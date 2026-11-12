Muchas empresas confían en SCCM (Microsoft Configuration Manager) para distribuir aplicaciones a sus dispositivos Windows, tanto si están en las instalaciones como en remoto. Sin embargo, la implementación de aplicaciones en SCCM solo es tan fiable como el paquete y las reglas en las que se basa.
Si un modificador silencioso es incorrecto, la regla de detección no coincide con la aplicación o un código de retorno no está asignado, una instalación correcta puede notificarse como un error (o viceversa). Esto importa aún más ahora que Microsoft ha lanzado Configuration Manager versión 2609, la primera versión con una programación de una vez al año. Los equipos que siguen usando SCCM necesitan una distribución de aplicaciones que funcione de forma fiable con las funciones que ya tienen.
Teniendo esto en cuenta, veamos el empaquetado de aplicaciones en SCCM, cómo preparar e implementar aplicaciones y cómo los métodos de detección y los códigos de retorno determinan lo que informa SCCM.
¿Qué es el empaquetado de aplicaciones en SCCM?
El empaquetado de aplicaciones es el trabajo que se realiza para preparar una aplicación antes de que SCCM intervenga. Esto incluye configurar los comandos de instalación y desinstalación, habilitar la instalación silenciosa, añadir configuraciones y determinar cómo verificar la instalación. Para obtener una visión más general, consulta qué es el empaquetado de aplicaciones.
A continuación, SCCM implementa la aplicación preparada. La almacena como una aplicación con uno o varios tipos de implementación, copia el contenido a los puntos de distribución e indica a los clientes cuándo y cómo instalarla utilizando los archivos y reglas que proporcionaste.
Ten en cuenta que SCCM solo puede aplicar lo que le proporciones. Por eso, es importante preparar correctamente la aplicación con las reglas y los ajustes que necesitas, ya que gran parte de la fiabilidad de la instalación se decide antes de que se abra el asistente Crear aplicación.
Aplicaciones vs. paquetes y programas en SCCM
Con toda esta terminología dando vueltas, es fácil que resulte un poco confuso: ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de aplicaciones, paquetes y programas? Podemos desglosar las diferencias así:
Atributo
Aplicación
Paquete y programa
Sabe si la aplicación está instalada
Sí, mediante un método de detección
Sin método de detección
Varios métodos de instalación
Sí, uno o más tipos de implementación seleccionados por requisitos
Una línea de comandos por programa
Dependencias y reemplazos
Compatible
Ejecutar primero otro programa
Ideal para
Software que instalas, actualizas y mantienes en conformidad
Herramientas de administración, scripts puntuales, scripts recurrentes
Dadas estas diferencias, Microsoft sugiere usar paquetes y programas para herramientas que no instalan una aplicación, scripts de un solo uso y scripts recurrentes. Para el software que instalas y mantienes actualizado, las aplicaciones son la mejor opción. Si tienes paquetes antiguos, Package Conversion Manager puede convertirlos en aplicaciones.
Cómo empaquetar una aplicación para SCCM
Cuando empaquetas una aplicación para SCCM, hay algunos pasos clave que te conviene seguir. Incluir todos los comandos, wrappers y reglas que necesitas para una instalación correcta ayudará a garantizar una implementación fluida, pero omitir un paso puede causar problemas de instalación o de informes.
Identifica el tipo de instalador: Puede ser un MSI, un EXE de configuración o un EXE que contiene un MSI; sea cual sea, afectará a todo lo que viene después. Nuestra guía sobre instaladores MSI vs EXE explica cómo distinguirlos.
Encuentra los comandos de instalación y desinstalación silenciosas: La forma de encontrar estos comandos varía según el tipo de instalador. Todos los MSI usan los mismos modificadores, mientras que los modificadores de EXE dependen de la herramienta con la que se creó el instalador. Consulta nuestra guía de instalación silenciosa de msiexec y nuestra guía de instalación silenciosa de EXE.
Decide si debes encapsularlo: Puedes usar un envoltorio de PowerShell App Deployment Toolkit (PSADT) para añadir avisos de cierre de aplicaciones, aplazamientos y un registro coherente cuando el instalador lo necesite. Nuestra guía de PSADT explica cómo funciona el kit de herramientas.
Crea una carpeta de origen limpia: Cuando creas una aplicación basada en MSI, SCCM importa todos los archivos de esa carpeta y los envía a los puntos de distribución, así que asegúrate de que la carpeta solo tenga lo que la instalación necesita. Microsoft prueba SCCM con hasta 20.000 archivos por aplicación.
Registra qué demuestra que la aplicación está instalada: Necesitarás algo que indique que la aplicación está instalada, como el código de producto MSI, un archivo con versión o un valor del registro. Esto se convierte en el método de detección para verificar la instalación en todos los endpoints.
Prueba el comando como SYSTEM en un equipo limpio: Probar la instalación y desinstalación antes de implementarla en todos los dispositivos es esencial para detectar cualquier problema antes de que llegue a serlo. Ten en cuenta que una aplicación que se instala con la línea de comandos indicada en el contexto del sistema generalmente se instalará mediante SCCM.
Implementación de aplicaciones en SCCM paso a paso
Empaquetar una aplicación para SCCM es el primer paso, pero después tienes que implementarla. Implementar la aplicación también requiere unos pocos pasos, pero se convierte en un proceso sencillo una vez que te acostumbras:
Crea la aplicación: Puedes hacerlo yendo a la Biblioteca de software, luego ve a Gestión de aplicaciones → Aplicaciones y selecciona Crear aplicación. Para un MSI, puedes dejar que SCCM lea el archivo. Para un setup EXE o un wrapper de PSADT, en cambio, tendrás que elegir Instalador de scripts e introducir los detalles manualmente.
Configura el contenido del tipo de implementación: En este paso, introducirás los comandos de instalación y desinstalación, y un comando de reparación si la aplicación admite uno. Asegúrate de que la ubicación del contenido apunte a tu carpeta de origen limpia.
Añade el método de detección: Los métodos de detección pueden incluir detección basada en reglas o detección mediante scripts para buscar determinados indicadores de que una aplicación se ha instalado correctamente. El método de detección concreto que debes usar variará según la aplicación.
Configura la experiencia del usuario: Esto incluye una variedad de ajustes, como si instalas para el sistema o para el usuario, el requisito de inicio de sesión, la visibilidad del programa (te convendrá usar Hidden para instalaciones silenciosas) y el tiempo máximo de ejecución.
Añade requisitos y dependencias: Los requisitos determinan qué dispositivos reciben cada tipo de implementación, mientras que las cadenas de dependencias admiten hasta cinco niveles.
Distribuye el contenido: Envía todo a puntos de distribución o a un grupo de puntos de distribución para que pueda llegar a los dispositivos previstos.
Implementar en una colección: Elige Install y luego Available (para que los usuarios puedan instalar desde Software Center) o Required (para que se instale automáticamente en la fecha límite). No olvides establecer la hora de disponibilidad y la fecha límite para asegurarte de que se implemente dentro del plazo previsto.
Haz pruebas antes de la implementación completa: Antes de implementar la aplicación, ejecuta implementaciones simuladas en un grupo piloto para probar la detección, los requisitos y las dependencias sin instalarla. Si todo está correcto, puedes usar implementaciones por fases para desplegarla en etapas según criterios de éxito.
Supervisa las implementaciones: Controla el despliegue yendo a Supervisión → Implementaciones y revisa los resultados para asegurarte de que todo funcione como se espera antes de implementarlo en un grupo más amplio de dispositivos.
Ten en cuenta que SCCM establece automáticamente una implementación de desinstalación como Obligatoria, y no puedes cambiarla. En los dispositivos que estaban apagados en la fecha límite, puedes retrasar opcionalmente la aplicación con un período de gracia de 1 a 120 horas, que configuras en los ajustes del cliente y luego activas para cada implementación.
Cómo funcionan los métodos de detección de SCCM
La detección es la forma en que SCCM confirma si una aplicación está instalada. El cliente de SCCM busca una señal de que la aplicación está presente antes de instalar nada, para no reinstalar una aplicación que ya está ahí, y vuelve a comprobarlo después para confirmar que la instalación funcionó. Los métodos de detección adoptan una de estas dos formas:
Detección basada en reglas
Con la detección basada en reglas, el cliente de SCCM comprueba el sistema de archivos (un archivo o carpeta), el registro (una clave o valor) o un código de producto de Windows Installer. Si se cumple la regla, SCCM considera que la aplicación está instalada.
Puedes combinar varias cláusulas con “Y” o “O” y agruparlas para crear una lógica más compleja. Uses la que uses, haz que la regla busque algo que cambie con cada versión, como el código del producto o la versión del archivo, para que una instalación anterior no se identifique como actual.
Detección mediante script
La detección mediante scripts te permite escribir la comprobación en PowerShell, VBScript o JScript (hasta 32 KB). SCCM lee tanto el código de salida del script como su salida: la aplicación solo se considera instalada cuando el script finaliza con 0 y escribe algo en STDOUT. Un código de salida 0 sin salida significa que no está instalada, y cualquier código de salida distinto de cero deja el estado como desconocido. En la práctica, escribe salida solo cuando se encuentre la aplicación y finaliza siempre con 0.
Código de salida
STDOUT
STDERR
Estado de detección
0
Tiene salida
Cualquiera
Instalado
0
Vacío
Vacío
No instalado
0
Vacío
Tiene salida
Desconocido
Distinto de cero
Cualquiera
Cualquiera
Desconocido
Cuándo se ejecuta la detección
SCCM comprueba la detección antes de instalar la aplicación y luego vuelve a comprobarla justo después. Si no se encuentra la aplicación después de la instalación, SCCM informa del error 0x87D00324, aunque el software esté en el dispositivo. La sección de solución de problemas de abajo explica cómo solucionarlo.
Códigos de retorno de SCCM y comportamiento de reinicio
Cuando un instalador termina, devuelve un código de salida, y SCCM usa la lista de códigos de retorno del tipo de implementación para decidir si la instalación se completó correctamente, necesita reiniciarse o debe volver a intentarse. Conocer estos códigos también ayuda a los equipos de TI a interpretar los resultados y solucionar problemas.
Los códigos pueden significar:
Correcto (sin reinicio): La aplicación se instaló correctamente y no es necesario reiniciar.
Error (sin reinicio): No se pudo instalar la aplicación.
Reinicio forzado: La aplicación se instaló, pero el dispositivo necesita reiniciarse para finalizar. No se instalará nada más hasta después del reinicio.
Reinicio suave: La aplicación se instaló y el dispositivo necesita reiniciarse. Mientras tanto, pueden continuar otras instalaciones.
Reintento rápido: Hay otra instalación en curso, así que la instalación tiene que esperar a que termine. El cliente volverá a intentarlo cada dos horas, hasta 10 veces
SCCM añade estos códigos de retorno predeterminados cuando creas un tipo de implementación:
Código
Windows Installer (MSI)
Instalador de scripts
0
Éxito
Éxito
1707
Éxito
No añadido
3010
Reinicio parcial
Reinicio parcial
1641
Reinicio completo
Reinicio completo
1618
Reintento rápido
Reintento rápido
Cualquier otro código distinto de cero cuenta como error, a menos que lo añadas. Por ejemplo, si un instalador devuelve 1 en lugar de 0 cuando se completa correctamente, añade 1 como Éxito (sin reinicio) para que SCCM lo interprete correctamente.
Las instalaciones encapsuladas también necesitan que se asignen sus códigos. Cuando un usuario pospone una instalación de PSADT, el kit de herramientas devuelve su código de aplazamiento, 1602 de forma predeterminada. Cámbialo a 1618 o añade 1602 como código de reintento rápido para que SCCM lo intente de nuevo en lugar de registrar un fallo. Nuestra guía de PSADT explica los aplazamientos con más detalle.
No lo olvides: la configuración del comportamiento posterior a la instalación del tipo de implementación determina si SCCM reinicia el dispositivo, si lo reinicia el instalador o si no se produce ningún reinicio.
Cómo solucionar un error en la implementación de una aplicación de SCCM
Si falla la implementación de tu aplicación de SCCM, no hace falta que entres en pánico. Puedes resolver rápidamente los problemas comunes con un poco de diagnóstico para identificarlos y mitigarlos.
"No se detectó la aplicación después de que se completara la instalación" (0x87D00324)
Este error significa que la instalación se ejecutó, pero el método de detección no encontró la aplicación. En este caso, revisa AppDiscovery.log y CIAgent.log, y luego compara la regla de detección con lo que el instalador realmente escribió.
"La aplicación seguía detectándose después de completarse la desinstalación" (0x87D00325)
Este error significa que la desinstalación terminó, pero la detección sigue encontrando la aplicación. Consulta AppEnforce.log para confirmar qué comando de desinstalación se ejecutó; después, consulta AppDiscovery.log para ver qué sigue encontrando la detección y compáralo con la regla de detección.
La instalación falla solo a través de SCCM
Si la instalación está fallando a través de SCCM, prueba a ejecutar el comando exacto como SYSTEM en un equipo de prueba para ver si allí funciona. Comprueba también los modificadores silenciosos, ya que puede que el instalador esté esperando que alguien introduzca datos cuando no hay nadie para hacerlo.
La implementación nunca se inicia en algunos dispositivos
Si el tiempo máximo de ejecución permitido del tipo de implementación es más largo que la ventana de mantenimiento del dispositivo, la implementación no se iniciará. Para solucionarlo, acorta el tiempo de ejecución o amplía la ventana de mantenimiento.
Situación de la implementación de aplicaciones con SCCM en 2026
Esto nos lleva al estado actual de SCCM. La versión 2609 está disponible para todos los clientes desde el 26 de octubre de 2026 y se aplica a los sitios que ejecutan la versión 2503 o posterior. También es la primera versión con un nuevo calendario: Microsoft ahora lanza una actualización de SCCM al año, con un enfoque en la seguridad y la estabilidad, y ha dicho que la nueva innovación se produce en Intune.
Muchos equipos también usan SCCM e Intune juntos mediante la coadministración. Cuando la carga de trabajo de las aplicaciones cliente pasa a Intune, las aplicaciones implementadas desde Intune aparecen en Company Portal, mientras que las aplicaciones implementadas desde SCCM permanecen en Software Center.
El trabajo de empaquetado que haces para SCCM sigue siendo útil si pasas las aplicaciones a Intune. Una instalación silenciosa limpia, una lógica de detección fiable y códigos de retorno asignados son los mismos elementos que necesita una aplicación Win32 de Intune, aunque tendrás que configurarlos de nuevo en Intune, donde algunas cosas funcionan de forma un poco distinta (por ejemplo, todas las reglas de detección manual deben coincidir). Nuestra guía de la herramienta Intune Win32 Content Prep Tool cubre esa parte.
Cómo Splashtop Agentic Packr acelera el empaquetado de aplicaciones de SCCM
Empaquetar aplicaciones correctamente es esencial, pero también puede ser una tarea manual repetitiva que lleva mucho tiempo. Por suerte, no tiene por qué serlo si cuentas con una herramienta como Splashtop Agentic Packr.
Agentic Packr es una herramienta impulsada por IA que automatiza el empaquetado de aplicaciones. Lee el instalador, identifica los modificadores de instalación silenciosa, redacta las reglas de detección y requisitos, y crea el paquete, sin necesidad de scripts manuales ni experiencia en empaquetado. Los paquetes se crean sobre PSADT, por lo que los administradores pueden abrirlos, revisarlos y ajustarlos según sea necesario. Cada paquete se valida, analiza y prueba en una máquina virtual limpia, con una scorecard de QA y un registro de ejecución que los administradores de TI pueden revisar y aprobar antes de implementar aplicaciones.
Una vez que Splashtop Agentic Packr empaqueta la aplicación, puedes agrupar sus acciones de instalación, actualización y desinstalación para implementarlas con SCCM o ejecutarlas manualmente en cualquier equipo Windows. Además, cada vez que se lanza una nueva versión de la aplicación, Agentic Packr puede detectarla y crear un paquete actualizado automáticamente, para que los equipos de TI no tengan que volver a empaquetar cada nueva versión a mano.
Empaqueta aplicaciones una vez e implántalas con confianza en SCCM
La implementación de aplicaciones en SCCM comienza con un paquete probado, una detección precisa y códigos de retorno claramente definidos. Con eso en marcha, las aplicaciones y actualizaciones llegan a los dispositivos que las necesitan, y SCCM informa de lo que realmente ocurrió.
Splashtop Agentic Packr se encarga de gran parte de ese trabajo de preparación, desde encontrar modificadores de instalación silenciosa hasta redactar reglas de detección y probar cada compilación, para que los equipos de TI dediquen menos tiempo al empaquetado y más a gestionar la propia implementación.
¿Quieres ver cómo Splashtop Agentic Packr te ayuda a empaquetar aplicaciones de forma eficiente y segura? Descúbrelo todo hoy mismo.