso; asegúrate de poner después la ruta completa entre comillas para que los espacios en los nombres de las carpetas no rompan el comando.
/qn indica que el comando debe ejecutarse sin interfaz de usuario. También puedes usar /quiet como opción equivalente.
/norestart impide que Windows Installer reinicie el dispositivo después de que se complete la instalación, incluso si el paquete lo solicita. Esto ayuda a evitar que la instalación interrumpa el trabajo al reiniciar repentinamente los dispositivos de los usuarios finales.
/l*v escribe un registro detallado en la ruta indicada. Ten en cuenta que la carpeta a la que apunta ya debe existir.
Asegúrate de ejecutar el comando desde un Símbolo del sistema elevado, para que no tenga que pedir permisos. Una instalación silenciosa no puede mostrar una solicitud de UAC para pedir derechos de administrador; de lo contrario, no sería silenciosa.
¿Y si estás ejecutando PowerShell? Hay un script similar para eso, con algunas diferencias clave:
$p = Start-Process msiexec.exe -ArgumentList '/i "C:\Installers\App.msi" /qn /norestart /l*v "C:\Logs\App-install.log"' -Wait -PassThru $p.ExitCode
En este caso, el parámetro -Wait mantiene el script en espera hasta que finaliza la instalación, y -PassThru devuelve el código de salida.
Opciones de MSI para instalaciones silenciosas y no supervisadas
A continuación, veamos en detalle las opciones de MSI que necesitas conocer para las instalaciones silenciosas y no supervisadas. Microsoft documenta la lista completa en sus opciones estándar de la línea de comandos del instalador. Ten en cuenta que las opciones de msiexec no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, así que, tanto si escribes /QN como /qn, el resultado final será el mismo. La opción /quiet es a lo que la mayoría de la gente se refiere cuando habla de una instalación silenciosa de msiexec, y Microsoft la considera equivalente a /qn.
Podemos dividir los modificadores en tres grupos: visualización, reinicio y registro. Cada uno es una parte importante del proceso de instalación y determina cómo se ejecuta el comando.
Cambiar
Grupo
Qué hace
/quiet o /qn
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Sin interfaz de usuario en absoluto
/qn+
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Sin interfaz y, después, un cuadro de diálogo cuando finaliza la instalación
/passive
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Solo barra de progreso, no se necesita intervención del usuario
/qb
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Interfaz básica con una barra de progreso
/qb!
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Interfaz básica con el botón Cancel oculto
/norestart
Reiniciar
Nunca se reinicia después de la instalación
/promptrestart
Reiniciar
Pregunta al usuario si es necesario reiniciar
/forcerestart
Reiniciar
Siempre reinicia después de la instalación
/l*v "path"
Registro de eventos
Registro detallado de todo, escrito en esa ruta
/log "path"
Registro de eventos
Igual que /l* (toda la información excepto verbose y depuración adicional)
Si haces el despliegue en grandes flotas, /qn (o /quiet) con /norestart es una combinación habitual, mientras que los reinicios los gestiona la herramienta de despliegue. También te conviene usar /passive en instalaciones en las que el usuario deba ver el progreso.
Ten en cuenta que msiexec no tiene el modificador /s ni /silent, aunque los instaladores EXE sí lo tienen. Los instaladores EXE tampoco cuentan con un estándar compartido, por lo que pueden ser un poco más complicados.
Cómo configurar propiedades y transformaciones de MSI en una instalación silenciosa
Cuando quieras personalizar un paquete de aplicación, te conviene saber cómo configurar las propiedades y transformaciones de MSI. A menos que la línea de comandos establezca estas personalizaciones, una instalación silenciosa usará la configuración predeterminada del paquete, por lo que es importante saber qué debes configurar.
Cuando establezcas propiedades, estas irán después de los modificadores como PROPERTY=VALUE. Ten en cuenta que Windows Installer trata los nombres de las propiedades como mayúsculas, pero el valor conserva sus mayúsculas y minúsculas, y los valores que contienen espacios deben ir entre comillas. Como los nombres de las propiedades variarán según el paquete, te conviene consultar la documentación de implementación del proveedor para encontrarlos.
Por ejemplo, establecer propiedades de MSI puede verse así:
msiexec /i "C:\Installers\App.msi" /qn INSTALLDIR="D:\Apps\App" /l*v "C:\Logs\App-install.log"
Luego tenemos las transformaciones. Una transformación (archivo .mst) contiene un conjunto de cambios en el paquete para que puedan aplicarse directamente en lugar de añadirlos a la línea de comandos. Puedes usar la propiedad TRANSFORMS para agregarlas así:
msiexec /i "C:\Installers\App.msi" TRANSFORMS="C:\Installers\App.mst" /qn /l*v "C:\Logs\App-install.log"
Cómo desinstalar silenciosamente un MSI
Cuando quieras desinstalar silenciosamente un MSI, debería ser igual de sencillo que instalarlo. A menudo, los equipos de TI necesitan eliminar paquetes, ya sea para dejar espacio para un cambio de versión, limpiar dispositivos o quitar una instalación fallida.
El comando /x elimina un paquete y acepta las mismas opciones de visualización, reinicio y registro que los comandos de instalación. Esto funciona tanto con el archivo MSI original como con el código del producto, aunque este último resulta útil cuando el MSI original ya no está en el dispositivo.
Un comando de desinstalación silenciosa debería verse así:
msiexec /x "C:\Installers\App.msi" /qn /norestart /l*v "C:\Logs\App-uninstall.log"
O:
msiexec /x {PRODUCT-CODE-GUID} /qn /norestart /l*v "C:\Logs\App-uninstall.log"
Cómo leer los códigos de salida de msiexec
Cuando trabajes con msiexec, te conviene entender los códigos de salida. Cuando msiexec termina una tarea, devuelve un código de salida que los scripts y las herramientas de implementación leen para ver si el instalador funcionó, si algo salió mal o si es necesario reiniciar. Microsoft enumera todos los códigos en su referencia de mensajes de error de MsiExec.
Los códigos de salida de msiexec son:
Código de salida
Significado
Qué hacer
0
Éxito
Nada
3010
Correcto, es necesario reiniciar para finalizar
Programa un reinicio. Tratar como correcto
1641
Correcto, el instalador inició un reinicio
Tratar como correcto. Espera que el dispositivo se reinicie
1603
Error grave durante la instalación
Abre el registro detallado para encontrar la causa
1618
Ya hay otra instalación en curso
Espera y vuelve a intentarlo
En algunos casos, un script tratará cualquier código distinto de cero como un error. En esos casos, marcará los códigos 3010 y 1641 como errores, aunque la aplicación se haya instalado correctamente. Por lo tanto, te conviene comprobar el código de éxito antes de marcar una instalación como fallida; a veces solo hace falta reiniciar para completar la instalación.
Por qué falla una instalación MSI silenciosa y cómo solucionarlo
A veces, las instalaciones silenciosas fallan. Cuando esto ocurre, querrás saber por qué y cómo solucionarlo. Aunque una instalación silenciosa fallida no muestra nada al usuario, puedes investigar lo siguiente para obtener más información:
1. La instalación no se ejecutó con derechos de administrador
Una instalación silenciosa sigue necesitando derechos de administrador para ejecutarse, pero no puede pedir nada a los usuarios si faltan permisos. Asegúrate de ejecutar las instalaciones desde un Símbolo del sistema con privilegios elevados o una herramienta de implementación con derechos de administrador para no tener que preocuparte por la falta de permisos.
En Windows 10, el error 1925 puede indicar que faltan permisos de administrador.
2. La carpeta de registros no existe
Windows Installer no creará la carpeta para un archivo de registro. Si la ruta en /l*v apunta a una carpeta que no existe, el archivo de registro fallará. Asegúrate de guardar el registro en una carpeta que siempre exista, o crea una carpeta si es necesario.
3. Ya hay otra instalación en ejecución
Windows Installer solo puede ejecutar una instalación a la vez. Si obtienes el código de salida 1618, significa que el instalador está ocupado con otra aplicación. Por suerte, eso significa que solo tienes que esperar a que termine la otra instalación y luego volver a intentarlo.
4. La instalación encontró un error fatal
Si la instalación encontró un error, el código de salida por sí solo no te explicará cuál es. En ese caso, te conviene revisar el registro detallado para obtener más información. Por eso te conviene incluir /l*v en cada comando de instalación silenciosa, para que puedas revisar los registros si ocurre algo.
Ejecutar una instalación silenciosa de msiexec en muchos dispositivos
Si gestionas varios dispositivos remotos en el entorno de una empresa, necesitarás una forma de instalar aplicaciones y actualizaciones sin interacción del usuario. Puede que la misma aplicación tenga que llegar a cientos de dispositivos, así que un comando que funciona en una máquina de prueba es solo el principio.
Puedes ejecutar una instalación silenciosa de msiexec en varios dispositivos de varias formas, entre ellas:
Implementación de un MSI mediante Microsoft Intune
Si usas Microsoft Intune, puedes utilizarlo para implementar un MSI de dos maneras diferentes.
Intune puede implementar un MSI como una aplicación de línea de negocio (LOB), que solo acepta un argumento de línea de comandos. Si necesitas más, te convendrá usar la administración de aplicaciones Win32, donde el MSI se encapsula en un archivo .intunewin y tu comando msiexec se convierte en el comando de instalación de la aplicación.
Ten en cuenta que mezclar instalaciones de aplicaciones Win32 y LOB durante la inscripción en Windows Autopilot puede provocar errores de instalación, ya que ambas usan el servicio Trusted Installer al mismo tiempo.
Ejecutar instalaciones de forma remota con scripts o gestión de endpoints
Si no usas Intune, puedes ejecutar comandos mediante PowerShell, sesiones de acceso remoto o una herramienta de gestión de endpoints. Por ejemplo, Splashtop AEM (gestión autónoma de endpoints) puede ejecutar scripts y automatizar la gestión de parches en todos los endpoints gestionados, incluidas instalaciones silenciosas y actualizaciones programadas en horarios convenientes. Para obtener una guía completa, consulta nuestra guía sobre cómo instalar software silenciosamente en equipos remotos.
Dónde se acumula el trabajo
Ejecutar el comando es la parte fácil. La cantidad de aplicaciones y el trabajo que requiere cada una pueden dificultarlo.
Cada aplicación necesita sus propias propiedades y transformaciones, debe probarse en un dispositivo limpio, necesita una forma de confirmar que la instalación funciona, y así sucesivamente. Esto tiene que repetirse para cada versión nueva. Sin automatización, eso genera un flujo constante de trabajo manual, y un paquete sin probar puede provocar fallos en todos los dispositivos.
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