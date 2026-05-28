Red Hat Linux Remote Desktop – Acceso Remoto RHEL

Accede remotamente a las computadoras de RHEL. Escritorio remoto para computadoras Linux con RHEL 7.3-8.1. Acceso desde cualquier ordenador, tableta o dispositivo móvil. ¡Pruébelo gratis hoy!
En el entorno de trabajo actual, cada vez más móvil y distribuido, es esencial contar con un acceso remoto fiable a tus sistemas Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Ya sea que estés trabajando desde casa, viajando o gestionando sistemas de forma remota, poder acceder y controlar tus máquinas RHEL desde cualquier ubicación garantiza que puedas mantenerte productivo y receptivo.
Splashtop ofrece una potente solución para el acceso remoto de escritorio a los sistemas RHEL, lo que facilita más que nunca la gestión de tu entorno Linux desde cualquier dispositivo. Con Splashtop, puedes conectarte de forma segura a tus ordenadores Red Hat Linux desde dispositivos Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.
Splashtop Remote Access es compatible con escritorio remoto a Red Hat Linux. Puedes conectarte remotamente a tu ordenador desde cualquier otro dispositivo y sentirte como si estuvieras sentado justo frente a tu máquina Red Hat.
En este blog, te indicaremos los pasos para configurar Splashtop para el acceso remoto a tus máquinas RHEL, destacaremos las funciones clave que la convierten en la mejor opción para las soluciones de escritorio remoto y te explicaremos cómo puedes comenzar tu prueba gratuita hoy. Averigua cómo Splashtop puede optimizar tus necesidades de acceso remoto y mejorar tu productividad con una conectividad perfecta con tus sistemas Red Hat Linux.
Cómo Configurar el Escritorio Remoto RHEL de Forma Gratuita:
Comienza tu prueba gratis de Splashtop Remote Access (no requiere tarjeta de crédito ni compromiso).
Instale el Linux Streamer en los ordenadores con Red Hat Enterprise Linux en los que desee realizar el control remoto.
Instala la aplicación Splashtop Business en el dispositivo o dispositivos de los que quieras alejarte. Puedes instalar la aplicación en cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.
¡Ya estás listo! Abre la aplicación Splashtop Business y haz clic en tu ordenador remoto para iniciar la conexión de escritorio remoto con tu ordenador RHEL.
Una vez conectado, puedes controlar tu ordenador remoto y manejarlo como si estuvieras justo delante de él. No importa el dispositivo en el que estés, mientras tengas acceso a Internet, puedes acceder remotamente a tus ordenadores RHEL. Abra cualquier archivo e interactúe con cualquier programa del ordenador remoto.
El escritorio remoto Splashtop Linux es compatible actualmente con RHEL 7.3-8.1, así como con otras plataformas Linux como CentOS 7 y 8, Ubuntu Desktop 16.04, 18.04 y 20.04, Fedora 29-31, y Raspberry Pi 2 o posterior.
La solución ideal para gestionar Red Hat Enterprise Linux de forma remota: Splashtop
Splashtop se destaca como una solución de primer nivel para gestionar RHEL de forma remota gracias a su combinación única de características y beneficios diseñados para mejorar tu experiencia de gestión remota. Aquí tienes por qué Splashtop es una plataforma ideal de escritorio remoto para RHEL:
Conectividad sin fisuras: Splashtop proporciona una experiencia de escritorio remoto fluida y receptiva, lo que te permite acceder a tus sistemas RHEL desde cualquier dispositivo, ya sea Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Esta flexibilidad garantiza que puedas gestionar tu entorno Linux desde prácticamente cualquier lugar.
Alto rendimiento: con Splashtop, puedes esperar gráficos de alta calidad y una latencia mínima durante las sesiones remotas. Este rendimiento garantiza que tareas como el mantenimiento del sistema, la gestión de aplicaciones y la resolución de problemas se ejecuten de manera eficiente como si estuvieras trabajando directamente en la máquina RHEL.
Seguridad férrea: la seguridad es una prioridad para Splashtop. Incluye funciones avanzadas como el cifrado de extremo a extremo, la autenticación segura y la autenticación multifactor, que protegen tus conexiones remotas y tus datos confidenciales del acceso no autorizado.
Facilidad de configuración y uso: la configuración de Splashtop para el acceso remoto a RHEL es sencilla y fácil de usar. El proceso de instalación es rápido y la interfaz intuitiva tanto del Splashtop Streamer para Linux como de la aplicación Splashtop Business garantiza que puedas ponerte en marcha con el mínimo esfuerzo.
Compatibilidad para múltiples distribuciones de Linux: aunque se centra en RHEL, Splashtop también es compatible con otras distribuciones de Linux como CentOS y Ubuntu. Esta amplia compatibilidad la convierte en una solución versátil para gestionar varios sistemas Linux de forma remota.
Solución rentable: Splashtop ofrece un enfoque rentable para el acceso remoto con precios competitivos y una opción de prueba gratuita, lo que te permite evaluar sus funciones y ventajas antes de comprometerte.
Atención al cliente específica: Splashtop proporciona un servicio de atención al cliente fiable para ayudarte con cualquier problema o pregunta que puedas encontrar durante la configuración o el uso, lo que garantiza una experiencia de gestión remota fluida.
Al elegir Splashtop para gestionar tus sistemas Red Hat Enterprise Linux, obtienes una poderosa, segura y eficiente solución de acceso remoto que cumple con las demandas de los entornos de trabajo modernos y la gestión de TI.
Comienza con Splashtop: escritorio remoto rápido y seguro para Red Hat Linux
Las computadoras de Red Hat nunca han sido más accesibles. Las conexiones de escritorio remoto Splashtop son fiables, rápidas y seguras. Pruébelo gratis ahora.
El acceso remoto a Linux también está disponible en Splashtop Remote Support (para MSPs).