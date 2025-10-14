La clave del éxito de una política de trabajo a distancia: Flexibilidad

Los líderes empresariales se están dando cuenta de que ofrecer a los empleados opciones flexibles de trabajo a distancia puede conducir a mejores resultados y a una plantilla más feliz.
Hasta hace poco, las políticas laborales tendían a ser definidas y rígidas. Las políticas han obligado a los empleados a trabajar específicamente en la oficina y durante un tiempo determinado.
A pesar de los avances tecnológicos que han hecho posible que muchos oficinistas realicen su trabajo desde cualquier lugar, las empresas se han resistido a cambiar sus políticas. A los dirigentes empresariales les preocupaba que, si los empleados no trabajaban en la oficina durante determinadas horas, la empresa en su conjunto experimentaría una disminución de la eficacia.
Sin embargo, la pandemia de COVID-19 obligó a las empresas a actuar. Con muchas personas trabajando en casa durante gran parte de 2020, tanto los ejecutivos como los empleados descubrieron muchas ventajas de la flexibilidad del trabajo a distancia, y comprobaron que los empleados podían seguir siendo productivos mientras trabajaban a distancia.
Como resultado, muchas empresas líderes están modificando sus políticas de trabajo a distancia para centrarse menos en cuándo y dónde trabajan los empleados, y más en los resultados y la flexibilidad.
Dar a los empleados flexibilidad para elegir su horario de trabajo
El gigante informático Microsoft saltó a los titulares con una nueva política de trabajo a distancia que favorece la flexibilidad de los empleados. En un post en el blog de la empresa titulado "Adoptar un lugar de trabajo flexible", Microsoft esbozó el objetivo de su nueva política de trabajo a distancia:
"La flexibilidad puede significar cosas distintas para cada uno de nosotros, y reconocemos que no existe una solución única para todos, dada la variedad de funciones, requisitos laborales y necesidades empresariales que tenemos en Microsoft. Para abordar esto, hemos proporcionado orientación a los empleados para que tomen decisiones informadas en torno a escenarios que podrían incluir cambios en su lugar de trabajo, ubicación de trabajo y/u horas de trabajo..."
Lo que esto quiere decir es que Microsoft está facultando a sus empleados para que tomen decisiones sobre dónde trabajan y durante qué horas. La política de trabajo a distancia ya no define esas cosas para los empleados, sino que sirve de orientación para ayudar a los empleados a tomar las mejores decisiones que puedan respecto a sus propios horarios de trabajo.
Adoptar la flexibilidad será la clave del éxito de una política de trabajo a distancia en un mundo post-COVID, ya que permite a los empleados establecer su horario de trabajo de la forma que mejor les convenga. Cada uno tiene sus obligaciones (tanto en su vida profesional como personal) y sus preferencias. Una política flexible de trabajo a distancia reconoce que los enfoques uniformes no funcionan para todo el mundo.
Los jefes pueden dudar en conceder esa flexibilidad por miedo a que disminuya la eficacia del trabajo. Sin embargo, los directivos pueden evitar estos escollos estableciendo expectativas claras al aplicar políticas de trabajo flexible a distancia. Las expectativas pueden incluir:
La cantidad / cantidad de trabajo que el empleado debe realizar y para cuándo
Cuándo y a través de qué canales deben estar disponibles los empleados que trabajan a distancia para comunicarse con otros empleados
Días y horas en que la asistencia es obligatoria para las reuniones/eventos presenciales o virtuales
Al fin y al cabo, los directivos deben permitir que los empleados tomen la responsabilidad en sus manos. En lugar de centrarte en cuándo y dónde trabajan tus empleados, dales la flexibilidad de elegir por sí mismos y céntrate en sus resultados.
El éxito de las políticas de trabajo a distancia dará lugar a una plantilla más feliz, ya que tus empleados podrán equilibrar mejor su vida laboral y personal. También te ayudará a contratar a los mejores empleados, ya que la flexibilidad en el lugar de trabajo se está convirtiendo en una prioridad para los solicitantes de empleo.
Soluciones de trabajo a distancia
Otra clave para que los empleados puedan trabajar a distancia es asegurarse de que tienen acceso a todos los recursos que necesitan mientras están fuera de la oficina. Si tus empleados NECESITAN acceder a sus ordenadores de trabajo para poder ejecutar ciertas aplicaciones de software o acceder a archivos para su trabajo, entonces puedes ayudarles implementando una herramienta de acceso remoto como Splashtop para que puedan controlar remotamente sus ordenadores de trabajo desde cualquier otro dispositivo, y desde cualquier lugar.
Más información sobre las soluciones de acceso remoto al trabajo desde casa de Splashtop.