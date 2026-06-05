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Cómo acceder de forma remota a un ordenador en una red diferente

Splashtop Team
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¿Necesita acceder a un escritorio remoto en una red distinta? Utilice Splashtop para acceder remotamente a su ordenador desde cualquier lugar. Bueno... en cualquier lugar con conexión a internet.

Es posible que necesite acceder a un ordenador de sobremesa en una red diferente por muchas razones. Tal vez esté fuera de la oficina o de casa, pero necesita conectarse a su ordenador.

Con el software de escritorio remoto de Splashtop, eso no es problema. No importa en qué red esté el ordenador remoto o tu dispositivo local.Todo lo que necesitas es Splashtop y una conexión a internet para acceder a tu ordenador en una red diferente.

Acceso remoto simplificado: Splashtop para cualquier dispositivo, cualquier red

Splashtop es una solución de acceso remoto que te permite utilizar cualquier ordenador, tableta o dispositivo móvil para controlar de forma remota tu escritorio desde cualquier lugar. No es necesario que tus dispositivos estén en la misma red. ¡Simplemente configura Splashtop en tus dispositivos y listo!

Diferencias clave en el acceso remoto: la misma red y una red diferente

Cuando se trata de acceso remoto, el entorno de red desempeña un papel crucial en la determinación de la complejidad de la configuración, el rendimiento y la seguridad.

  • Misma red: cuando tanto el dispositivo local como el ordenador de destino están en la misma red local, el acceso remoto suele ser sencillo. La conexión es directa, requiere una configuración mínima y el rendimiento es generalmente más rápido con menor latencia. No tendrás que preocuparte por las capas de seguridad adicionales, ya que la conexión permanece dentro de tu red interna.

  • Red Diferente: Acceder a un escritorio remoto desde una red diferente, como desde tu casa a un PC de oficina, implica más complejidades. Para empezar, la conexión debe recorrer Internet, lo que introduce posibles riesgos de latencia y seguridad. Sin embargo, usar una solución como Splashtop simplifica este proceso significativamente. Splashtop gestiona estas conexiones de forma segura sin necesidad de una configuración técnica extensa. Garantiza que tus datos estén cifrados y que tus sesiones estén protegidas, facilitando el acceso a tu escritorio desde cualquier lugar sin comprometer el rendimiento o la seguridad.

Splashtop salva eficazmente la distancia entre los diferentes entornos de red, ofreciendo una experiencia de escritorio remoto segura y sin fisuras, tanto si estás en la misma red como si estás en la otra punta del mundo. Esta flexibilidad es vital para los flujos de trabajo modernos, ya que te permite mantener la productividad y el control sin importar dónde te encuentres.

[5 pasos] Cómo acceder de forma segura a un ordenador remoto en una red diferente usando Splashtop

Paso 1: preparar el acceso remoto

  • Elegir el plan de Splashtop adecuado: antes de empezar, es fundamental elegir el plan de Splashtop que mejor se adapte a tus necesidades. Tanto si eres un particular, una pequeña empresa o una empresa grande, Splashtop ofrece varios planes que proporcionan diferentes niveles de acceso y funciones, lo que garantiza que tienes las herramientas adecuadas para tu trabajo a distancia.

Paso 2: instalar el software Splashtop

  • En el equipo al que deseas acceder de forma remota: el ordenador anfitrión es el dispositivo al que deseas acceder de forma remota. Empieza descargando e instalando Splashtop Streamer en este ordenador. El software Streamer permite la conexión remota y debe configurarse correctamente para permitir el acceso.

  • En el equipo local: a continuación, instala la aplicación Splashtop Business en el ordenador local, que es el dispositivo que utilizarás para acceder al ordenador anfitrión. Esta aplicación servirá como tu centro de control para gestionar sesiones remotas y es compatible con una amplia gama de dispositivos, incluidos PC, Mac y dispositivos móviles.

Paso 3: configuración de Splashtop para el acceso remoto

  • Crear una cuenta de Splashtop: para utilizar Splashtop, tendrás que crear una cuenta de Splashtop. Esta cuenta vinculará tus dispositivos, gestionará tus suscripciones y proporcionará acceso a tus escritorios remotos. Después de registrarte, inicia sesión tanto en el anfitrión como en los dispositivos locales.

  • Conexión de dispositivos: con tu cuenta de Splashtop configurada, conecta tus dispositivos iniciando sesión en la aplicación Splashtop en el ordenador local y seleccionando el ordenador anfitrión de la lista de dispositivos disponibles. Asegúrate de que ambos dispositivos estén conectados a internet y de que Splashtop Streamer se esté ejecutando en la máquina anfitriona.

Paso 4: establecer una conexión remota

  • Iniciar una sesión remota: para iniciar una sesión remota, abre la aplicación Splashtop en tu dispositivo local, selecciona el ordenador anfitrión y haz clic en "Conectar". Splashtop establecerá una conexión segura, lo que te permitirá controlar el ordenador anfitrión como si estuvieras físicamente presente.

  • Descripción general de las funciones clave de Splashtop: una vez te hayas conectado, puedes aprovechar las potentes funciones de Splashtop, como la compatibilidad con varios monitores, la transferencia de archivos, la impresión remota y la transmisión de vídeo en HD. Estas funciones mejoran tu experiencia de trabajo remoto, haciéndola más productiva y eficiente.

Paso 5: garantizar la seguridad y la fiabilidad

  • Configuración de seguridad: Splashtop prioriza la seguridad con funciones como el cifrado AES de 256 bits, la autenticación multifactor y la autenticación de dispositivos. Asegúrate de configurar estos ajustes para proteger tus sesiones remotas del acceso no autorizado.

Descubre las soluciones de escritorio remoto de Splashtop: perfectas para cada situación

Splashtop ofrece varias soluciones de escritorio remoto en función de tus necesidades:

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Preguntas Frecuentes

¿Qué es el software de acceso remoto?
¿Cuál es el mejor método para acceder de forma remota a un ordenador en una red diferente?
¿Cuáles son los riesgos de seguridad de acceder a un ordenador en una red diferente?
¿Necesito permisos o configuraciones especiales para acceder a un ordenador en una red diferente?
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