CentOS Escritorio Remoto - Acceso Remoto & Control CentOS 7 & 8

Acceder remotamente a las computadoras Linux que corren en CentOS 7 y CentOS 8. Accede desde cualquier ordenador, tableta o dispositivo móvil y siéntete como si estuvieras frente al ordenador remoto. Pruébelo gratis.
Estamos en la carretera o trabajando desde casa más que nunca en estos días. Pero hay momentos en los que puede que necesites acceder a un ordenador específico situado en tu oficina o dejado en casa.
El software de acceso remoto ha resuelto en gran medida este problema, pero muchas soluciones no soportan todos los sistemas operativos, siendo Linux una omisión común. Entonces, ¿cómo se puede acceder a una máquina remota que funciona en Linux, específicamente una que funciona en la distribución CentOS?
Splashtop Remote Access admite el acceso de escritorio remoto a CentOS. Es rápido, sencillo y seguro. Puedes acceder y controlar de forma remota máquinas CentOS 7 y 8 desde casi cualquier otro dispositivo y sentirte como si estuvieras sentado frente al ordenador remoto.
Cómo Configurar el Escritorio Remoto Splashtop CentOS de Forma Gratuita:
Comienza tu prueba gratis de Splashtop Remote Access (no requiere tarjeta de crédito ni compromiso).
Instale el Linux Streamer en los ordenadores CentOS 7 o CentOS 8 en los que desee realizar el control remoto.
Instala la aplicación Splashtop Business en el dispositivo o dispositivos de los que quieras alejarte. Puedes instalar la aplicación en cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS o Android.
¡Eso es! Abre la aplicación Splashtop Business y haz clic en el ordenador al que quieres acceder para iniciar la conexión de escritorio remoto a tu sistema CentOS.
Una vez conectado, tendrás el control completo de tu sistema CentOS como si estuvieras sentado justo delante de él. Podrás acceder a cualquier archivo, y ejecutar cualquier aplicación de software alojada en tu ordenador Linux remoto.
Splashtop Software de Escritorio Remoto para Linux actualmente admite CentOS 7 y 8 y otras distribuciones de Linux como Ubuntu Desktop 16.04, 18.04, y 20.04, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1, Fedora 29-31, y Raspberry Pi 2 o más nuevo.
Comienza con el escritorio remoto para CentOS de forma gratuita
Más de 200k empresas y agencias gubernamentales, incluidas Toyota, AT&T, State Farm, UPS y Harvard ya confían en Splashtop como su solución preferida de escritorio remoto. Descubre por qué comenzando tu prueba gratuita hoy mismo y configura tu escritorio remoto de CentOS en solo minutos.
Escritorio remoto para Linux también disponible en Splashtop Remote Support (para TI, servicios de asistencia y MSPs).