Presentación de Mirroring360 Pro

Esta semana Splashtop ha presentado Mirroring360 Pro. Estamos muy ilusionados con esta nueva versión. Mirroring360 Pro añade el uso compartido de pantalla a la popular solución de duplicación de pantalla de dispositivos Mirroring360 y está disponible como suscripción anual.
Consulte estas nuevas páginas en el sitio web de Mirroring360
Mirroring360 Pro - página de la nueva edición Pro
Precios de Mirroring360 - compara precios y características de las ediciones Mirroring360 y compra
Descargas de Mirroring360 - acceso rápido para descargar el software receptor de Mirroring360 para tu ordenador y enlaces para las aplicaciones de streaming
Screen Mirroring de Chromebook - describe cómo puedes reflejar una pantalla de tu Chromebook o Navegador Chrome en un ordenador a un PC Windows o Mac que ejecute el software receptor Mirroring360
Lea el anuncio por correo electrónico de Mirroring360 Pro:
Presentamos Mirroring360 Pro - Screen Mirroring + Compartir Pantalla
Dispositivos de espejo para su ordenador + Comparte tu pantalla
La solución para duplicar la pantalla del dispositivo de la que todo el mundo habla, es ahora aún mejor con las nuevas capacidades de compartir pantalla. Si los asistentes a sus reuniones o los estudiantes tienen alguna vez dificultades para ver la pantalla de proyección o necesitan ver su pantalla a distancia, pueden visualizar fácilmente la pantalla de su ordenador desde casi cualquier dispositivo si dispone de Mirroring360 Pro.
(las ofertas de tiempo limitado que se mencionaron aquí caducaron en 2017)
Mirroring360 Pro incluye todo lo incluido en Mirroring360 Standard para duplicar las pantallas de tabletas, smartphones u ordenadores en su ordenador, y además:
Hasta 40 participantes, en la misma ubicación o a distancia, pueden ver la pantalla de su ordenador Windows
Los espectadores pueden unirse instantáneamente y ver desde cualquier ordenador, tableta Chromebook o teléfono con un navegador web y un simple enlace. No es necesario descargar ni instalar nada.
Soporte Premium por teléfono, correo electrónico y en línea para obtener ayuda cuando la necesite
La interfaz de usuario actualizada le da la información que necesita para duplicar los dispositivos en su ordenador
La interfaz de usuario actualizada le da la información que necesita para duplicar los dispositivos en su ordenador
Cómpralo ahora al precio de lanzamiento o pruébalo gratis durante 7 días
Cómpralo ya | Prueba gratuita (Windows)
Para grandes despliegues, contacte con Ventas de Splashtop. Mirroring360 Pro está actualmente disponible para Windows. Mirroring360 Standard (sin la función de compartir pantalla) est�á disponible para Windows y Mac.