Mejore los flujos de trabajo de asistencia y MSP con Splashtop SOS

Splashtop Remote Support es una solución popular utilizada por MSPs, equipos de TI y profesionales de soporte para prestar soporte supervisado bajo demanda.
Iniciae sesiones de soporte más rápidamente, mejore la productividad de los técnicos y ofrezca una mejor experiencia al cliente
El proceso de soporte supervisado estándar con Splashtop es bastante sencillo.
El técnico instruye al cliente final para que vaya a un enlace en el sitio web de Splashtop para descargar y ejecutar una aplicación
El cliente ejecuta la app y da al técnico un código de 9 dígitos para iniciar la sesión de asistencia
Para ofrecer un mayor nivel de servicio, puede ir más allá de esa experiencia estándar, simplificar el trabajo del personal técnico y ofrecer a sus clientes una experiencia de soporte mejor. A continuación verá algunas soluciones sencillas para estas tres demandas principales:
¿Hay alguna forma de alojar la aplicación SOS en nuestro propio sitio en lugar de remitir a los usuarios al sitio web de Splashtop para descargarla?
¿Podemos cambiar la identidad corporativa de la aplicación SOS para mostrar el nombre y logotipo de nuestra empresa en lugar de Splashtop?
¿Puedo facilitarle a mi usuario final el proceso de iniciar una sesión de soporte la próxima vez para no tener que hacer la descarga de la web de Splashtop cada vez?
Aloja la aplicación SOS en tus propias instalaciones
La aplicación SOS se actualiza regularmente para añadir nuevas funciones, por lo que no le interesa alojar una versión estática de los propios archivos en su sitio.
En cambio, puede poner hipervínculos a las aplicaciones para Windows y Mac en su sitio web que enlazarán siempre con las últimas versiones de las aplicaciones en el cloud.
Haz clic aquí para ver el artículo con los enlaces
Entonces solo tienes que crear una página en tu sitio a la que dirigir al usuario y poner esos enlaces en la página para que pueda descargar las aplicaciones.
Si creas una aplicación SOS personalizada con tu marca (instrucciones más abajo), alojarás esa aplicación personalizada directamente en tu sitio web.
Ahora, en lugar de decirle al usuario que vaya a un enlace en el sitio web de Splashtop, puede dirigirlo a una URL simple en su propio sitio.
Personaliza la app SOS con tu marca
Ahora puedes personalizar la aplicación Splashtop con el logotipo, los colores y el texto de tu empresa para ofrecer una experiencia de usuario mejor y con tu marca a los usuarios finales.
Puedes personalizar varios aspectos de la aplicación, incluyendo el título (nombre de la ventana de la aplicación), el banner/logotipo, el color de fondo, el texto de las instrucciones y el color del texto (si necesita ajustar el texto claro sobre un fondo oscuro o viceversa).
Ejemplo con la aplicación SOS original a la izquierda y la interfaz de usuario para personalizarla a la derecha.
Una vez que cree su versión personalizada de la aplicación, puede hacer que esté disponible para descargarla en su sitio web.
Tenga en cuenta que cada vez que se actualice la aplicación SOS, debe aplicar su marca personalizada a la nueva versión de la aplicación, firmarla y asegurarse de que está distribuyendo la versión más reciente de la aplicación a sus usuarios finales.
Haz clic aquí para ver el artículo sobre cómo personalizar la marca SOS
Crear un atajo de escritorio en los ordenadores de los usuarios para un acceso rápido y sencillo
Aquí tiene un consejo rápido que puede ayudar a sus usuarios a iniciar más fácilmente la aplicación cliente SOS y darle un código de sesión sin tener que indicarles que descarguen la aplicación desde el sitio web de Splashtop cada vez.
Por lo general, el usuario solo ha descargado la aplicación SOS, así que en Windows es tan fácil como ir a su carpeta de descargas y arrastrar el archivo "SplashtopSOS.exe" al escritorio de Windows. Así se creará un atajo en el escritorio para la aplicación.
Si no puedes encontrar fácilmente el archivo, accede a la opción de menú "Configuración | Descargar Streamer" en la aplicación SOS que está en el ordenador de tu cliente y eso iniciará una nueva descarga del archivo que deberías poder localizar fácilmente. Luego sigue los pasos anteriores para crear el acceso directo en el escritorio.
Opción de menú Descargar Streamer en la aplicación SOS en el ordenador del usuario final.
Todo listo para empezar
En este artículo hemos visto cómo aumentar la productividad de los técnicos y facilitar a sus clientes de soporte al usuario final ofreciendo enlaces de descarga de aplicaciones SOS desde su propio sitio web, cómo personalizar la marca de la aplicación SOS y crear un acceso directo a la aplicación SOS en el ordenador del usuario final para que sea rápido y fácil iniciar futuras sesiones de soporte.
Si aún no tiene SOS o está usando otra solución de asistencia supervisada bajo demanda, vea SOS ahora.
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