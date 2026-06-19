A medida que el trabajo remoto se ha vuelto habitual en las empresas, el acceso remoto se ha convertido en una parte normal de las operaciones de TI. Sin embargo, esta transformación ha traído nuevos desafíos, especialmente cuando las organizaciones tienen requisitos de seguridad y de cumplimiento de TI que deben cumplir.
Las organizaciones que se preparan para SOC 2 necesitan controles documentados, una aplicación coherente y pruebas de que los controles funcionan con el paso del tiempo. Por eso, añadir acceso remoto sin la preparación adecuada puede generar dificultades con el acceso, los endpoints, la supervisión y las pruebas.
Entonces, ¿cómo puede encajar el acceso remoto en los requisitos de SOC 2? Veamos qué controles importan, qué evidencias buscan los auditores y cómo TI puede mantener los flujos de trabajo de acceso remoto eficientes y seguros.
Qué significa SOC 2 para el acceso remoto
SOC 2 (Systems and Organization Controls 2) es un marco utilizado para evaluar cómo las organizaciones protegen los datos de los clientes, incluidos los datos almacenados en la nube. Se basa en cinco criterios de servicios de confianza (TSC): seguridad, disponibilidad, integridad del procesamiento, confidencialidad y privacidad.
El acceso remoto permite a usuarios y técnicos conectarse a ordenadores, servidores, aplicaciones y sistemas que pueden contener datos confidenciales de clientes, por lo que puede afectar a la preparación para SOC 2. El acceso remoto afecta a varias áreas cubiertas por SOC 2, como el acceso lógico, la autenticación, la seguridad de endpoints, la supervisión y la respuesta ante incidentes, pero esto no significa que el acceso remoto sea incompatible con SOC 2. Más bien, debe estar controlado, documentado y supervisado.
Por qué el acceso remoto puede crear brechas de cumplimiento de SOC 2
Para entender cómo respaldar la preparación para SOC N2 al usar acceso remoto, primero tenemos que identificar los riesgos y desafíos. Aunque el acceso remoto puede generar riesgos de cumplimiento cuando se otorga de forma demasiado amplia o sin la seguridad adecuada, estos desafíos pueden superarse.
Las brechas de cumplimiento de SOC 2 pueden incluir:
Acceso de administrador excesivamente amplio, que podría permitir a usuarios no autorizados acceder a información confidencial.
Cuentas compartidas o una atribución de usuarios poco clara, lo que reduce la responsabilidad y la supervisión.
Autenticación débil para las sesiones remotas.
Dispositivos endpoint no gestionados o desactualizados, que pueden generar riesgos de seguridad.
Falta de registros de sesión o trazas de auditoría.
Desaprovisionamiento inconsistente después de cambios de rol o de la salida de empleados, lo que deja las cuentas accesibles durante más tiempo del debido.
Políticas poco claras para el acceso atendido y desatendido.
Visibilidad limitada sobre quién accedió a qué, cuándo y por qué.
Estas brechas de seguridad suelen ser problemas operativos, que pueden abordarse con las políticas y mejores prácticas adecuadas. Cuando el acceso remoto es repetible, visible y está vinculado a políticas de acceso claras, resulta mucho más fácil respaldar la preparación para SOC 2.
Controles clave de acceso remoto que respaldan la preparación para SOC 2
A continuación, veamos qué necesita el software de acceso remoto para respaldar el cumplimiento de SOC 2. Estas son las funciones y controles imprescindibles que pueden ayudar a mantener la seguridad y respaldar la preparación durante las auditorías SOC 2:
1. Acceso basado en la identidad
Una de las formas más importantes de proteger el acceso remoto es vincular cada sesión a un usuario y restringir los permisos con el control de acceso basado en roles. Cada persona debe tener su propia cuenta y credenciales con permisos relevantes para su trabajo, de modo que el acceso se conceda según la función laboral y la necesidad empresarial. Asegúrate de evitar las credenciales compartidas, ya que eso reduce la responsabilidad y aumenta el riesgo de acceso no autorizado.
2. Autenticación multifactor y SSO
Mantener la seguridad de la cuenta también es importante, y eso puede lograrse con la autenticación multifactor (MFA) y el inicio de sesión único (SSO). Estas herramientas refuerzan la verificación de identidad para el acceso remoto al exigir una verificación adicional del usuario, sin añadir demasiados obstáculos. Además, el SSO puede simplificar la gestión del ciclo de vida de los usuarios al vincular los permisos a sistemas de identidad centralizados, de modo que el aprovisionamiento y la retirada de usuarios sean procesos mucho más fiables y ágiles.
3. Permisos de privilegio mínimo
Los técnicos deben tener acceso a todos los datos y segmentos de red que necesiten, pero a nada más. Esto puede hacerse siguiendo los principios del mínimo privilegio, por los que solo se conceden por defecto los permisos más básicos, mientras se proporcionan permisos independientes para el acceso de los usuarios finales, el soporte remoto, las acciones de administración, el acceso no supervisado y demás.
Asegúrate de revisar los permisos con regularidad, especialmente cuando cambian los roles, para garantizar que los usuarios solo puedan acceder a lo que necesitan.
4. Registro de sesiones y pistas de auditoría
Mantener registros claros también ayuda a demostrar que los controles funcionan según lo previsto. Estos registros deben mantener constancia clara de quién se conectó, a qué dispositivo accedió, cuándo empezó y terminó la sesión, y la actividad relevante de la sesión cuando esté disponible. Aunque estos registros por sí solos no bastarán para satisfacer una auditoría, aportan pruebas útiles para demostrar el cumplimiento y la seguridad.
5. Seguridad de endpoints y gestión de parches
El acceso remoto seguro requiere una buena seguridad de endpoints. Esto significa que los dispositivos a los que acceden los empleados deben estar correctamente parcheados y actualizados, por lo que una gestión eficaz de endpoints es esencial. Si a los dispositivos les faltan actualizaciones de seguridad u otros parches vitales, o el software en ellos no está gestionado, esto puede generar riesgos innecesarios de cumplimiento y seguridad. Una buena gestión de parches, visibilidad del inventario y flujos de trabajo de actualización son esenciales.
6. aplicación de políticas y revisiones de acceso
Tener las mejores políticas de seguridad del mundo no sirve de nada si no se pueden aplicar. Los equipos de TI deben establecer políticas que definan quién puede usar el acceso remoto, a qué dispositivos puede acceder, cuándo se permite el acceso no supervisado y cómo se revisan los permisos, y luego implementar procesos para garantizar que se cumplan las políticas.
Esto también requiere revisiones periódicas de acceso para confirmar que los permisos estén actualizados y se ajusten a las necesidades y responsabilidades actuales.
Cómo garantizar el cumplimiento de SOC 2 con el acceso remoto
Dados estos controles y requisitos, ¿cómo pueden los equipos de TI respaldar la preparación para SOC 2 al implementar herramientas de acceso remoto? Aunque al principio pueda parecer complicado, los equipos de TI pueden seguir un flujo de trabajo práctico para reforzar los controles, mejorar la visibilidad y respaldar la preparación para auditorías.
Define tu política de acceso remoto: Primero, necesitas tener una política establecida. Esto debe cubrir quién puede usar el acceso remoto, a qué sistemas puede acceder, cualquier requisito de aprobación y las reglas para el acceso atendido o desatendido.
Exige una autenticación sólida: A continuación, asegúrate de contar con una autenticación robusta. Usar MFA y SSO puede ayudar a mantener la seguridad de la cuenta, pero también es importante que cada usuario tenga una cuenta única; no compartas credenciales, por muy cómodo que pueda parecer.
Aplica controles de acceso de mínimo privilegio: Asegúrate de seguir los principios del mínimo privilegio al conceder acceso remoto. El acceso debe limitarse en función del rol del usuario, el grupo de técnicos, el grupo de dispositivos y la necesidad empresarial, para que los usuarios solo puedan acceder a los segmentos y herramientas que necesiten.
Protege y supervisa los endpoints: Cada endpoint también debe ser seguro. Esto significa tener un inventario actualizado y una visibilidad clara de cada dispositivo, junto con aplicación automatizada de parches y una sólida protección de endpoints.
Registra la actividad de acceso remoto: Asegúrate de que las sesiones remotas se registren correctamente. Estos registros deben recoger quién accedió a qué dispositivo, cuándo empezó y terminó la sesión, y la actividad relevante de la sesión cuando esté disponible para respaldar la responsabilidad y la revisión de auditoría.
Revisa el acceso con regularidad: Cuando cambian los roles, los permisos también deben cambiar. Asegúrate de revisar con regularidad los permisos de acceso y de contar con políticas para retirar el acceso a los usuarios o cambiar sus permisos cuando cambien sus roles.
Documenta las pruebas de forma continua: Mantener las pruebas es esencial para superar las auditorías. Esto debe incluir políticas, revisiones de acceso, registros, historiales de parches, registros de incidentes e informes de configuración, todo lo cual puede ayudar a demostrar seguridad y cumplimiento.
Prueba y mejora el proceso: Tus políticas probablemente no serán perfectas la primera vez, ni siquiera la segunda o la tercera. Probar, revisar y ajustar las políticas con el tiempo ayuda a mejorar la ciberseguridad y a mantener la preparación para SOC 2 incluso a medida que cambian las necesidades y la tecnología.
Qué evidencias de acceso remoto pueden respaldar una auditoría SOC 2
Hemos hablado mucho sobre la importancia de recopilar pruebas de controles y seguridad, pero ¿qué implica eso realmente? Los auditores suelen buscar pruebas de que los controles existen, se aplican de forma coherente y funcionan según lo previsto, por lo que las pruebas deben dejar todo eso claro.
Aunque los requisitos de evidencias variarán según el auditor, el alcance y el diseño del control, normalmente incluyen:
La propia política de acceso remoto
Listas de acceso de usuarios
Asignaciones de roles y permisos
Registros de configuración de MFA y SSO
Registros de revisión de acceso
Registros de aprovisionamiento y retirada de acceso de usuarios
Registros de sesiones remotas
Informes de inventario de endpoints
Informes del estado de los parches
Alertas de seguridad y registros de remediación
Documentación de respuesta ante incidentes
Registros de acceso de proveedores y terceros (si corresponde)
En todos los casos, la evidencia más sólida está actualizada, organizada y vinculada directamente a tus controles. Mantener registros claros puede hacer que la preparación de auditorías sea más eficiente y ayudar a los equipos a mostrar cómo funcionaron sus controles a lo largo del tiempo.
Errores comunes de acceso remoto que dificultan SOC 2
Sin embargo, los equipos de TI pueden cometer errores al configurar el acceso remoto, lo que puede dificultar más el cumplimiento de SOC 2. Aunque estos errores puedan tener sentido en el momento, pueden crear complicaciones o riesgos de seguridad, por lo que los equipos deben ser conscientes de ello al comenzar su proceso de acceso remoto.
Los errores más comunes incluyen:
Tratar el acceso remoto como una excepción, en lugar de como un flujo de trabajo regulado que necesitan gestionar.
Permitir un acceso de administrador amplio por defecto en lugar de aplicar el principio de mínimo privilegio y la seguridad de confianza cero.
No separar el acceso de soporte remoto del acceso desatendido continuo.
Depender del seguimiento manual del acceso, en lugar de usar herramientas de seguimiento automatizadas.
Esperar hasta la auditoría para recopilar registros e informes.
Mantener a antiguos empleados o proveedores en grupos de acceso después de que se vayan.
Pasar por alto el parcheo de endpoints y la visibilidad del software, lo que puede dejar vulnerabilidades expuestas.
Tener políticas que no coinciden con las prácticas reales de TI.
Una de las cosas más importantes que debes recordar es que la preparación para SOC 2 es más sencilla cuando los controles de acceso remoto se integran en las operaciones diarias, en lugar de tratarlo como algo aparte que revisar cuando se acercan las auditorías.
Cómo ayuda Splashtop a respaldar el acceso remoto seguro y la preparación para auditorías
Cuando buscas acceso remoto seguro sin dejar de mantener el cumplimiento de SOC 2, te conviene una plataforma sólida y fiable, diseñada con la seguridad y el cumplimiento de TI en mente. Splashtop está diseñado para ayudar a los equipos de TI a proteger, gestionar y supervisar el acceso remoto en entornos distribuidos, ayudando a las empresas a cumplir sus requisitos de cumplimiento de SOC 2.
Splashtop ayuda a los equipos a centralizar el acceso remoto, aplicar controles de acceso seguro y mantener visibilidad en todos los endpoints remotos y las sesiones remotas. Además, con Splashtop AEM, los equipos de TI pueden obtener visibilidad de endpoints y automatización de parches para ayudar a mantener controles de seguridad coherentes y reducir el trabajo manual en todos los dispositivos que gestionan.
Splashtop ofrece:
Acceso remoto seguro con permisos y autenticación basados en el usuario.
Compatibilidad con MFA y SSO/SAML para mejorar la seguridad de las cuentas.
Controles de acceso granulares para usuarios, técnicos y grupos de dispositivos.
Registro de sesiones remotas para respaldar las pistas de auditoría.
Opciones de grabación de sesiones (cuando corresponda) para mantener registros claros y la rendición de cuentas.
Gestión centralizada tanto para el acceso supervisado como para el no supervisado.
Splashtop AEM para visibilidad de endpoints, aplicación automatizada de parches, inventario, alertas y flujos de trabajo de corrección.
Refuerza la preparación para SOC 2 con acceso remoto seguro
El acceso remoto no tiene por qué generar desafíos innecesarios para la preparación de SOC 2. Con los controles de acceso, la seguridad de endpoints, la supervisión y la documentación adecuados, los equipos de TI pueden respaldar un trabajo remoto seguro mientras mantienen una mejor preparación para las auditorías.
Cuando el acceso remoto se gestiona con políticas claras, autenticación sólida, mínimo privilegio y evidencias fiables, puede convertirse en una herramienta potente para respaldar operaciones de TI seguras y mantener el cumplimiento de la seguridad. Con una solución de acceso remoto como Splashtop, los empleados pueden trabajar desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo, mientras mantienen seguras las cuentas, las redes y los datos.
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