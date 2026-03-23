Mark Lee sobre las prioridades de seguridad de la WFH

El genio del trabajo desde casa salio de la botella: Ahora, ¿cómo se añade la seguridad?
Las crisis tienen una forma de cambiar las prioridades rápido. Cuando la pandemia COVID-19 golpeó, las empresas que esperaban que sus trabajadores se presentaran en un lugar determinado para hacer su trabajo, de repente se adaptaron para permitir que la mayoría o todos sus empleados trabajaran desde casa.
Anteriormente algunas empresas actuaban reservadamente a la hora de permitir que la gente trabajara desde casa -miedos sobre la seguridad corporativa, preocupación de que los empleados fuera de vista fueran menos productivos, dudas sobre la tecnología implicada- todo fue dejado alado ante la crisis de la pandemia.
Y así el genio del trabajo desde casa salió disparado de su botella... Curiosamente, a las empresas no les entusiasmaría volver a meterlo en la botella, aunque pudieran.
He aquí por qué ⬇
La productividad no sólo no se está colapsando, sino que en muchos casos es más alta que antes.
Los costosos recursos en sitio, como las estaciones de trabajo de profesionales, pueden aprovecharse las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por personas que acceden a ellos en diferentes zonas horarias o turnos.
Menos empleados en el lugar significa que las empresas pueden reducir los costos de sus instalaciones.
Los trabajadores reducen drásticamente el tiempo y los costos de sus viajes, lo que también tiene efectos ambientales positivos.
A las empresas les puede resultar más fácil atraer y retener a los trabajadores, especialmente a los milenials, que aprecian mejor el equilibrio entre vida-trabajo y que pueden disfrutar trabajando desde casa.
¿La seguridad de la WFH se quedó atrás?
En su prisa por poner en marcha estrategias de trabajo desde casa en condiciones de crisis, muchas organizaciones no se dieron el lujo de dar prioridad a importantes cuestiones de infraestructura y seguridad. A menudo recurrieron a las redes privadas virtuales (VPN), al protocolo de escritorio remoto de Microsoft (RDP) o a la computación en red virtual (VNC), todo ello notoriamente difícil y que requiere mucho tiempo para su implementación, configuración, gestión y ampliación, especialmente con rapidez. O adoptaron diversas herramientas de videoconferencia y colaboración en las que los problemas de seguridad y privacidad no han sido totalmente investigados. Ahora que parece que trabajar desde casa podría convertirse en una nueva norma, es hora de dar un paso atrás y volver a examinar la infraestructura y las herramientas de trabajo a distancia para asegurarse de que funcionen como se necesita a largo plazo.
La prioridad número uno debe ser la seguridad.
Ya hay preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad que han causado que escuelas y empresas, incluyendo Tesla, prohíban el uso de la videoconferencia de Zoom. Y aunque las VPN hacen alarde de sus capacidades de seguridad, la realidad es que la seguridad de las VPN depende de dispositivos emitidos por la empresa, así como de la actualización manual de la infraestructura y los programas. En marzo de 2020, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) advirtió: "Como las VPN operan 24/7, las organizaciones son menos propensas a mantenerlas actualizadas con las últimas actualizaciones de seguridad y parches."
Para decirlo de manera más sencilla, asumir que las VPN son la mejor manera de permitir que los empleados trabajen desde casa es en realidad incorrecto. Peligrosamente incorrecto. De hecho, el VPN heredado nunca fue diseñado ni optimizado para el acceso remoto al escritorio.
¿Cuál es la alternativa?
---> Soluciones diseñadas específicamente para el acceso remoto y, en particular, soluciones de acceso remoto que ofrezcan la sólida seguridad que las organizaciones necesitarán a medida que aumente el número de personas que trabajan desde casa.
Esto es lo que deberías buscar ⬇
Capacidad de inicio de sesión único (SSO), asegurando que las contraseñas de los empleados cumplan con los requisitos de cumplimiento y seguridad.
Autenticación de dispositivos; la mayoría de las VPNs no tienen esta capacidad
Autenticación multifactorial
Soporte para BYOD (trae tu propio dispositivo) en lugar de requerir que los usuarios remotos usen dispositivos emitidos por la compañía para garantizar la seguridad.
La capacidad de "clic y conectar", a diferencia de la complicada configuración, largos tiempos de conexión y a menudo un rendimiento lento de las soluciones basadas en VPN.
Actualizaciones automatizadas de infraestructura y software, porque depender de la actualización manual, como lo piden las VPN, no sólo expone los riesgos de seguridad sino que también causa problemas de tiempo de inactividad y de compatibilidad.
Solución de alto rendimiento y baja latencia capaz de soportar la transmisión de vídeo HD, mejorando así la productividad del usuario.
Escalabilidad rápida y fácil para miles de usuarios
No es necesario instalar hardware de gateway en cada sitio remoto.
La capacidad de la TI para controlar las transferencias de archivos y la impresión a distancia (es decir, para deshabilitar o habilitar)
Registros (logs) fáciles de entender, registro de sesiones y fácil supervisión y presentación de informes.
No le sorprenderá saber que los productos de acceso remoto y soporte remoto de Splashtop ofrecen todos estos criterios y mucho más.
No diseñamos las soluciones Splashtop con esta pandemia en mente. Pero siempre hemos visto nuestro enfoque de acceso remoto como una herramienta importante para que los individuos y las organizaciones permanezcan flexibles y preparados para ofrecer continuidad en sus negocios frente a todo tipo de desafíos.
Con COVID-19, el genio del trabajo desde casa está definitivamente fuera de la botella. Le invitamos a descubrir más sobre cómo las poderosas soluciones de acceso remoto Splashtop pueden no sólo ayudar a hacer frente a esta tormenta inmediata, sino también a hacer que el trabajo desde casa sea una parte positiva de las organizaciones exitosas mucho después de que esta crisis pandémica haya terminado.
Mark Lee,
Chief Evangelist, Splashtop Inc.