Cuando un dispositivo Windows se bloquea, no se actualiza o empieza a comportarse de forma inesperada, los registros de eventos de Windows suelen ser uno de los primeros lugares donde los equipos de TI buscan pistas.
En los equipos Windows, el Registro de eventos de Windows proporciona información esencial para diagnosticar bloqueos, problemas de actualización, fallos de servicios y otros comportamientos inesperados del dispositivo. Sin embargo, en entornos remotos, investigar esos problemas puede ser todo un reto.
Los equipos de TI necesitan formas de ver los registros de eventos de Windows de forma remota, acceder al dispositivo remoto e investigar problemas incluso cuando trabajan desde lejos. Entonces, ¿cómo pueden los equipos de TI gestionar de forma remota los registros de eventos de Windows? Vamos a explorar.
¿Qué son los registros de eventos de Windows?
Los registros de eventos de Windows son registros de actividad en dispositivos Windows, incluidas aplicaciones, servicios, eventos de seguridad, procesos de configuración y componentes del sistema. Estos registros ayudan a los equipos de TI a entender qué ocurrió no solo durante una incidencia, sino también antes y después, lo que proporciona un contexto más completo.
Por ejemplo, si una aplicación falla, los registros de eventos de Windows pueden mostrar eventos de error relacionados, marcas de tiempo, orígenes y actividad del sistema que ayudan a los equipos de TI a acotar la causa probable. Esto brinda a los equipos información útil con la que trabajar al solucionar problemas y dar soporte a los dispositivos.
¿Qué registros de eventos de Windows deberías revisar?
Sin embargo, los registros de eventos de Windows pueden adoptar muchas formas diferentes. Según el problema, tendrás que revisar diferentes registros. Estos incluyen:
1. Registros de la aplicación
Los registros de aplicaciones proporcionan información sobre apps y programas específicos. Estos registros se usan para capturar fallos del software, inicios fallidos, advertencias de la aplicación, errores del instalador y otros problemas específicos del programa.
2. Registros del sistema
Los registros del sistema se centran en el propio dispositivo y no en programas específicos. Estos registros se usan para fallos del servicio, problemas de controladores, advertencias de hardware, problemas de arranque, apagados, eventos de reinicio y otros problemas similares.
3. Registros de seguridad
Los registros de seguridad proporcionan información relacionada con problemas y alertas de ciberseguridad, como actividad de inicio de sesión sospechosa, intentos fallidos de acceso, actividad de la cuenta, uso de privilegios y eventos relacionados con la autenticación. El acceso a estos registros suele estar más restringido que a otros, lo que dificulta que usuarios no autorizados accedan a ellos.
4. Configurar registros
Los registros de configuración proporcionan información sobre problemas relacionados con la incorporación o el ajuste de software, como la actividad de instalación, los eventos de configuración de Windows, los cambios del sistema y la solución de problemas relacionados con las actualizaciones. Si un programa nuevo tiene dificultades para instalarse, estos registros contendrán información sobre el motivo.
5. Registros de aplicaciones y servicios
Cuando los equipos de TI necesitan información más detallada, los registros de aplicaciones y servicios entran en juego. Estos son registros más detallados que se usan para componentes de Windows, servicios de Microsoft y aplicaciones de terceros cuando los registros de Aplicación o Sistema no proporcionan suficiente detalle.
Formas nativas de ver los registros de eventos de Windows de forma remota
Dada la información que contienen los registros de eventos de Windows, poder acceder a ellos y revisarlos es importante para los equipos de TI. Sin embargo, acceder a ellos de forma remota puede ser difícil sin las herramientas adecuadas. Por suerte, hay varias formas nativas de ver los registros de eventos de forma remota, entre ellas:
1. Conexión remota al Visor de eventos
Con el Visor de eventos, los equipos de TI pueden conectarse a otros ordenadores y ver los registros de forma remota. Esto lo hace útil para comprobaciones puntuales en dispositivos accesibles, aunque añade cierta complejidad, ya que los equipos de TI tienen que gestionar permisos, reglas de firewall, servicios remotos, etc.
2. PowerShell con Get-WinEvent
Los usuarios de PowerShell pueden consultar de forma remota los registros de eventos de Windows con el comando Get-WinEvent. Esto se puede filtrar por nombre de registro, ID de evento, nivel de evento, proveedor, origen o intervalo de tiempo, lo que lo hace útil para búsquedas específicas y flujos de trabajo administrativos repetibles. Sin embargo, esto también requiere que los equipos de TI configuren WinRM (o herramientas relacionadas), establezcan permisos y conectividad remota y, por supuesto, tengan los conocimientos de línea de comandos necesarios para usar PowerShell de forma eficaz.
3. Recopilador de eventos de Windows
Windows Event Collector también puede recopilar registros de eventos y reenviar los eventos seleccionados a un recopilador central. Esto funciona bien para la recopilación centralizada de eventos en entornos de trabajo donde la mayoría de los empleados, si no todos, usan equipos Windows, aunque también requiere suscripciones, configuración y mantenimiento continuo para usarse de forma eficaz.
4. SIEM o plataformas de monitorización
Con herramientas de SIEM o monitorización, los equipos de TI pueden recopilar y gestionar datos de eventos de múltiples fuentes. Esto puede ayudarte con la monitorización de la seguridad, la conservación de registros y el soporte de auditoría, por lo que es una opción habitual para operaciones de TI o de seguridad de mayor tamaño. Sin embargo, estas herramientas siguen requiriendo flujos de trabajo separados para acceder y gestionar los endpoints remotos, por lo que normalmente no son suficientes para los equipos que necesitan más que solo supervisión.
Por qué la gestión remota de registros de eventos se vuelve difícil
En teoría, la gestión remota de registros de eventos suena sencilla: los registros capturan datos cuando algo sale mal y, después, los equipos de TI los analizan. Sin embargo, varias variables pueden complicar la gestión de registros, por lo que los equipos de TI deben tenerlas en cuenta.
Los problemas habituales del flujo de trabajo incluyen:
Es posible que no se pueda acceder a los dispositivos fuera de la red mediante herramientas nativas.
La configuración del firewall o del servicio puede bloquear el acceso remoto al Visor de eventos.
El acceso a PowerShell puede requerir configuraciones complejas.
Es posible que los registros de seguridad estén restringidos a ciertos roles, lo que dificulta su acceso.
Revisar los registros manualmente en muchos dispositivos es repetitivo y lleva mucho tiempo.
Las herramientas nativas pueden mostrar eventos sin aportar suficiente contexto del endpoint, lo que hace que la resolución de problemas sea más complicada.
Encontrar el evento no corrige automáticamente el problema subyacente; los equipos de TI aún necesitan las herramientas para investigar y abordar la causa.
La resolución de problemas a menudo requiere alternar entre varias aplicaciones, como herramientas de registro, software de acceso remoto, herramientas de línea de comandos y sistemas de tickets.
Entonces, ¿cuál es la solución? Todo empieza con el flujo de trabajo. Con un buen flujo de trabajo, los equipos de TI pueden revisar eventos de forma más eficaz, supervisar problemas, investigar endpoints y solucionar problemas de dispositivos de forma remota usando datos del registro de eventos de Windows.
Cómo Splashtop ayuda a gestionar los registros de eventos de Windows de forma remota
Aunque gestionar los registros de eventos de Windows de forma remota puede ser difícil por sí solo, hay soluciones que pueden ayudar a agilizar y respaldar el proceso. Con las herramientas de soporte remoto y gestión de endpoints de Splashtop, los equipos de TI pueden acceder de forma remota a los dispositivos de los usuarios, ver registros de eventos, solucionar problemas desde cualquier lugar y mucho más, lo que facilita gestionar los registros de eventos y dar soporte a los usuarios mientras trabajan en remoto.
1. Ver los registros de eventos de Windows desde la consola web
Splashtop permite a los técnicos de TI ver los registros de eventos de Windows de los equipos en línea gestionados desde la consola web de Splashtop. Esto ayuda a los equipos a revisar eventos en dispositivos Windows remotos sin acceder físicamente al endpoint ni iniciar una sesión remota completa.
Los técnicos pueden filtrar los eventos por nivel de evento, tipo de evento, intervalo de fechas e ID de evento, lo que les ayuda a acotar la investigación y centrarse en los eventos más relevantes para el problema.
2. Supervisa eventos importantes de Windows
Splashtop también ayuda a los equipos de TI a supervisar la actividad del Registro de eventos de Windows con alertas configurables. Los técnicos pueden crear alertas basadas en los criterios del registro de eventos de Windows, como el nivel de evento y el ID de evento, para que los eventos importantes activen notificaciones sin necesidad de realizar comprobaciones manuales en cada dispositivo.
Esto ayuda a los equipos a ir más allá de la revisión reactiva de registros e identificar eventos importantes o recurrentes de Windows de forma más consistente en todos los dispositivos gestionados.
3. Investiga sin interrumpir al usuario
Después de revisar un evento, los técnicos a menudo necesitan comprobar qué está ocurriendo en el dispositivo. Las acciones en segundo plano de Splashtop ayudan a los equipos de TI a investigar ciertos problemas sin iniciar una sesión remota completa ni interrumpir al usuario.
Los técnicos pueden usar herramientas como Remote Task Manager, Remote Service Manager, Remote Device Manager y Remote Registry Editor desde la consola web para revisar procesos, servicios, dispositivos y la configuración del sistema.
4. Toma medidas después de revisar el evento
Una vez que los técnicos revisan los registros de eventos y acotan el problema, todavía necesitan una forma de actuar sobre el endpoint. Con Splashtop, pueden seguir con el flujo de trabajo mediante soporte remoto, acciones en segundo plano, scripts y tareas, reinicios, actualizaciones y resolución práctica de problemas cuando sea necesario.
Esto ayuda a los equipos de TI a pasar de la revisión de eventos a la investigación y a la resolución sin depender de herramientas desconectadas para cada paso.
5. Añade una visibilidad más amplia de los endpoints con Splashtop AEM
Splashtop AEM añade capacidades de visibilidad y gestión de endpoints que respaldan el proceso de resolución de problemas. Los equipos de TI pueden revisar el estado de los parches, el inventario, las alertas y el contexto del dispositivo para entender mejor qué puede estar contribuyendo a un problema.
Si un evento apunta a un error de actualización, software desactualizado, un problema de servicio recurrente o un problema más amplio del estado de los endpoints, Splashtop AEM ayuda a los técnicos a decidir qué hacer a continuación y a actuar en todos los dispositivos gestionados.
Un flujo de trabajo práctico para gestionar los registros de eventos de Windows de forma remota
Si necesitas gestionar de forma remota los registros de eventos de Windows, hay varios pasos importantes que te conviene recordar. Para ayudarte con eso, hemos creado este práctico flujo de trabajo con todos los pasos que querrás seguir al gestionar registros de eventos de forma remota:
Identifica el equipo afectado: El primer paso es identificar el dispositivo en cuestión. Aunque pueda parecer obvio, es fundamental recopilar información sobre el dispositivo, incluida la alerta, cualquier ticket de soporte asociado, los informes de los usuarios o los problemas conocidos con el endpoint. Esto proporciona una buena base para trabajar.
Revisa el registro de eventos correcto: Naturalmente, el siguiente paso es revisar el registro. Según el problema, podría ser un registro de Application, System, Security, Setup, Applications o Service, por lo que es importante consultar el registro correcto para obtener la información que necesitas.
Filtra los datos del evento: No todos los datos son pertinentes. Te conviene filtrar la información que necesitas, como el intervalo de tiempo, el nivel del evento, el tipo de evento, el origen o el proveedor.
Supervisa si hay problemas recurrentes: ¿Es este evento un incidente puntual o un problema recurrente? Configurar alertas te ayudará a identificar problemas recurrentes sin tener que revisar manualmente los dispositivos, para que puedas solucionarlos con más eficiencia.
Compara el evento con el contexto del endpoint: El contexto importa. Asegúrate de revisar los detalles relacionados con el evento, como el estado de los parches, el software instalado, los servicios en ejecución, el estado del dispositivo, las actualizaciones recientes, etc. Estos detalles contextuales pueden proporcionar información importante sobre el evento.
Investiga en segundo plano cuando sea adecuado: A veces, es necesaria una investigación adicional. Asegúrate de revisar los procesos, servicios u otros detalles del dispositivo, pero ayuda investigar en segundo plano para evitar interrumpir al usuario mientras intenta trabajar.
Toma la acción remota adecuada: Distintos eventos necesitarán enfoques diferentes para la remediación. Esto puede requerir aplicar una actualización, reiniciar el dispositivo o un servicio, ejecutar un script o escalar el caso para seguir solucionando el problema, según el tipo de incidencia.
Documenta el hallazgo y el resultado: Mantener la documentación actualizada es esencial para llevar un seguimiento del trabajo realizado y conservar registros para futuros problemas. Asegúrate de registrar el evento, la causa, la acción tomada y el resultado para que otros agentes puedan acceder a la información cuando sea necesario.
Mejores prácticas para la gestión remota de registros de eventos de Windows
La gestión del registro de eventos de Windows puede ser complicada, pero no tiene por qué serlo. Seguir estas buenas prácticas te facilitará clasificar y gestionar los registros, para que puedas obtener de ellos información clara y útil para actuar.
Entre las mejores prácticas se incluyen:
Estandariza los registros y los ID de eventos para que tu equipo pueda comprobar problemas comunes con más eficacia.
Usa filtros al guardar y buscar registros, para que puedas encontrar los que necesitas sin tener que revisar manualmente todos los registros.
Crea alertas para eventos importantes o recurrentes de Windows.
Revisa los registros lo más cerca posible del momento en que se produjo el problema.
Limita el acceso a registros sensibles con controles de acceso basados en roles.
Combina las revisiones del registro de eventos con el contexto del endpoint, como el estado de los parches, los servicios, el inventario y los cambios recientes.
Usa herramientas en segundo plano para solucionar problemas sin interrumpir a los usuarios.
Usa herramientas de soporte remoto para gestionar endpoints directamente cuando el problema requiera una investigación práctica.
Usa herramientas de automatización para comprobaciones repetitivas o pasos rutinarios de remediación.
Documenta los hallazgos para que problemas similares puedan resolverse más rápido en el futuro.
Gestiona los registros de eventos de Windows de forma remota, desde la revisión hasta la resolución
Con los registros de eventos de Windows, los equipos de TI pueden investigar problemas y entender el contexto que los rodea, pero los registros por sí solos solo ofrecen hasta cierto punto. La gestión remota de registros funciona mejor cuando los equipos pueden supervisar eventos, investigar endpoints y actuar sobre la información proporcionada para abordar la causa y prevenir problemas futuros.
Aunque las herramientas nativas de Windows pueden ser útiles para comprobaciones puntuales, consultas mediante scripts y recopilación centralizada, la resolución remota de problemas a menudo requiere algo más que acceso a los registros. Con Splashtop, los equipos de TI pueden ver los registros de eventos de Windows desde la consola web, supervisar eventos importantes, investigar con acciones en segundo plano y dar soporte remoto a los usuarios cuando se necesita una resolución práctica de problemas.
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