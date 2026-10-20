Cuando tienes una aplicación que desplegar en varios dispositivos, el proceso no es tan sencillo como hacer clic en «instalar» y darlo por terminado. Antes de que una aplicación llegue a un dispositivo, alguien tiene que encontrar sus parámetros de instalación, escribir la lógica de instalación y desinstalación, crear una regla de detección y probar la aplicación. Solo entonces podrán subirla.
Además, esto no es un trabajo puntual. Sucede con cada nueva aplicación y de nuevo con cada actualización, así que, con la enorme cantidad de aplicaciones que usan las empresas, el trabajo se acumula rápidamente. El empaquetado de aplicaciones con IA ha surgido como una forma de seguir el ritmo, lo cual importa porque muchas actualizaciones incluyen parches de seguridad que no puedes pasar por alto.
Sin embargo, el término puede ser ambiguo. Se usa para todo, desde pedirle a un chatbot un modificador hasta dejar que sistemas impulsados por IA gestionen todo el flujo de trabajo.
Con esto en mente, veamos la gestión de aplicaciones de IA, cómo funcionan los flujos de trabajo agénticos, dónde deben seguir teniendo el control las personas y qué debes buscar en las herramientas de gestión de aplicaciones de IA.
¿Qué es la gestión de aplicaciones de IA?
El empaquetado de aplicaciones con IA utiliza IA para convertir un instalador en un paquete listo para desplegar. Esto incluye identificar el tipo de instalador y los comandos silenciosos, generar la lógica de instalación y desinstalación, probar los resultados y preparar el paquete para las herramientas de despliegue.
Normalmente, el empaquetado de aplicaciones de IA se divide en tres niveles de automatización:
1. Empaquetado asistido por IA
El empaquetado asistido por IA es el nivel más básico del empaquetado de aplicaciones con IA. Aquí, un administrador pide ayuda a una herramienta asistente de IA con una parte del trabajo, como redactar un script de despliegue, en lugar de delegar todo el proceso. Con el empaquetado asistido por IA, el administrador sigue ejecutando cada paso, revisa el resultado, prueba la aplicación para asegurarse de que funciona como se espera, etc. La herramienta de IA respalda el flujo de trabajo, pero no lo cambia ni lo controla.
2. Automatización del empaquetado mediante scripts
El siguiente nivel añade más automatización al proceso de empaquetado. Con la automatización del empaquetado mediante scripts, escribes reglas, plantillas o recetas para cada aplicación y luego las ejecutas automáticamente. Esto te ayuda a implementar la misma aplicación en varios dispositivos mediante un proceso coherente y repetible, pero aún tienes que ajustarlo manualmente para nuevas aplicaciones o instaladores cuyo comportamiento cambie.
3. Empaquetado de aplicaciones agénticas
El empaquetado agentic de aplicaciones significa que un agente de IA lleva el paquete a lo largo de todo el flujo de trabajo, lo que incluye leer el instalador, decidir cómo empaquetarlo, crear el paquete, probarlo e informar de los resultados. En lugar de basarse en un script o una receta, el agente de IA determina los pasos para cada nuevo instalador.
Este es el nivel de empaquetado de aplicaciones con IA en el que nos centraremos.
Por qué la velocidad de empaquetado afecta a la velocidad de aplicación de parches
El empaquetado de aplicaciones se sitúa entre el momento en que un proveedor lanza una actualización y el momento en que esa actualización llega a tus dispositivos. Las actualizaciones de aplicaciones de terceros no pueden llegar a los dispositivos hasta que se vuelven a empaquetar y se prueban, así que, cuando la cola de empaquetado se acumula, las actualizaciones de seguridad vitales pueden quedarse en espera más tiempo del que es seguro.
Además, el conocimiento sobre empaquetado a menudo recae en solo una o dos personas. Si están ocupados con otro trabajo, fuera de la oficina o no disponibles por cualquier otro motivo, todo se retrasa.
Estos retrasos pueden provocar graves riesgos de seguridad. Según el Informe de investigaciones de filtraciones de datos de Verizon de 2026, los atacantes explotaron una vulnerabilidad para obtener acceso en casi un tercio de las filtraciones. De las vulnerabilidades de la lista de vulnerabilidades explotadas conocidas de CISA que se encontraron en los entornos de las organizaciones, solo alrededor de una cuarta parte se corrigieron por completo, y la mediana del tiempo hasta la corrección completa fue de 43 días.
Existe una necesidad clara de aplicar parches de forma más eficiente, y un empaquetado rápido y repetible puede acortar el tiempo entre la publicación del parche y su implementación.
Cómo funciona un flujo de trabajo agéntico de empaquetado de aplicaciones
Dicho esto, la pregunta sigue siendo: ¿cómo funciona exactamente el empaquetado de aplicaciones agentic? El empaquetado de aplicaciones con IA tiene un flujo de trabajo sencillo, que empieza cuando se selecciona una aplicación y continúa hasta su implementación:
Obtén la aplicación: Primero, el agente de IA extrae el instalador y recopila detalles, como el nombre, la versión y el editor, de un catálogo público o parte de un instalador personalizado o interno.
Analiza el instalador: A continuación, el agente identifica el tipo de instalador (MSI, EXE, etc.) y determina los comandos de instalación y desinstalación silenciosas. Los administradores suelen hacer este paso manualmente, pero un buen agente de IA puede identificarlo rápidamente.
Crea el paquete: Con la información en la mano, el agente genera la lógica de instalación y desinstalación en un marco estándar, como PowerShell App Deployment Toolkit (PSADT). Esto también incluye reglas de detección para indicar a la herramienta de implementación si la aplicación está instalada, de modo que pueda verificar que la instalación se ha realizado correctamente.
Prueba en una máquina limpia: El agente de IA instala, detecta y desinstala el paquete en una máquina virtual limpia y captura los registros, para que los problemas aparezcan antes de un despliegue más amplio.
Analiza y genera informes: Después de probar la aplicación o actualización, el agente ejecuta un análisis de seguridad del paquete y resume los resultados para su revisión.
Preparar para la implementación: Por último, el agente de IA empaqueta la aplicación para su implementación. Esto puede hacerse mediante una herramienta de implementación, como una aplicación Win32 para Microsoft Intune, o como un paquete que puede ejecutarse manualmente o implementarse a través de SCCM.
Mantenlo actualizado: Una vez que la aplicación se ha implementado, aún debe mantenerse actualizada. El agente detecta nuevas versiones y vuelve a crear el paquete cuando se publica una, para que las actualizaciones se implementen con rapidez sin esperar a que alguien note que está disponible.
Donde TI mantiene el control
Sin embargo, pese a todas las ventajas de la automatización impulsada por IA, el toque humano sigue siendo necesario. TI debe mantener el control, incluida la revisión de los resultados y la decisión sobre lo que se publica. El agente de IA puede encargarse del trabajo repetitivo, pero las personas siempre tienen la última palabra.
Esto incluye:
Resultados de las pruebas antes de publicar: Los administradores deben poder ver todos los resultados de las pruebas antes de que nada se publique. Esto incluye si la instalación, la detección y la desinstalación se completaron correctamente, junto con los registros de las pruebas, para que se puedan revisar y verificar.
Resultados del análisis de seguridad: Cada paquete debe incluir los resultados del análisis de seguridad, especialmente en las aplicaciones extraídas de fuentes públicas, para ayudar a confirmar que son seguras.
Resultado legible y editable: Los administradores pueden abrir, revisar y ajustar paquetes creados sobre un marco abierto, como PSADT. En cambio, es más difícil confiar en un resultado que no se puede inspeccionar.
Acceso basado en roles: Los administradores deben tener control total sobre quién puede empaquetar, quién puede publicar y quién solo puede ver actualizaciones, resultados de pruebas y otra información.
Un registro de auditoría: los equipos de TI y los administradores deberían poder revisar los registros de cada trabajo de empaquetado y acción para facilitar la resolución de problemas y la preparación para auditorías.
Controles de implementación y de usuario final: Mantener el control sobre la implementación y sobre lo que los usuarios pueden ajustar es igual de importante. Empieza implementándolo en un grupo pequeño y define cómo se notifica a los usuarios, si pueden posponer la actualización y cómo se gestionan los reinicios.
Qué buscar en una herramienta de empaquetado de aplicaciones con IA
Más allá de los controles de revisión tratados antes, la herramienta adecuada de gestión de aplicaciones de IA debe ajustarse a la forma de trabajar de tu equipo, incluido el equilibrio adecuado entre automatización y aprobación manual, los dispositivos en los que se implementa y mucho más.
Ten en cuenta lo siguiente al evaluar herramientas de empaquetado de aplicaciones con IA:
¿Qué aplicaciones puede empaquetar? Una buena herramienta de empaquetado de aplicaciones con IA agéntica debe poder gestionar todas las aplicaciones que usas, incluidas las aplicaciones estándar del catálogo y tus propios instaladores personalizados o internos. Las aplicaciones personalizadas suelen ser las más difíciles de empaquetar manualmente, por lo que es esencial que la herramienta pueda gestionarlas.
¿Dónde puede implementarse? La herramienta debe poder funcionar en los dispositivos y con el software de implementación que utilizas. Consulta la compatibilidad para ver con qué herramientas funciona, como Intune, SCCM o dispositivos no gestionados por ninguno de los dos.
¿Cómo gestiona las actualizaciones? El empaquetado agentic de aplicaciones debe gestionar tanto las implementaciones iniciales como las actualizaciones. Comprueba si la herramienta detecta nuevas versiones y vuelve a crear paquetes automáticamente, o si alguien tiene que iniciar cada actualización.
¿El agente hace todo el trabajo? No todos los agentes están diseñados para gestionar el flujo de trabajo de principio a fin. Comprueba si analiza, crea y prueba por sí solo, o si solo redacta scripts para que un administrador los termine.
¿Encaja con tu configuración de identidad y acceso? La facilidad y comodidad del empaquetado de aplicaciones con agentes no debe ir en detrimento de la seguridad. Asegúrate de que pueda usar el inicio de sesión y el aprovisionamiento de usuarios a través de tu proveedor de identidad actual, para que las cuentas sigan siendo seguras y estén autenticadas.
¿Qué tan rápido puedes probarla? Probar una herramienta es una buena forma de asegurarte de que cubrirá tus necesidades. Comprueba si el proveedor ofrece una prueba para que puedas probarla con aplicaciones reales antes de decidirte.
Cómo Splashtop Agentic Packr gestiona el empaquetado de aplicaciones con agentes
El empaquetado de aplicaciones agentic puede ayudar a las organizaciones a llevar aplicaciones y actualizaciones a los dispositivos más rápido, siempre que la herramienta en la que se basa encaje con el flujo de trabajo y los controles mencionados arriba. Y eso nos lleva a Splashtop Agentic Packr, una herramienta de empaquetado e implementación de aplicaciones impulsada por IA para equipos de TI modernos.
Splashtop Agentic Packr empaqueta, prueba e implementa aplicaciones a través de Microsoft Intune, SCCM y más, reduciendo el esfuerzo manual mientras refuerza la gobernanza. Automatiza y ejecuta seis pasos clave:
Obtener metadatos
Analiza el instalador
Crear un paquete PSADT
Prueba en una máquina virtual limpia
Crear el paquete de Intune
Publica en Intune.
Con Splashtop Agentic Packr, el agente lee los instaladores y redacta reglas de detección, lo que evita que los administradores tengan que escribir scripts manualmente para cada aplicación. Puede empaquetar aplicaciones de terceros verificadas desde un catálogo de WinGet, junto con otras aplicaciones mediante el ID de paquete de Chocolatey o WinGet, o desde un instalador personalizado. Los administradores pueden publicar en endpoints gestionados con una conexión a Intune de un solo clic y hacer seguimiento del estado de implementación por dispositivo, o agrupar aplicaciones para desplegarlas con SCCM o manualmente en cualquier equipo Windows.
Los administradores mantienen el control en todo momento. Cada paquete se prueba en una máquina virtual limpia y se somete a un análisis de seguridad, y los administradores revisan una tarjeta de puntuación de QA y los registros antes de que se publique nada. Como los paquetes se crean en PSADT, también se pueden abrir, revisar y ajustar según sea necesario.
Cuando Splashtop Agentic Packr detecta una nueva versión de la aplicación, crea automáticamente un nuevo paquete. Los administradores también pueden personalizar ajustes, incluidas las notificaciones, los aplazamientos, los avisos de reinicio, los períodos de gracia y más. El control de acceso basado en roles integrado, el inicio de sesión con Microsoft Entra ID y el aprovisionamiento de usuarios, así como los eventos de auditoría, mantienen bajo control el acceso y la actividad.
Dedica menos tiempo a empaquetar aplicaciones con Splashtop Agentic Packr
Aunque cada aplicación y actualización requiere empaquetado, eso no debería retrasar la implementación de parches. El empaquetado de aplicaciones con agentes acelera el proceso al permitir que un agente de IA se encargue de ello, mientras los administradores mantienen el control y la última palabra sobre todas las versiones.
Como resultado, los paquetes se pueden probar a fondo antes de llegar a los usuarios, los dispositivos se actualizan más rápido y los administradores recuperan tiempo para otros trabajos urgentes. Con una herramienta de empaquetado de aplicaciones con IA como Splashtop Agentic Packr, puedes empaquetar, probar e implementar cada aplicación y actualización con menos trabajo manual.
¿Quieres saber más sobre Splashtop Agentic Packr? Descubre hoy lo que puede hacer por ti.