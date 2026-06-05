Las empresas líderes están adoptando el trabajo a distancia de cara al futuro

Muchas empresas han cambiado permanentemente sus políticas de trabajo a distancia para permitir más flexibilidad. He aquí lo que están haciendo, y cómo tu empresa puede hacer lo mismo.
La pandemia de COVID-19 obligó a muchas empresas a cerrar sus oficinas y adoptar rápidamente un modelo de trabajo a distancia. A pesar de los retos, los líderes empresariales y los trabajadores han descubierto varias ventajas que ofrece el trabajo desde casa. Por ello, muchas empresas han cambiado sus políticas de trabajo a distancia para ofrecer a los empleados más oportunidades de trabajar a distancia.
Entonces, ¿cómo será la nueva normalidad? ¿El trabajo a distancia es realmente el futuro? ¿Van a pasar las empresas a un modelo de trabajo totalmente a distancia? ¿O algún tipo de modelo híbrido?
Echemos un vistazo a cómo algunas de las principales empresas del mundo han cambiado permanentemente sus políticas de trabajo a distancia:
El 21 de mayo de 2020, el director general de Facebook, Mark Zuckerberg, declaró que hasta la mitad de la plantilla de 48.000 personas de la empresa podría trabajar a distancia de forma permanente en los próximos 5 a 10 años. La decisión se tomó después de encuestar a empleados y directivos sobre su opinión acerca del trabajo desde casa, y de descubrir varias ventajas de tener una plantilla a distancia.
Salesforce
Salesforce fue noticia recientemente cuando el Presidente y Director de Personas, Brent Hyder, declaró que "la jornada laboral de 9 a 5 ha muerto". La empresa ha cambiado su política de trabajo a distancia con la convicción de que, al permitir a los empleados conciliar mejor el trabajo y la vida familiar, aumentará la innovación y mejorarán los resultados empresariales. En función de sus funciones, los empleados podrán elegir entre trabajar a distancia a tiempo completo, trabajar en la oficina o trabajar de forma "flexible", lo que significa que sólo estarán en la oficina unos días a la semana.
Microsoft
El gigante informático Microsoft está permitiendo a sus empleados trabajar desde casa alrededor del 50% de su semana laboral, y a algunos de ellos se les puede aprobar el trabajo a distancia a tiempo completo. Esto forma parte de la iniciativa de Microsoft de crear un lugar de trabajo híbrido que ofrezca a los empleados más flexibilidad y les permita disfrutar de las ventajas de trabajar tanto a distancia como en la oficina.
Siemens
A diferencia de las demás empresas de esta lista, Siemens no es una empresa tecnológica. Se trata más bien de una empresa mundial de ingeniería eléctrica con más de 300.000 empleados. Aun así, la empresa ve el valor del trabajo a distancia y ahora permite que unos 140.000 de sus empleados trabajen desde casa dos o tres días a la semana.
Twitter fue la primera gran empresa estadounidense en anunciar su nueva política de trabajo desde casa. La empresa permite a los empleados elegir trabajar permanentemente desde casa, o trabajar en la oficina si así lo desean. Esta decisión se tomó tras descubrir varias ventajas del trabajo a distancia.
¿Por qué las empresas están adoptando el trabajo a distancia?
Las empresas enumeradas anteriormente y muchas otras han cambiado sus políticas de trabajo a distancia debido a los beneficios positivos de que disfrutan tanto los empleados como la empresa en su conjunto como resultado del trabajo a distancia. Los empleados pueden gestionar mejor su trabajo y su vida y no pierden tiempo desplazándose cada día. A los empleados les encanta la flexibilidad que ofrece el trabajo desde casa.
Las empresas pueden aprovechar una red más amplia de empleados, ya que el trabajo a distancia elimina las barreras impuestas por la ubicación física de las oficinas. Las plantillas distribuidas dan a las empresas acceso a más trabajadores con diversas capacidades.
¿Cómo puede tu empresa adoptar el trabajo a distancia?
A medida que más empresas adoptan nuevas políticas de trabajo a distancia, los solicitantes de empleo empiezan a dirigirse a empresas que ofrecen entornos de trabajo más flexibles. Así que, si estás pensando en permitir que tus empleados trabajen fuera de la oficina, ¿qué puedes hacer para prepararte para el éxito?
Lo más importante que debes tener en cuenta es que quieres que tus operaciones sigan funcionando sin problemas como si los empleados estuvieran en la oficina, por lo tanto, tienes que asegurarte de que tus empleados tengan acceso a todos los recursos que tendrían en la oficina aunque trabajen a distancia.
Aprovecha el acceso remoto para conectar a los trabajadores remotos a los ordenadores de la oficina
El software de acceso remoto permite a los empleados utilizar sus propios dispositivos personales para acceder y controlar a distancia sus ordenadores de trabajo, ¡como si estuvieran sentados directamente delante de él! Esto significa que pueden acceder a cualquier archivo y ejecutar cualquier aplicación en su puesto de trabajo.
De hecho, con una herramienta como el acceso remoto Splashtop, los empleados pueden ejecutar aplicaciones como las herramientas de Adobe Creative y programas de modelado 3D como AutoCAD mientras acceden a los ordenadores del trabajo desde cualquier otro ordenador, tableta o dispositivo móvil. Esto hace de Splashtop una herramienta ideal que las empresas pueden utilizar para prepararse para el éxito cuando permitan más oportunidades de trabajo a distancia.
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