Cómo Aumentar el Compromiso con las Computadoras en el Aula

Los profesores y los estudiantes pueden utilizar software de acceso remoto y software para compartir la pantalla para interactuar de forma más eficiente y eficaz.
Los ordenadores son parte integrante de las aulas actuales. Los estudiantes de todas las edades son nativos digitales, ya que han crecido con ordenadores y otras tecnologías.
Si bien pueden ser un gran recurso para reunir información y ejecutar aplicaciones informáticas útiles, aún hay más que las escuelas pueden hacer para aprovechar las computadoras con el fin de aumentar el compromiso entre los maestros y los estudiantes.
Afortunadamente, la suite completa de Splashtop de escritorio remoto y las herramientas para compartir la pantalla abren nuevas posibilidades para las computadoras en la educación.
Usando Splashtop en los Salones de Clase
Compartir la pantalla con el ordenador de la clase y con los dispositivos de los estudiantes
Con Mirroring360 de Splashtop, los profesores pueden compartir el contenido de cualquier pantalla de Windows, Mac, Chromebook, iPad, iPhone o Android con la clase Mac o PC. Esto significa que los profesores pueden moverse por el aula con su dispositivo y compartir su pantalla con el ordenador de la clase que está conectado al proyector, lo que les da la libertad de interactuar con los estudiantes mientras siguen controlando el contenido de la lección.
Y si los estudiantes también están usando computadoras u otros dispositivos, los profesores pueden transmitir su pantalla a hasta 40 participantes a la vez con Mirroring360 Pro.
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Controlando remotamente la computadora de la clase
Splashtop Classroom ofrece a los profesores un control total de su Mac o PC desde cualquier dispositivo iOS o Android. Esto significa que pueden controlar remotamente el ordenador de la clase, y su software, desde su tableta – dando a los profesores aún más flexibilidad y libertad para moverse por la sala.
Los alumnos también pueden tener una mejor visión, ya que pueden ver la lección en la pantalla de sus propios iPads, iPhones, dispositivos Android, Chromebooks y portátiles Windows o Mac. Con la aprobación del profesor, ¡los alumnos pueden incluso tomar el control de la lección y hacer anotaciones desde su propio dispositivo!
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Uso de Splashtop para el Aprendizaje a Distancia
En el mundo actual de la enseñanza a distancia, todavía puedes aprovechar los laboratorios de informática de tu escuela y los ordenadores de los alumnos en casa con Splashtop para laboratorios remotos.
Con esta herramienta, los estudiantes podrán acceder y controlar remotamente las computadoras del laboratorio desde su casa. Una vez conectados, podrán controlar a distancia el ordenador del laboratorio como si estuvieran justo delante de él.
Esto da a los estudiantes acceso a todas las herramientas y aplicaciones que se encuentran en las computadoras del laboratorio, como el software utilizado en los cursos de CTE, diseño, arquitectura y medios de comunicación.
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