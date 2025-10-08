Splashtop en la Conferencia de Usuarios de Jamf Nation 2019

Splashtop fue patrocinador de la JNUC 2019 en Minneapolis la semana pasada (noviembre de 2019). Aquí está la razón por la que los usuarios de Jamf adoran Splashtop para el acceso remoto a sus dispositivos de Apple.
Nos lo pasamos muy bien patrocinando la Conferencia de Usuarios Jamf Nation 2019 (JNUC) y conociendo a los usuarios de Jamf. Nos reunimos con cientos de administradores informáticos de instituciones educativas y otras organizaciones que nos hablaron de los problemas a los que se enfrentan a la hora de gestionar sus dispositivos Mac e iOS.
Compartimos las emocionantes maneras en que el acceso remoto y el software de soporte remoto de Splashtop pueden ser utilizados junto con Jamf para ayudar a los administradores de TI a superar sus obstáculos. Los comentarios que recibimos de Jamf Nation no podrían haber sido mejores! Siga leyendo para saber por qué a los asistentes al JNUC les encantó Splashtop.
¿Qué son Jamf y JNUC?
Jamf es un software de gestión de TI para dispositivos Apple. Los Mac, iPhone, iPad y Apple TV son cada vez más comunes en ámbitos escolares y laborales. Jamf se creó para equipar a los equipos de TI con las herramientas que necesitan para poder gestionar de manera efectiva sus dispositivos Apple.
El JNUC se presenta como el "mayor encuentro mundial de administradores de TI de Apple". La conferencia ofrece a los asistentes sesiones formativas, conocimientos de expertos y demostraciones de nuevas soluciones que permiten a las TI administrar mejor sus dispositivos Apple.
Por qué a los asistentes a la Conferencia de Usuarios de Jamf Nation (JNUC) les encantó Splashtop
Splashtop ofrece las mejores soluciones de acceso remoto y soporte remoto. Muchos administradores de TI y MSP usan Splashtop para acceder remotamente a sus dispositivos gestionados.
Los usuarios de Jamf pueden mejorar sus capacidades, mejorar la eficiencia y reducir los costes eligiendo Splashtop como su plataforma de soporte remoto. Estas son las principales razones por las que a Jamf Nation le encanta Splashtop:
Amplio soporte de plataformas
Splashtop no sólo es compatible con Apple, y tampoco lo son la mayoría de los usuarios de Jamf. Las soluciones de Splashtop son compatibles con Windows, Mac, iOS y Android. La mayoría de los usuarios de Jamf con los que hablamos manejan una mezcla de ordenadores Windows y Mac, además de dispositivos móviles. Splashtop ofrece a los usuarios una herramienta sencilla que les proporciona un acceso remoto fiable a través de múltiples sistemas operativos.
Precio bajo
En comparación con otras herramientas de acceso remoto, Splashtop puede ahorrar a los equipos informáticos cientos o incluso miles de dólares en sus suscripciones anuales. Los administradores informáticos de los colegios se mostraron especialmente encantados con los precios de Splashtop, ya que a menudo tienen que trabajar con presupuestos limitados. Los clientes de Splashtop suelen ahorrar un 80% o más en comparación con otros productos como BeyondTrust (antes Bomgar), TeamViewer y LogMeIn.
Diferentes soluciones para diferentes casos de uso
A diferencia de otros productos de acceso remoto, Splashtop tiene distintos paquetes para usuarios con distintas necesidades, lo que ayuda a los usuarios de Jamf a conseguir exactamente lo que necesitan al precio más bajo. Tanto si necesitas sobre todo acceso desatendido, como acceso atendido para asistencia bajo demanda, Splashtop tiene la solución para ti.
Soluciones Splashtop para usuarios de Jamf
Splashtop Remote Support
TI, los servicios de asistencia y los MSPs pueden acceder de forma remota a sus puntos finales en cualquier momento con Splashtop Remote Support, incluso sin la presencia de un usuario final. Simplemente implementa Splashtop Streamer en tus dispositivos Windows, Mac y Android para tener acceso desde cualquier dispositivo.
Splashtop Remote Support también le da la posibilidad de agregar cuentas de usuario gratuitas. Crea fácilmente cuentas para su equipo de TI para que puedan acceder a sus dispositivos administrados. Agrupe a los usuarios y los dispositivos, y establezca sus permisos de acceso. Incluso podrá crear cuentas de usuario para sus clientes o facultad y darles acceso remoto a sus propias máquinas.
Consiga más información sobre Splashtop Remote Support o empiece una prueba gratuita:
Más Información Sobre Splashtop
Splashtop ofrece varias soluciones de acceso remoto para informáticos, MSP, servicios de asistencia, profesores y profesionales de empresa. Siempre puedes iniciar una prueba gratuita de la solución que elijas para probarla. No se requiere tarjeta de crédito ni compromiso alguno para iniciar una prueba gratuita.¿Quieres ver a Splashtop en un evento cerca de ti? Asegúrate de consultar nuestra página de eventos para ver dónde hemos estado y adónde nos dirigimos próximamente. Nos encanta hablar con los clientes actuales y con los que están interesados en probarnos.