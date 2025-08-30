El Departamento de Justicia crea un grupo de trabajo contra el ransomware

El Departamento de Justicia ha hecho de la prevención del ransomware una de sus principales prioridades. El Wall Street Journal informó el 21 de abril de este año que "El Departamento de Justicia ha formado un grupo de trabajo para frenar la proliferación de los ciberataques de ransomware, en un intento de hacer menos lucrativos los populares esquemas de extorsión apuntando a todo el ecosistema digital que los sustenta".
El grupo de trabajo aumentará la formación y dedicará más recursos del Departamento de Justicia a reducir los ataques de ransomware a empresas estadounidenses. Esto se produce cuando 2020 fue el peor año para los ataques de ransomware en EEUU.
Con más gente trabajando desde casa y dependiente de la tecnología como consecuencia de la pandemia, los ataques de ransomware han aumentado en el último año. Los atacantes de ransomware suelen dirigirse a empresas que utilizan VPN y software RDP para trabajadores remotos, lo que puede dejar a las empresas vulnerables a los ataques.
Recientemente, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras confirmó a que varias agencias federales se vieron comprometidas a través de vulnerabilidades encontradas en el software VPN fabricado por Pulse Connect Secure.
El grupo de trabajo del Departamento de Justicia trabajará para proteger a particulares y empresas de los ataques de ransomware antes de que se produzcan, afirmando que se centrarán en encontrar "usos innovadores de las autoridades legales... para proteger a las víctimas antes de que sean victimizadas."
Cómo Splashtop ayuda a proteger a las empresas del ransomware
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