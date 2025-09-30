Cómo Imprimir a Distancia los 1099 y Otros Documentos para los Impuestos

Deja de perder el tiempo viajando a tus clientes para obtener sus 1099 y otros formularios. En lugar de eso, imprime remotamente cualquier documento usando el acceso remoto de Splashtop.
Como profesional de los impuestos, preparar los impuestos de tus clientes ya lleva bastante tiempo. Lo que empeora es cuando necesitas imprimir un documento importante, como un formulario 1099, un recibo o un cheque, pero no tienes el archivo en tu ordenador.
Esto le sucede a los preparadores de impuestos a menudo, especialmente a aquellos con clientes de pequeñas empresas que probablemente tengan la versión de escritorio de QuickBooks a la que no se puede acceder en línea (ve cómo puedes acceder remotamente al Escritorio de QuickBooks).
Conducir hasta el ordenador de tu cliente para imprimir documentos es una pérdida de tiempo precioso, sobre todo en temporada alta.
En su lugar, ahorra tiempo imprimiendo documentos de forma remota desde el ordenador de tu cliente a tu impresora local en el momento en que lo desees. Lo mejor de todo es que puedes hacerlo desde cualquier ordenador y en cualquier momento. ¡Ni siquiera necesitas que tu cliente esté en su ordenador cuando lo hagas!
Impresión Remota a una Impresora Local
Una vez configurado, así es como puedes usar el software de acceso remoto de Splashtop para imprimir 1099s y otros documentos de forma remota.
Paso 1 - Abre la Aplicación Splashtop Business en tu ordenador y selecciona el ordenador cliente al que deseas acceder.
Esto iniciará una conexión remota con el ordenador de tu cliente. Una nueva ventana aparecerá y te mostrará su pantalla en tiempo real. Desde allí podrás controlar el ordenador remoto como si estuvieras sentado frente a él.
Paso 2 - Abre el documento que necesitas y haz clic para imprimirlo como de costumbre
Esto abrirá la ventana de impresión donde puedes seleccionar tu impresora local para imprimir el documento.
Paso 3 - Selecciona "Splashtop Remote Printer" de tu lista de impresoras. ¡Luego haz clic en Imprimir!
¡Eso es todo! El documento en el ordenador remoto se imprimirá ahora en tu impresora local.
Una vez que tengas Splashtop, asegúrate de configurar también la impresión remota para que puedas seguir los pasos anteriores para imprimir cualquier documento del cliente ¡de forma remota!
¿Qué Más Pueden Hacer los Fiscales con Splashtop Remote Access?
El acceso remoto significa que puedes entrar en los ordenadores de cualquiera de tus clientes en el momento que quieras. ¿Necesitas acceder a sus QuickBooks? Simplemente accede remotamente a su computadora de escritorio y completa tus tareas sin tener que perder tiempo viajando a ellos.
Los profesionales de los impuestos usan el acceso remoto de Splashtop para hacer más en menos tiempo. Puedes trabajar desde tu casa o mientras estás fuera. También puedes acceder a tus computadoras remotas fuera de las horas normales de trabajo.
La naturaleza plug and play de Splashtop significa que puedes configurarlo fácilmente en cuestión de minutos. Empieza ahora a disfrutar de las ventajas de la impresión remota, el acceso remoto y mucho más. No necesitas tarjeta de crédito ni ningún compromiso para empezar gratis.